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Премьер-министр Ле Минь Хынг: Сосредоточить ресурсы на стратегических продуктах, способных играть ведущую роль
На заседании руководители министерств и ведомств представили доклады по вопросам содействия развитию стратегических технологий и формирования Национального венчурного инвестиционного фонда; развития экосистемы новых энергетических технологий, возобновляемой энергетики и интеллектуальных электросетей для обеспечения зелёного роста; исследований, освоения и применения экологически чистых строительных материалов и новых материалов.
Также были рассмотрены вопросы исследований и внедрения технологий в сферах туризма, портового хозяйства, логистики, региональной продукции, а также создания сети совместного использования исследовательской инфраструктуры, ключевых лабораторий и высококвалифицированных кадровых ресурсов.
Участники заседания сосредоточили внимание на обсуждении механизмов, политики и существующих узких мест, требующих устранения для сокращения времени от научных исследований до создания продукции и её выхода на рынок; специальных финансовых механизмов для развития науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации; решений по устранению трудностей в управлении, эксплуатации и совместном использовании исследовательской инфраструктуры и лабораторий; мерах по стимулированию участия частного бизнеса в инвестировании, эксплуатации исследовательской инфраструктуры, проведении испытаний и коммерциализации стратегической технологической продукции.
Согласно представленным на заседании докладам, после третьего заседания Руководящего комитета министерствам, ведомствам и местным органам власти было поручено выполнить 53 задачи. Из них 11 уже выполнены, 24 реализуются в соответствии с графиком, 2 просрочены и 16 являются постоянными задачами.
Государством были созданы 16 национальных ключевых лабораторий с общим объёмом инвестиций около 967 млрд донгов. Из 12 ключевых баз данных четыре уже соответствуют всем 19 из 19 установленных критериев.
Премьер-министр утвердил перечень из 10 групп стратегических технологий и 30 видов стратегической технологической продукции. Кроме того, 29 из 34 провинций и городов зарегистрировали 124 научно-технологических и инновационных продукта.
В 2026 году на развитие науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации предусмотрено выделение более 100 трлн донгов.
Подводя итоги заседания, Премьер-министр Ле Минь Хынг отметил достигнутый прогресс и первоначальные результаты в реализации поставленных задач. Вместе с тем он указал, что во многих министерствах, ведомствах и местных органах власти по-прежнему сохраняются пассивность, боязнь ответственности, перекладывание обязанностей и стремление уклониться от принятия решений; цифровая и исследовательская инфраструктура остаётся разрозненной и недостаточно эффективной; до сих пор не создана крупномасштабная исследовательская инфраструктура, необходимая для развития стратегических технологий.
Премьер-министр подчеркнул, что организация и внедрение национальных и отраслевых баз данных по-прежнему сталкиваются со значительными трудностями; развитие технологий и стратегических продуктов пока не обеспечило реального прорыва; ощущается нехватка высококвалифицированных кадров; распределение и использование ресурсов в ряде мест остаются распылёнными и недостаточно ориентированными на ключевые и прорывные направления.
Премьер-министр подчеркнул необходимость продолжать глубоко усваивать и последовательно реализовывать указания Генерального секретаря, Президента государства То Лама и рассматривать науку и технологии, инновации и цифровую трансформацию как инструменты, непосредственно служащие социально-экономическому развитию, а также как движущую силу обеспечения двузначных темпов экономического роста, повышения производительности, качества, эффективности, конкурентоспособности и национальной самостоятельности.
Одновременно необходимо решительно перейти к подходу, при котором критерием эффективности становятся конечный продукт, практическая отдача от внедрения, возможности коммерциализации и вклад в экономический рост, государственное управление и социально-экономическое развитие.
Премьер-министр отметил необходимость чёткого разграничения задач между различными уровнями управления. Национальный уровень должен сосредоточиться на стратегических технологиях, базовой инфраструктуре и решении крупных задач; региональный и отраслевой уровни — на формировании межрегиональных цепочек создания стоимости; местный уровень — на продукции, обладающей региональной спецификой и способной быстро создавать добавленную стоимость.
Премьер-министр подчеркнул, что государство должно формировать институциональную среду, разрабатывать стандарты, размещать государственные заказы, создавать условия для экспериментальной деятельности и обеспечивать механизмы контролируемого распределения рисков, но не подменять собой бизнес. Научно-исследовательские институты и университеты должны обеспечивать знания и технологии, а предприятия - организовывать производство, коммерциализацию и развитие рынков.
Премьер-министр потребовал сосредоточить ресурсы на ряде крупных задач, ключевых технологиях и стратегических продуктах, способных играть ведущую роль; увязывать национальные задачи с преимуществами регионов, местностей и глобальных цепочек создания стоимости; решительно устранить распыление инвестиций, дублирование проектов и их низкую эффективность. Руководители министерств, ведомств и местных органов власти должны лично осуществлять руководство и нести ответственность за сроки, качество и эффективность реализации задач, а результаты должны быть количественно измеримыми и использоваться при оценке выполнения обязанностей.
На ближайший период Премьер-министр поручил министерствам и ведомствам определить крупные системообразующие задачи, соответствующие их функциям и полномочиям, а местным органам власти - выбрать продукцию, основанную на собственных преимуществах и практических потребностях. Предприятия должны участвовать на всех этапах - от постановки задач и выбора технологий до инвестирования, испытаний и освоения рынков. Научно-исследовательские институты и университеты должны увязывать исследования с конкретными заказами.
Определяя ключевые задачи и решения, Премьер-министр Ле Минь Хынг потребовал от министерств, ведомств и местных органов власти провести ревизию всех порученных задач и полностью устранить отставание по просроченным заданиям, обеспечив их выполнение до 30 июня. Министерству общественной безопасности поручено осуществлять постоянный мониторинг хода выполнения работ и регулярно представлять Премьер-министру перечень просроченных задач, причины задержек и сведения об ответственности руководителей с внесением предложений по принятию необходимых мер.
Что касается цифровой и исследовательской инфраструктуры, создания баз данных и цифровой трансформации, Премьер-министр подчеркнул, что Национальная рамочная архитектура цифрового государства является исключительно важной основой для обеспечения синхронного и взаимосвязанного развития инфраструктуры от центрального до местного уровня. Он потребовал продолжить её совершенствование, обеспечивая комплексность, согласованность, эффективность и недопущение неэффективных инвестиций.
Министерству науки и технологий поручено в тесной координации с Министерством общественной безопасности разработать рамочную архитектуру данных и проект развития данных; завершить проект создания системы исследовательских центров, испытательных центров и национальных ключевых лабораторий и представить его Премьер-министру в июне 2026 года; провести комплексную оценку исследовательской инфраструктуры и представить в июле 2026 года предложения по её централизованному развитию, совместному использованию и интеграции с приоритетом для стратегических технологий.
Министерства и ведомства, являющиеся владельцами баз данных, должны завершить подключение и синхронизацию данных в соответствии с Резолюцией № 11/NQ-CP о Национальном центре данных, уделяя первоочередное внимание очистке, стандартизации, сверке и синхронизации ключевых баз данных. По каждой из 12 ключевых баз данных профильные министерства должны разработать планы достижения полного соответствия всем 19 критериям и завершить эту работу в III квартале 2026 года.
В сфере стратегических технологий и выбора приоритетных задач и продуктов Премьер-министр потребовал от каждого министерства и ведомства определить от одной до трёх крупных задач, чётко обозначив цепочки создания стоимости, приоритетные технологии, ведущие предприятия, участвующие местные органы власти, рынки, ресурсы и графики коммерциализации. Эта работа должна быть завершена не позднее июня.
Профильным министерствам поручено в кратчайшие сроки завершить разработку ориентиров развития продукции в таких сферах, как здравоохранение, интеллектуальный транспорт, новые источники энергии, биотехнологии, интеллектуальное сельское хозяйство, интеллектуальный туризм, культурные индустрии и цифровое наследие.
Народным комитетам провинций и городов поручено провести ревизию задач по развитию науки и технологий с учётом практических потребностей, потенциала и преимуществ каждой территории. Для каждого продукта должны быть определены ответственный орган, участвующее предприятие, источники финансирования, сроки реализации и конкретные показатели вклада в социально-экономическое развитие.
Премьер-министр поручил Министерству образования и подготовки кадров совместно с профильными министерствами провести комплексный пересмотр образовательных программ и механизмов привлечения, использования и стимулирования кадровых ресурсов.
Министерству финансов и Министерству науки и технологий поручено в срочном порядке подготовить и представить Правительству предложения по созданию прорывных механизмов распределения бюджетных средств и полномочий между министерствами, ведомствами и местными органами власти; завершить разработку механизмов и политики государственного заказа по конечному результату, финансирования по принципу фиксированной сметы, государственно-частного партнёрства, государственных закупок первой партии продукции, экспериментальных механизмов и контролируемого принятия рисков при разработке новых технологий, а также механизмов оценки и коммерциализации объектов интеллектуальной собственности. Доклад должен быть представлен Премьер-министру не позднее III квартала 2026 года.
Премьер-министр также поручил в III квартале 2026 года провести специализированные заседания Руководящего комитета по вопросам обеспечения двузначных темпов экономического роста под председательством заместителей Премьер-министра, курирующих соответствующие отрасли и направления.