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Премьер-министр Ле Минь Хынг: Рамочная архитектура цифрового государства должна обеспечивать взаимосвязанность от центрального до низового уровня

Во второй половине дня 3 июля в штаб-квартире Правительства Премьер-министр Ле Минь Хынг провёл рабочее совещание с Министерством общественной безопасности (МОБ), Министерством науки и технологий, а также другими министерствами и ведомствами по вопросам разработки Рамочной архитектуры цифрового государства.
  Премьер-министр Ле Минь Хынг проводит рабочее совещание с руководством Министерства общественной безопасности и Министерства науки и технологий по вопросам разработки Рамочной архитектуры цифрового государства. Фото: ВИА  
В совещании приняли участие член Политбюро, министр общественной безопасности генерал армии Лыонг Там Куанг, член ЦК КПВ, заместитель Премьер-министра Хо Куок Зунг, член ЦК КПВ, министр науки и технологий Ву Хай Куан.

Заслушав доклад Министерства науки и технологий, выступление заместителя Премьер-министра Хо Куок Зунга, представителей МОБ и участников совещания, Премьер-министр Ле Минь Хынг подчеркнул, что Рамочная архитектура цифрового государства представляет собой единый проект национального уровня и генеральный план развития цифрового государства. Она должна обеспечивать единство, совместное использование и взаимосвязанность всей политической системы, от центрального до низового уровня, а также её взаимодействие с гражданами и предприятиями; обладать открытой архитектурой, позволяющей своевременно вносить изменения и дополнения; гарантировать информационную безопасность и защищённость.

Премьер-министр подчеркнул, что эта работа имеет важное значение и во многом определит успех процесса цифровой трансформации. Рамочная архитектура цифрового государства является ключевой основой для руководства, управления, координации и принятия управленческих решений на основе данных с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ). При этом применение технологий ИИ является обязательным требованием для повышения качества анализа и прогнозирования, автоматизации выполнения функций государственного управления, предоставления государственных услуг и осуществления административных процедур, а также для повышения эффективности государственного управления и принятия своевременных и точных решений в режиме реального времени на основе актуальных данных.

Кроме того, это должно обеспечивать бесперебойное функционирование Национального портала государственных услуг и систем административных услуг министерств, отраслей и местных органов власти, их взаимосвязанность по принципу «единого окна», а также снижение затрат и временных издержек граждан и предприятий на выполнение административных процедур.

Поддержав предложенные министерствами и ведомствами задачи и решения, Премьер-министр поручил Министерству науки и технологий совместно с МОБ и другими заинтересованными ведомствами провести всесторонний пересмотр и доработку Рамочной архитектуры цифрового государства. Особое внимание необходимо уделить дальнейшему учёту мнений и экспертных оценок представителей бизнеса и специалистов, включая зарубежных экспертов. Доработанный проект должен быть представлен Премьер-министру не позднее 10 июля для его скорейшего утверждения.

На основе Рамочной архитектуры цифрового государства министерства, отрасли, местные органы власти и другие государственные органы должны разработать и доработать собственные Рамочные архитектуры, строго соблюдая требования Рамочной архитектуры цифрового государства в целях обеспечения взаимосвязанности систем и совместимости данных.

Вместе с тем, Премьер-министр поручил провести переоценку текущего состояния, определить системы, которые можно продолжать использовать, модернизировать, подключать; системы, которые не могут быть подключены и должны быть переделаны для обеспечения соответствия Рамочной архитектуре; Министерство науки и технологий отвечает за руководство, оценку и надзор; ведомства тщательно изучают инвестиционные потребности, модернизируют системы, обеспечивают эффективность процесса реализации и избегают потерь.

Премьер-министр отметил, что наряду с проектированием системы необходимо пересмотреть правовую базу, внести в нее поправки, дополнения и усовершенствовать ее, чтобы обеспечить полную правовую основу для функционирования системы государственного управления и менеджмента на цифровой платформе. В частности, необходимо уделить внимание обеспечению кибербезопасности, информационной безопасности и защите данных, поскольку повреждение или искажение данных может иметь крайне серьезные последствия. Поэтому обеспечение безопасности информации должно стать одним из приоритетных направлений при реализации проекта.

ИЖВ/ВИА

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