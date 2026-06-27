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Премьер-министр Ле Минь Хынг: Совершенствование институциональной системы для раскрытия ресурсов и стимулирования инноваций
В последнее время Правительство сосредоточило усилия на решительном выполнении многих важных задач по созданию и совершенствованию правовой институциональной системы: обновлении подходов и методов разработки и совершенствования законодательства; сокращении и упрощении административных процедур и условий ведения предпринимательской деятельности; своевременном устранении институциональных препятствий и «узких мест», раскрытии ресурсов, стимулировании инновационной деятельности, создании благоприятной среды для граждан и предприятий и формировании новых стимулов социально-экономического развития.
Премьер-министр Ле Минь Хынг подчеркнул, что обсуждаемые проекты законов и резолюций имеют исключительно важное значение и требуют сосредоточения усилий на их оперативном внесении изменений, дополнений и принятии во исполнение заключений и указаний компетентных органов, прежде всего Политбюро, Секретариата и Генерального секретаря, Президента государства То Лама; для решения актуальных вопросов, возникающих на практике; реализации курса на сокращение административных процедур и условий ведения предпринимательской деятельности с целью скорейшего устранения узких мест и барьеров, снижения издержек соблюдения требований законодательства для граждан и предприятий, улучшения инвестиционного климата, содействия социально-экономическому развитию и обеспечения функционирования трёхуровневой модели органов власти.
В ходе заседания Правительство рассмотрело и высказало мнения по ряду важных законопроектов и проектов резолюций, которые будут представлены Национальному собранию для рассмотрения и принятия на предстоящей внеочередной сессии.
Подводя итоги заседания, Премьер-министр Ле Минь Хынг поручил министрам и руководителям министерств сосредоточить руководство, мобилизовать необходимые ресурсы и в кратчайшие сроки завершить подготовку проектов законов и резолюций в соответствии с установленными требованиями, обеспечив их качество и соблюдение сроков; активно и тесно взаимодействовать с органами Национального собрания и другими соответствующими ведомствами в ходе экспертизы, подготовки разъяснений, учёта замечаний и доработки документов; своевременно докладывать компетентным органам о возникающих вопросах, выходящих за пределы их полномочий.
Премьер-министр поручил курирующим заместителям Премьер-министра и министрам лично руководить доработкой проектов законов и резолюций. Канцелярии Правительства поручено совместно с министерствами и соответствующими ведомствами всесторонне учесть высказанные предложения, завершить подготовку документов и в кратчайшие сроки представить на утверждение резолюцию заседания Правительства для обеспечения её единообразной реализации.
Премьер-министр также высказал предложения по ряду конкретных положений проектов законов и резолюций, поручив министерствам и ведомствам учесть их при доработке документов. Особое внимание было уделено необходимости тщательной проверки положений, касающихся сокращения и упрощения административных процедур, условий инвестирования и ведения предпринимательской деятельности, дальнейшего расширения децентрализации и делегирования полномочий, всесторонней оценки последствий принимаемых решений, а также учёта мнений граждан и бизнеса.
В частности, в отношении проекта Закона о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о таможне Премьер-министр подчеркнул необходимость принятия более решительных мер по реформированию процедур с целью сокращения времени и расходов предприятий на соблюдение установленных требований.
Что касается проекта Закона о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона об инвестициях, Премьер-министр потребовал незамедлительно изучить и реализовать положения Резолюции № 10-NQ/TW Политбюро о развитии экономики с иностранными инвестициями, закрепив их в Законе об инвестициях.
В отношении проектов законов о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона о Государственном банке Вьетнама, Закона о борьбе с отмыванием денег и Закона о кредитных учреждениях, премьер-министр поручил тщательно изучить соответствующие нормативные акты для содействия развитию рынка капитала, рынка ценных бумаг и рынка корпоративных облигаций, создания условий для выпуска облигаций предприятиями при одновременном усилении контроля за рисками.
Что касается проекта Закона о внесении изменений и дополнений в ряд статей десяти законов, регулирующих административные процедуры и условия инвестирования и ведения предпринимательской деятельности в сферах сельского хозяйства и окружающей среды, Премьер-министр потребовал продолжить пересмотр соответствующих положений для последовательного перехода от модели «предварительного контроля» к модели «последующего контроля», полного устранения существующих трудностей и препятствий, недопущения возникновения новых административных процедур, особенно ситуации, когда сокращаемые процедуры фактически заменяются дополнительными стандартами и техническими регламентами.
Премьер-министр потребовал неукоснительно руководствоваться указаниями Центрального комитета КПВ, Политбюро, Секретариата и Генерального секретаря, Президента государства То Лама, рассматривая разработку и совершенствование институциональной системы и законодательства, а также контроль и надзор за исполнением законодательства как ключевую, постоянную и долгосрочную задачу центральных министерств и ведомств; максимально использовать ответственность и интеллектуальный потенциал руководителей, непосредственно возглавляющих работу по подготовке законодательства.
Министры и руководители министерств несут персональную ответственность перед Правительством и Премьер-министром за качество и сроки подготовки законодательной политики в соответствующих сферах управления; они обязаны сосредоточить необходимые ресурсы на оперативной подготовке и завершении материалов по законопроектам, не допуская затягивания межведомственного согласования либо ожидания достижения консенсуса между ведомствами, которое может негативно сказаться на сроках принятия нормативных правовых актов.
В процессе подготовки и совершенствования законодательства Премьер-министр подчеркнул необходимость строго руководствоваться взглядами и курсом Партии и Государства, обеспечивать прозрачность, чёткость и практическую реализуемость правовых норм, чтобы законодательная политика как можно скорее воплощалась в жизнь.
Одновременно Премьер-министр подчеркнул необходимость исходить из требований практики, устранять правовые «узкие места» для стимулирования социально-экономического развития и достижения двузначных темпов экономического роста; не перекладывать трудности на граждан и предприятия при разработке государственной политики и законодательства; расширять децентрализацию и делегирование полномочий одновременно с распределением необходимых ресурсов; сокращать и упрощать административные процедуры, а также условия инвестирования и ведения предпринимательской деятельности в строгом соответствии с указаниями Генерального секретаря, Президента государства То Лама.
Премьер-министр обратил внимание на необходимость пересмотреть проекты законов, не включая в них положения о налоговых льготах и чрезмерно конкретные количественные показатели, которые могут впоследствии затруднить применение законодательства; активизировать цифровую трансформацию, внедрение искусственного интеллекта и технологий больших данных в деятельность по разработке и реализации законодательства; в экспериментальном порядке с III квартала 2026 года внедрить систему оценки эффективности (КПЭ) в сфере законотворческой деятельности, увязав её с оценкой результатов выполнения задач руководителями органов и подразделений, ответственных за подготовку законопроектов; а также усилить информационно-разъяснительную работу, чтобы граждане лучше понимали принимаемые нормы, могли легко их соблюдать и тем самым формировалось общественное согласие.
Премьер-министр предложил Министерству юстиции, министерствам и ведомствам продолжить пересмотр системы законодательства, особенно по возникающим неотложным вопросам, чтобы своевременно вносить предложения о внесении изменений, дополнений и совершенствовании; одновременно пересмотреть положения, связанные с функционированием организационной структуры и аппарата по новой модели.
Что касается издания нормативных правовых актов, детализирующих исполнение законов, Премьер-министр потребовал, чтобы министры лично провели их проверку, обеспечив, чтобы законы поручали Правительству детализировать только те вопросы, которые относятся к компетенции Правительства, и строго руководствоваться принципом ограничения издания чрезмерного количества документов, разъясняющих порядок исполнения законов.
Премьер-министр поручил Министру юстиции, министрам и руководителям отраслевых ведомств сосредоточить усилия на скорейшем завершении подготовки и незамедлительном внесении на рассмотрение Правительства 15 нормативных правовых актов, детализирующих применение уже вступивших в силу законов и резолюций, а также 45 постановлений Правительства, конкретизирующих положения законов и резолюций, вступающих в силу с 1 июля 2026 года; завершить эту работу уже в июне 2026 года.