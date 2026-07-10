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Премьер-министр Ле Минь Хынг: продвигать реорганизацию системы медицинской помощи и формировать современную сеть медицинских учреждений
Филиал больницы дружбы «Вьетдык» в Ниньбине официально начал работу, что стало важным этапом в стратегии расширения сети высококачественной медицинской помощи, способствуя повышению потенциала регионального здравоохранения, снижению нагрузки на больницы центрального уровня и приближению специализированных хирургических услуг к населению.
Больница дружбы «Вьетдык» в Ниньбине, ориентированная на развитие как современное специализированное медицинское учреждение высшего уровня регионального масштаба, инвестирована с расчётом на 1 000 коек. Филиал в Ниньбине в приоритетном порядке начнёт раннее развитие пяти основных профильных направлений: травматологии, черепно-мозговой травмы, травм позвоночника, реабилитации и хирургии органов пищеварения.
Выразив радость по случаю участия в церемонии открытия больницы дружбы «Вьетдык» и посещения филиала больницы «Батьмай» в Ниньбине, Премьер-министр Ле Минь Хынг подчеркнул, что ввод этих двух больниц в эксплуатацию имеет важное значение для отрасли здравоохранения, провинции Ниньбинь и регионов данной зоны.
От имени Правительства Премьер-министр отметил и высоко оценил усилия, ответственность и высокую решимость Министерства здравоохранения, больницы дружбы «Вьетдык», больницы «Батьмай», партийной организации, властей и жителей провинции Ниньбинь, министерств, ведомств и соответствующих подразделений, благодаря которым больницы официально начали работу.
Премьер-министр подчеркнул, что Партия и Государство рассматривают человека как центральную фигуру, субъект развития, его цель, движущую силу и важнейший ресурс. Деятельность по охране, защите и укреплению здоровья населения является не только направлением социальной политики, но и важнейшей основой развития страны.
По словам Премьер-министра, официальный ввод в эксплуатацию филиалов больницы дружбы «Вьетдык» и больницы «Батьмай» в Ниньбине является конкретным шагом в процессе реорганизации сети медицинских учреждений в направлении модернизации, рационального распределения уровней оказания медицинской помощи и снижения нагрузки на головные больницы в Ханое. Одновременно это создаёт более благоприятные условия для того, чтобы население быстрее получало доступ к высокотехнологичным медицинским услугам, по более разумной стоимости и с более высоким качеством лечения.
Для обеспечения эффективной работы двух больниц Премьер-министр предложил Министерству здравоохранения последовательно реализовывать положения Резолюции XIV съезда КПВ и Резолюции № 72 Политбюро от 9 сентября 2025 года, продолжить совершенствование механизмов и политики развития современной, согласованной и эффективной сети медицинских учреждений; расширять децентрализацию и делегирование полномочий в сочетании с контролем и надзором; активизировать реформу административных процедур, совершенствовать управление больницами и эффективно использовать инвестиционные ресурсы.
Премьер-министр сообщил, что Правительство непосредственно поручило Министерству здравоохранения продолжить совершенствование институциональной базы и государственной политики в сфере здравоохранения, прежде всего в кратчайшие сроки завершить подготовку и представить Премьер-министру проект реорганизации системы распределения лекарственных средств и системы медицинского оборудования; сократить число промежуточных звеньев, снизить расходы населения и повысить качество работы больниц.
Премьер-министр обратил внимание на необходимость дальнейшего тесного взаимодействия министерств, ведомств и местных органов власти с Министерством здравоохранения в вопросах планирования развития медицинской инфраструктуры, подготовки кадров, развития цифровой инфраструктуры, совершенствования транспортной сети и эффективной мобилизации общественных ресурсов. Цель заключается не только в строительстве современных больниц, но и в формировании комплексной экосистемы здравоохранения, при которой каждое медицинское учреждение будет обладать необходимыми условиями для обеспечения качества медицинской помощи, реализации своих преимуществ и максимально полного удовлетворения потребностей населения в сфере охраны здоровья.
Премьер-министр предложил властям провинции Ниньбинь и впредь сопровождать реализацию проекта, оказывать содействие в завершении строительства вспомогательной инфраструктуры и обеспечении безопасности для стабильного функционирования больниц; одновременно изучить возможности использования преимуществ двух больниц для развития комплекса услуг в сфере медицинского и реабилитационного туризма.
Премьер-министр также обратил внимание на то, что обеим больницам необходимо продолжить проверку и обеспечить наличие всех необходимых условий, уделять особое внимание качеству медицинской помощи, безопасности пациентов и повышению профессиональной медицинской этики; сформировать единую модель управления и современную систему администрирования; активизировать подготовку кадров и передачу медицинских технологий больницам нижестоящих уровней, став ключевым звеном, соединяющим центральные медицинские учреждения с местными, при этом особое внимание следует уделять развитию кадрового потенциала, науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации.
Премьер-министр подчеркнул, что инвестиции в здравоохранение осуществляются не только ради оказания медицинской помощи, но и являются вложением в будущее; они направлены не только на повышение общественного благосостояния, но и на укрепление ресурсов устойчивого развития страны.
Выступая на церемонии, министр здравоохранения Дао Хонг Лан отметила, что одним из важных направлений развития отрасли является создание сети специализированных больниц в увязке с повышением потенциала местного здравоохранения. По её словам, больницы высшего уровня должны не только выполнять задачи по лечению наиболее сложных случаев заболеваний, но и играть ведущую роль в профессиональном руководстве, подготовке кадров, проведении научных исследований и передаче медицинских технологий.
В ходе мероприятия Премьер-министр Ле Минь Хынг и другие участники приняли участие в официальной церемонии открытия филиала больницы дружбы «Вьетдык» в Ниньбине.
Премьер-министр также вместе с делегацией ознакомился с материально-технической базой лечебно-диагностических отделений, посетил пациентов, проходящих лечение в филиалах больниц дружбы «Вьетдык» и «Батьмай» в Ниньбине, и вручил им подарки.