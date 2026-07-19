НОВОСТИ
Премьер-министр Ле Минь Хынг: Решительно перейти от выявления и устранения трудностей к формированию прочной основы для развития
Открывая конференцию, Премьер-министр Ле Минь Хынг отметил, что это первая встреча Постоянного правительства нового созыва с деловым сообществом в условиях, когда вся страна сосредоточена на реализации Резолюции XIV съезда Партии, Плана социально-экономического развития на 2026–2030 годы и достижении двузначных темпов экономического роста.
По словам главы правительства, достижение этой цели во многом зависит от вклада делового сообщества, прежде всего отечественных предприятий и компаний с иностранными инвестициями. Несмотря на сложную международную обстановку, в первом полугодии 2026 года Вьетнам добился позитивных результатов во многих сферах.
Особое внимание на конференции было уделено вопросам совершенствования институтов и организации исполнения государственной политики, определению мер, которые могут быть реализованы незамедлительно, окончательному решению накопившихся проблем, дальнейшему совершенствованию механизмов и нормативной базы, а также задачам, требующим тесной координации между Правительством, министерствами, ведомствами, местными органами власти и предпринимательским сообществом.
Согласно представленному докладу, по состоянию на конец июня 2026 года во Вьетнаме действовало почти 1,062 млн предприятий с совокупным зарегистрированным капиталом свыше 30,6 квадриллиона донгов. Предприятия обеспечивают более 60% ВВП страны, создают рабочие места для более чем 17,6 млн человек и вносят основной вклад во внешнеторговый оборот.
За первые шесть месяцев года на рынок вышли либо возобновили деятельность почти 170 тыс. предприятий, что на 11,2% больше, чем годом ранее. Из них почти 111,7 тыс. были зарегистрированы впервые, что означает рост на 22,5%. Объём вновь зарегистрированного капитала достиг около 1,4 квадриллиона донгов, увеличившись на 64,8%.
Частный сектор составляет около 96% общего числа предприятий и аккумулирует 78,2% совокупного зарегистрированного капитала. Государственный сектор насчитывает 695 предприятий, располагающих значительными стратегическими ресурсами. В секторе прямых иностранных инвестиций (ПИИ) работают 41 874 предприятия, реализуются 47 132 действующих проекта с совокупным зарегистрированным капиталом свыше 562,7 млрд долларов США.
Участники конференции обсудили вопросы применения законодательства, рассмотрения обращений предприятий и меры по созданию более благоприятных условий для инвестиций, расширения производства, повышения конкурентоспособности бизнеса и обеспечения двузначных темпов экономического роста.
Выявлять трудности и окончательно решать обращения бизнеса
Подводя итоги конференции, Премьер-министр Ле Минь Хынг поручил министерствам, ведомствам и местным органам власти окончательно урегулировать все вопросы, относящиеся к их компетенции и имеющие достаточные правовые основания. По вопросам, выходящим за рамки полномочий либо требующим корректировки политики, необходимо в кратчайшие сроки представить предложения по их решению.
Все обращения предприятий и результаты их рассмотрения будут публиковаться в открытом доступе и направляться в Торгово-промышленную палату Вьетнама (VCCI) для ежемесячного мониторинга и подготовки предложений по нерешённым вопросам.
Премьер-министр отметил позитивное развитие всех трёх секторов экономики – государственных предприятий, частного бизнеса и компаний с иностранными инвестициями. Вместе с тем для достижения двузначных темпов экономического роста необходимо усилить ведущую роль крупнейших предприятий и высокотехнологичных компаний в сфере инноваций, цифровой трансформации и зелёного развития.
Премьер-министр указал и на существующие ограничения. Так, эффективность государственных предприятий пока не соответствует их потенциалу; частные предприятия преимущественно относятся к малому и среднему бизнесу и испытывают ограничения в доступе к капиталу, а также в сфере управления и технологий; связи предприятий с иностранными инвестициями с отечественной экономикой остаются недостаточно прочными, а уровень передачи технологий и локализации производства — невысоким. Кроме того, сохраняются барьеры для ведения бизнеса, а рынки капитала, труда, науки и технологий пока не отвечают требованиям развития.
Подчеркнув, что развитие предпринимательства является стратегической задачей национального масштаба, Премьер-министр заявил, что вся государственная политика должна быть направлена на формирование открытой, стабильной и прозрачной инвестиционной и деловой среды, обеспечение свободы предпринимательской деятельности, равного доступа к ресурсам, а также стимулирование инноваций, цифровой трансформации, зелёного развития и повышения конкурентоспособности предприятий.
Он подчеркнул, что главный смысл конференции заключается в переходе от выявления и устранения трудности к формированию устойчивой основы развития, от диалога — к решительным действиям, от обязательств — к конкретным результатам с чёткими исполнителями и сроками. Всё это должно служить достижению устойчивого двузначного экономического роста. Премьер-министр потребовал от всех органов власти действовать в духе «оперативности, решительности, эффективности, недопустимости ухода от ответственности и перекладывания обязанностей». Конечный результат должен быть ощутим для предприятий и непосредственно способствовать экономическому росту.
Глава правительства поручил Правительству, министерствам и местным органам власти продолжить совершенствование институтов и проведение реальной административной реформы, в кратчайшие сроки представить Национальному собранию проекты важнейших законов, включая поправки к Уголовно-процессуальному кодексу, законам «Об инвестициях», «О таможне», «О Государственном банке Вьетнама», «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём», «О кредитных организациях», «О предпринимательской деятельности в сфере недвижимости», «О земле», «О жилье», а также проекты законов «О развитии городов» и «О малых и средних предприятиях».
Министерствам, ведомствам и местным органам власти поручено провести комплексную ревизию нормативной базы в сферах инвестиций, земельных отношений, градостроительства, строительства, экологии, государственных закупок, налогообложения, таможенного администрирования и специализированного контроля, устранив дублирование, необоснованные административные процедуры, различия в толковании законодательства и случаи ухода должностных лиц от ответственности.
Необходимо продолжить реальную реформу административных процедур в соответствии с 11 резолюциями о сокращении административных процедур и условий ведения бизнеса, перейти от предварительного контроля к последующему, ускорить цифровизацию и интеграцию данных. Руководители органов будут нести персональную ответственность за просрочку рассмотрения документов и введение процедур, не предусмотренных законодательством.
Премьер-министр также поручил активизировать мобилизацию финансовых, земельных и инвестиционных ресурсов, обеспечить здоровое развитие рынка капитала и корпоративных облигаций, завершить в июле 2026 года разработку Комплексной программы реформирования финансового рынка Вьетнама, а также ускорить создание Международного финансового центра в Хошимине и Дананге.
Министерству финансов и местным органам власти поручено до конца III квартала 2026 года полностью урегулировать проблемы, связанные с земельными вопросами и затянувшимися инвестиционными проектами, ускорить возврат налогов и расчёты по государственным инвестициям, не допуская отвлечения средств предприятий из-за задержек со стороны государственных органов.
Государственный банк Вьетнама должен проводить гибкую денежно-кредитную политику, удерживать инфляцию под контролем, расширять доступ предприятий к кредитным ресурсам и завершить в июле 2026 года реализацию проекта модернизации банковской системы.
Министерствам поручено продолжить снижение логистических издержек, затрат на специализированный контроль и иных необоснованных расходов бизнеса. Каждая новая государственная политика должна сопровождаться всесторонней оценкой её влияния на издержки и конкурентоспособность предприятий.
Министерству промышленности и торговли поручено обновить механизмы содействия торговле, максимально использовать потенциал соглашений о свободной торговле, реализовать программу Go Global на 2026–2030 годы и уже в июле представить на рассмотрение компетентных органов программу «Вьетнамцы используют товары отечественного производства».
Премьер-министр также потребовал активизировать развитие инноваций, науки, технологий, искусственного интеллекта, цифровой и зелёной трансформации, а также подготовки высококвалифицированных кадров с учётом потребностей бизнеса.
Следует продолжить поддержку частного сектора, малого и среднего бизнеса, стимулировать преобразование индивидуальных хозяйств в предприятия, формировать больше крупных компаний, способных конкурировать на международном уровне, а также завершить реализацию 100-дневного плана действий по устранению узких мест в сфере цифровой трансформации.
Формирование сильного предпринимательского сообщества и укрепление взаимодействия трёх секторов экономики
Премьер-министр потребовал от государственных предприятий активнее выполнять ведущую роль в ключевых отраслях экономики, быть первопроходцами в инвестициях, внедрении новых технологий, цифровой трансформации, развитии инфраструктуры и формировании рынка для отечественных предприятий.
Министерству финансов поручено завершить в августе 2026 года подготовку плана реструктуризации государственных предприятий, а Министерству промышленности и торговли — представить в III квартале проект реструктуризации корпорации EVN в соответствии с требованиями конкурентного рынка электроэнергии.
Премьер-министр подчеркнул, что частный сектор должен стать одной из важнейших движущих сил экономики, имея равный доступ к ресурсам, инвестиционным возможностям, государственным закупкам и тендерам. Крупные частные и высокотехнологичные компании должны играть ведущую роль и поддерживать развитие малого и среднего бизнеса.
Политика привлечения иностранных инвестиций должна сместить акцент с количественных показателей на качество, увязав предоставление льгот с передачей технологий, подготовкой кадров, повышением уровня локализации и развитием вьетнамских предприятий в глобальных цепочках поставок. Министерству финансов поручено в кратчайшие сроки представить Программу действий по реализации Резолюции № 10-NQ/TW.
Премьер-министр потребовал повысить административную дисциплину и персональную ответственность руководителей всех уровней, подчеркнув, что государственные органы должны ставить в центр своей деятельности интересы граждан и предприятий. Все вопросы, относящиеся к компетенции соответствующих органов, должны решаться безотлагательно, а при необходимости рассмотрения на более высоком уровне — незамедлительно выноситься на рассмотрение, чтобы не упускать инвестиционные возможности и не тормозить развитие бизнеса.
Обращаясь к предпринимательскому сообществу, отраслевым ассоциациям и Торгово-промышленной палате Вьетнама, Премьер-министр призвал укреплять самостоятельность, развивать инновации, совершенствовать корпоративное управление, технологический уровень, качество продукции и эффективность использования капитала, соблюдать законодательство, уделять внимание охране окружающей среды и формированию современной деловой культуры.
Государственным предприятиям поручено ускорить реализацию ключевых проектов и создавать условия для более глубокого участия частного бизнеса в цепочках поставок. Частным предприятиям рекомендовано активнее внедрять современные технологии, укреплять финансовый потенциал и соответствовать международным стандартам.
Компании с иностранными инвестициями должны в полной мере выполнять обязательства по локализации производства, передаче технологий, подготовке кадров и развитию сети вьетнамских поставщиков, а также активнее инвестировать в создание и расширение во Вьетнаме исследовательских центров, центров проектирования, инноваций, технической подготовки и управленческого обучения.
Премьер-министр выразил уверенность, что благодаря единству всей политической системы, инициативности министерств, ведомств и местных органов власти, а также духу обновления предпринимательского сообщества Вьетнам сможет раскрыть внутренние ресурсы, успешно достичь устойчивого двузначного экономического роста, повысить национальную конкурентоспособность и создать прочную основу для быстрого и устойчивого развития страны.