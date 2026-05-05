Премьер-министр Ле Минь Хынг: реализовать комплексные меры для стимулирования роста
На заседании Правительство сосредоточило внимание на обсуждении и рассмотрении социально-экономической ситуации за апрель и первые четыре месяца 2026 года; хода распределения и освоения средств государственных инвестиций; реализации национальных целевых программ; отчёта о руководстве и управлении со стороны Правительства и Премьер-министра; результатов выполнения задач за апрель 2026 года, а также новых положений регламента работы и ключевых задач на май и последующий период.
Было отмечено, что сразу после формирования Правительства XVI созыва в апреле Правительство и Премьер-министр актуализировали и дополнили Программу действий по реализации Резолюции XIV Всевьетнамского партийного съезда КПВ и Заключения № 18 Центрального комитета по социально-экономическому развитию, национальным финансам, государственному долгу и среднесрочным государственным инвестициям на период 2026–2030 годов, ориентированным на достижение двузначных темпов роста.
Одновременно Правительство приняло 8 резолюций по сокращению, децентрализации и упрощению административных процедур и условий ведения бизнеса, в результате чего были отменены 184 административные процедуры, переданы на уровень местных органов 134 процедуры, упрощены 349 процедур и отменены 890 условий ведения бизнеса. Также было обновлено руководство Координационного комитета по развитию науки и технологий, инноваций, цифровой трансформации и проекта 06; реализовано решение о передаче Деревни культуры и туризма народов Вьетнама и Национального парка Бави под управление Народного комитета города Ханой.
Что касается социально-экономической ситуации, было отмечено, что макроэкономика в целом остаётся стабильной, инфляция находится под контролем, основные балансы экономики обеспечены. Индекс потребительских цен за четыре месяца увеличился примерно на 3,99%; доходы государственного бюджета превысили 1,11 квадриллиона донгов, что составляет 44% плана и на 15,2% больше; общий объём внешней торговли достиг 344,2 млрд долларов США, увеличившись на 24,2%. Инвестиционная деятельность демонстрирует положительные результаты; освоение государственных инвестиций составило 14,2%; приток прямых иностранных инвестиций значительно вырос — зарегистрировано более 18,2 млрд долларов США (+32%), реализовано 7,4 млрд долларов США (+9,8%).
Наряду с этим сельское хозяйство сохраняет стабильность; промышленность демонстрирует уверенный рост, обеспечивая выполнение ключевых проектов; торговля и услуги продолжают расти; туризм развивается динамично. Производственно-деловая активность оживляется; инфраструктурные проекты реализуются ускоренными темпами; наука, технологии, инновации и цифровая трансформация активно развиваются. Продолжается административная реформа, улучшение инвестиционного климата, борьба с коррупцией, расточительством и негативными явлениями; двухуровневая местная администрация в целом функционирует стабильно; сферы культуры, социальной политики и экологии остаются в центре внимания. Обеспечиваются оборона и безопасность, сохраняются независимость, суверенитет и территориальная целостность; активно развивается внешняя политика и международная интеграция.
Вместе с тем были отмечены определённые ограничения и вызовы: сохраняется давление на макроэкономическое управление, особенно в части процентных ставок, валютного курса и инфляции; традиционные драйверы роста ещё не полностью реализуют свой потенциал, новые драйверы требуют времени для проявления эффективности; остаются недостатки в функционировании двухуровневой местной администрации; децентрализация реализуется не в полной мере; наблюдаются задержки в разработке некоторых нормативных правовых актов.
В целом поддержав обсуждённые на заседании мнения, Премьер-министр подчеркнул необходимость полного и своевременного усвоения и эффективной реализации Резолюции XIV съезда Партии, резолюций и заключений Центрального комитета, Политбюро, Секретариата, Национального собрания и Правительства с целью комплексного внедрения мер по стимулированию роста при одновременном обеспечении макроэкономической стабильности и эффективного использования всех ресурсов для развития.
В части совершенствования институтов и политики Премьер-министр потребовал усилить дисциплину при разработке и принятии нормативных правовых актов, повысить ответственность руководителей, рассматривая результаты принятия подзаконных актов как критерий оценки выполнения задач. Одновременно необходимо оперативно устранить задолженность по принятию документов и строго контролировать появление новых актов.
Премьер-министр поручил министерствам и ведомствам ускорить разработку и принятие подзаконных актов, а также пересмотреть и дополнить ключевые законы, такие как Закон о государственном бюджете, Закон о государственных инвестициях, Закон о тендерах, Закон о поддержке малого и среднего бизнеса, Закон о земле, с целью устранения барьеров и создания новых стимулов роста.
Одновременно требуется продолжить административную реформу, сокращение условий ведения бизнеса, упрощение процедур; усилить децентрализацию в сочетании с контролем и надзором; использовать результаты реформ как критерий оценки ответственности органов власти.
В части стимулирования роста при обеспечении макроэкономической стабильности Премьер-министр потребовал реализовать комплексные меры по мобилизации и эффективному использованию всех ресурсов. Министерству финансов поручено совместно с Государственным банком и профильными ведомствами выработать меры по стимулированию роста и обеспечению макроэкономической стабильности, а также подготовить сценарии реагирования на внутренние и внешние вызовы.
Министерству финансов поручено до 15 мая 2026 года представить предложения по использованию дополнительных доходов и экономии расходов, а также совершенствовать налогово-финансовую политику в направлении расширения налоговой базы, предотвращения её размывания и усиления контроля, особенно в сфере трансграничной электронной торговли. Одновременно необходимо ускорить формирование правовой базы рынка капитала, корпоративных облигаций, пилотного рынка цифровых активов, а также развитие инвестиционных фондов и углеродных кредитов.
Премьер-министр также поручил активизировать реструктуризацию государственных предприятий, ускорить приватизацию и повысить эффективность их деятельности; изучить возможность создания Национального инвестиционного фонда на основе реорганизации Государственной корпорации по инвестициям и управлению капиталом; установить конкретные целевые показатели роста для отраслей, регионов и государственных предприятий.
В отношении государственных инвестиций Премьер-министр подчеркнул необходимость ускоренного распределения и освоения средств, повышения эффективности их использования, усиления дисциплины управления, устранения задержек в распределении средств, развития электронных тендеров, повышения прозрачности и предотвращения коррупции и расточительства. Результаты освоения средств должны ежемесячно публиковаться.
Государственному банку поручено гибко проводить денежно-кредитную политику, эффективно контролировать валютный и кредитный рынки, обеспечивать ликвидность системы и создавать благоприятные условия для доступа граждан и бизнеса к капиталу по разумным процентным ставкам, а также продолжить совершенствование правовой базы кредитной деятельности.
Премьер-министр также поручил профильным министерствам и ведомствам разработать соответствующие решения в рамках своей компетенции.