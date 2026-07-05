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Премьер-министр Ле Минь Хынг: Решимость добиться двузначных темпов роста на весь период 2026–2030 годов
Стратегические задачи имеют первостепенное значение
Премьер-министр Ле Минь Хынг поручил министерствам, ведомствам и местностям глубоко усвоить и решительно реализовать Резолюцию XIV съезда КПВ, резолюции Центрального комитета Партии, директивы Политбюро, особенно 10 стратегических резолюций Политбюро, а также Заключение № 18 второго пленума ЦК КПВ XIV созыва, с целью выполнить все ключевые задачи 2026 года. Он также призвал ведомства оперативно завершить комплекты документов по проектам законов и резолюций для внесения в Национальное собрание.
Министерствам и местным властям было поручено воплотить указания Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама в конкретные прорывные меры с чётким распределением ответственности и сроками реализации. Местностям, где рост остаётся более медленным, было предложено пересмотреть сценарии развития и активизировать усилия для достижения целей, а те, которые уже достигли или превысили поставленные цели, были призваны стремиться к ещё более высоким результатам.
Глава Правительства призвал ускорить освоение государственных инвестиций, уделяя приоритетное внимание ключевым инфраструктурным проектам в сферах транспорта, энергетики и сельского хозяйства, а также объектам, обслуживающим АТЭС 2027. Он также поручил в ближайшее время приступить к реализации крупных проектов арендного жилья для рабочих.
Министерства и местности с низкими темпами освоения средств столкнутся с сокращением ассигнований на государственные инвестиции, при этом результаты реализации будут служить критерием для оценки и назначения должностных лиц. Он также подчеркнул необходимость устранить узкие места, урегулировать давно затянувшиеся проекты и нерешённые вопросы.
Для содействия новым драйверам роста премьер-министр поручил активизировать усилия в развитии науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации. Он призвал оперативно издать рамочную национальную цифровую архитектуру, завершить разработку, стандартизацию и интеграцию национальных и отраслевых баз данных с Национальным центром данных, а также ускорить развитие стратегических технологий и технологических продуктов с достижением конкретных результатов уже в этом году.
Он подчеркнул, что успешное выполнение этих ключевых задач не только определит показатели роста Вьетнама в 2026 году, но и заложит основу для глубокой реструктуризации экономики и новой модели развития в последующие годы.
Руководителям провинций и городов было поручено напрямую работать с образовательной отраслью для серьёзной и эффективной реализации Резолюции Политбюро № 71 о прорывах в развитии образования и подготовки кадров, а также указаний Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства по подготовке к 2026–2027 учебному году. По его словам, необходимо обеспечить реальные улучшения качества педагогических кадров, школьной инфраструктуры и образовательных стандартов.
Премьер-министр также потребовал активизировать реализацию «Кампании 500 дней и ночей по активизации поиска, сбора и идентификации останков павших бойцов», расширить программы бесплатных медицинских осмотров, ввести второй филиал больницы Вьетдык в эксплуатацию до 10 июля и эффективно обеспечить работу второго филиала больницы Батьмай.
Он также подчеркнул необходимость поддерживать политическую и социальную стабильность, укреплять защиту национальной обороны и безопасности, проявлять инициативу в дипломатии и международной интеграции, эффективно выполнять международные обязательства и соглашения, а также усиливать информационно-разъяснительную работу для укрепления общественного консенсуса и пробуждения стремления к национальному развитию.
Высокие социально-экономические результаты в первом полугодии
В докладах, представленных на заседании, отмечается, что, несмотря на усиление глобальной неопределённости, включая геополитические конфликты, изменения политики в крупных экономиках и давление, связанное с необходимостью поддерживать высокие темпы роста, Вьетнам в первом полугодии 2026 года добился в целом позитивных социально-экономических результатов благодаря решительным и скоординированным мерам политики под руководством Центрального комитета Партии, Политбюро и Секретариата во главе с Генеральным секретарём ЦК КПВ, Президентом государства То Ламом.
Валовой внутренний продукт (ВВП) Вьетнама во втором квартале вырос на 8,39%, в результате чего рост за первое полугодие достиг 8,18% - самого высокого показателя с 2011 года. На промышленность, строительство и сферу услуг пришлось более 88% общего роста, при этом девять местностей зафиксировали двузначные темпы роста. Ханой и Хошимин также показали более высокий рост по сравнению с маем.
Промышленность оставалась важнейшим двигателем роста: добавленная стоимость промышленного сектора увеличилась на 9,86%, включая рост перерабатывающей и обрабатывающей промышленности на 10,23%. Туризм продолжил уверенно восстанавливаться, приняв рекордные 12,25 млн иностранных туристов, что на 14,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объём инвестиций всего общества достиг примерно 1,8 квадриллиона донгов (более 68,4 млрд долларов США), увеличившись почти на 13%.
Доходы государственного бюджета составили около 62% годового плана, увеличившись на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объём импортно-экспортного оборота превысил 550 млрд долларов США, вырос на 27,1% в годовом выражении. Зарегистрированный объём прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в первом полугодии достиг 34,65 млрд долларов США, увеличившись на 61%, тогда как освоенные ПИИ составили 13,03 млрд долларов США, что на 11,2% больше и также является самым высоким показателем за последние пять лет. Число вновь созданных и возобновивших деятельность предприятий продолжало превышать число компаний, покинувших рынок, что отражает растущее доверие бизнеса и инвесторов.
Хотя индекс потребительских цен (ИПЦ) в июне снизился на 0,39% по сравнению с предыдущим месяцем, показатель за первые шесть месяцев составил 4,38%, а базовая инфляция выросла на 4,12%, что свидетельствует о сохранении стабильности макроэкономических основ.
Развитие инфраструктуры набрало темпы благодаря запуску многих стратегических проектов. Продвигалась реализация новых жилищных политик, включая политику в сфере арендного, коммерческого и социального жилья. Продолжалось урегулирование давно затянувшихся проектов и нерешённых вопросов.
Институциональные реформы, упрощение административных процедур и усилия по устранению узких мест также ускорились, что позволило, по оценкам, сократить сроки административной обработки на 53%, а расходы на соблюдение требований - на 55%.
Наука и технологии, инновации и цифровая трансформация продолжали развиваться, особенно за счёт развития цифровой инфраструктуры, систем данных, стратегических технологий и секторов цифровой экономики. Национальный центр данных начал работу, а Проект 06 активно реализовывался, повышая как доступность, так и качество онлайн-госуслуг.
Был достигнут прогресс и в культурной и социальной сферах, укреплялись национальная оборона и безопасность, сохранялась политическая стабильность. Внешнеполитическая деятельность продолжала играть активную роль в поддержании мирной и стабильной среды и мобилизации внешних ресурсов для развития.
Вместе с тем на заседании были отмечены и ряд вызовов. Экономический рост пока не достиг целевого показателя Правительства и остаётся неравномерным по местностям. Освоение государственных инвестиций по-прежнему идёт медленно, реализация стратегических инфраструктурных проектов и национальных целевых программ отстаёт от графика, а улучшение бизнес-среды пока недостаточно для существенного сокращения административных процедур, расходов и нагрузки, связанной с соблюдением требований.