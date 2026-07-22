Премьер-министр Ле Минь Хынг провёл церемонию объявления решений по кадровой работе

Премьер-министр Ле Минь Хынг вручает решения исполняющему обязанности Министра внутренних дел Нгуен Тиен Хаю и Постоянному заместителю министра Министерства по делам национальностей и религий Нгуен Хоай Аню. Фото: ВИА