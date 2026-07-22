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Премьер-министр Ле Минь Хынг провёл церемонию объявления решений по кадровой работе
На церемонии заместитель министра внутренних дел Ву Тьен Тханг объявил Решение, подписанное Президентом государства 20 июля 2026 года, согласно которому товарищ До Тхань Бинь освобождён от должности Министра внутренних дел на срок полномочий 2026–2031 годов в связи с переводом на другую работу по решению компетентных органов.
Согласно Решению № 1315/QĐ-TTg от 20 июля 2026 года, Премьер-министр принял решение перевести товарища Нгуен Тиен Хая, члена ЦК КПВ, секретаря провинциального партийного комитета Анзянг, на работу в Министерство внутренних дел и возложить на него исполнение обязанностей Министра внутренних дел.
В соответствии с Решением № 1312/QĐ-TTg от 19 июля 2026 года Премьер-министр принял решение перевести и назначить товарища Нгуен Хоай Аня, члена ЦК КПВ, председателя Народного комитета провинции Тханьхоа, на должность Постоянного заместителя министра Министерства по делам национальностей и религий.
На церемонии Постоянное бюро Партийного комитета Правительства также объявило решения о назначении товарища Нгуен Тиен Хая секретарём Партийного комитета Министерства внутренних дел на срок 2025–2030 годов, а товарища Нгуен Хоай Аня — постоянным заместителем секретаря Партийного комитета Министерства по делам национальностей и религий на срок 2025–2030 годов.
Вручая решения и выступая на церемонии, Премьер-министр Ле Минь Хынг от имени руководства Правительства поздравил товарищей, которым Партия и Государство доверили выполнение новых ответственных обязанностей.
Премьер-министр Ле Минь Хынг подчеркнул, что все назначенные сегодня товарищи являются высококвалифицированными кадрами, прошедшими серьёзную профессиональную подготовку, обладающими прочными специальными знаниями, современным научным подходом к работе, богатым практическим опытом на местах и высоким авторитетом в руководящих коллективах своих регионов.
Товарищ Нгуен Тиен Хай имеет более чем сорокалетний опыт работы, занимал различные должности в провинции Камау, а в последнее время являлся секретарём провинциального партийного комитета Анзянг — стратегически важной провинции региона дельты Меконга.
Товарищ Нгуен Хоай Ань имеет более двадцати шести лет опыта работы на местах, занимал ряд ответственных должностей и до настоящего назначения возглавлял Народный комитет провинции Тханьхоа — стратегически важной территории Северо-Центрального ключевого экономического района.
Высоко оценив усилия и вклад товарищей Нгуен Тиен Хая и Нгуен Хоай Аня, Премьер-министр подчеркнул, что на каких бы должностях они ни работали, они неизменно добросовестно выполняли порученные задачи, внося важный вклад в общие достижения органов и местностей, где проходила их служба. Назначение на новые ответственные должности свидетельствует о большом доверии и высоких ожиданиях Политбюро и Секретариата в отношении этих товарищей.
Отметив и высоко оценив усилия и вклад товарища До Тхань Биня на посту Министра внутренних дел, Премьер-министр подчеркнул, что в последнее время товарищ активно участвовал в подготовке предложений по эффективному внедрению новой модели организации политической системы и двухуровневой модели местной администрации, а также последовательно продвигал административную реформу.
Отметив, что страна вступила в первый год реализации Резолюции XIV Всевьетнамского партийного съезда, а международная и внутренняя обстановка продолжает оставаться сложной, изменчивой и трудно прогнозируемой, Премьер-министр подчеркнул, что перед Правительством стоят исключительно масштабные задачи, требующие огромных усилий, высокой решимости и реальной эффективности при их реализации в соответствии с указанием Генерального секретаря, Президента государства То Лама: «Правительство должно организовать специальную программу действий на второе полугодие».
Исходя из этого, Премьер-министр призвал вновь назначенных товарищей совместно с руководством Правительства, министерств и ведомств укреплять единство, тесно координировать работу, строить партийные организации чистыми, сильными и всесторонне развитыми, уделять особое внимание формированию коллектива кадров и государственных служащих, обладающих твёрдыми политическими убеждениями, высоким интеллектом, профессионализмом, преданностью делу и ответственностью перед общим делом.
Премьер-министр потребовал, чтобы назначенные руководители как можно быстрее вошли в курс новых обязанностей, прежде всего сосредоточившись на решении наиболее важных и неотложных задач в соответствии с утверждёнными программами и планами, обеспечивая при этом качественное выполнение текущей работы, эффективное реагирование на возникающие проблемы, а также разработку конкретных среднесрочных и долгосрочных планов с чётким распределением ответственности.
Премьер-министр также обратил внимание на необходимость сосредоточить усилия на реализации важнейших стратегических задач, прежде всего на последовательном и эффективном выполнении Резолюции XIV Всевьетнамского партийного съезда, стратегических резолюций Политбюро, особенно Заключения № 18, обеспечении выполнения в полном объёме всех проектов, предусмотренных Программой работы, а также дальнейшем расширении децентрализации и делегирования полномочий в увязке с распределением ресурсов, укреплением потенциала исполнения и регулярным контролем и надзором.
В отношении исполняющего обязанности Министра внутренних дел Премьер-министр поручил продолжить подготовку предложений по дальнейшему совершенствованию компактной организационной структуры государственного аппарата, обеспечивающей его эффективную и результативную деятельность; гарантировать эффективное функционирование двухуровневой модели местной администрации, осуществив решительный переход от этапа «реорганизации аппарата» к этапу «его реального укрепления и эффективного функционирования»; сосредоточить усилия на ускорении совместно с министерствами и ведомствами процесса реорганизации государственных учреждений; завершить создание действенного механизма оценки кадров на основе конкретных результатов их деятельности; решительно заменять слабых работников, уклоняющихся от ответственности и перекладывающих её на других; разрабатывать меры по повышению потенциала кадров, особенно кадров низового уровня; в ближайшее время представить Центральному комитету национальную стратегию привлечения, использования и удержания талантливых специалистов, прежде всего в стратегически важных сферах; создать реальные механизмы поощрения и защиты кадров, проявляющих инициативу, ответственность и готовность действовать в общих интересах.
Наряду с этим необходимо максимально сосредоточить усилия на завершении подготовки исключительно важного проекта по проведению реальной реформы системы оплаты труда и политики социального страхования, основанной на новом подходе, чётком плане реализации и достойной системе материального стимулирования с приоритетной поддержкой кадров низового уровня, особенно работающих в труднодоступных районах; обеспечить эффективную реализацию политики социального обеспечения, прежде всего в отношении лиц, имеющих заслуги перед революцией, включая проведение «500-дневной кампании по активизации поиска, эксгумации и установления личности останков павших героев»; разработать политику создания устойчивой занятости, увязанной с развитием современного рынка труда и подготовкой высококвалифицированных кадровых ресурсов.
Кроме того, Премьер-министр поручил новому Постоянному заместителю министра Министерства по делам национальностей и религий совместно с руководством Министерства сосредоточить усилия на своевременной подготовке предложений по внесению изменений и дополнений в действующие механизмы и политику, а также провести проверку и совершенствование организационной структуры органов, занимающихся вопросами национальностей и религий, в соответствии с требованиями двухуровневой модели местной администрации; обеспечить эффективную реализацию политики, гарантирующей право на свободу вероисповедания и религиозных убеждений.
Одновременно необходимо в тесном взаимодействии с министерствами и ведомствами эффективно реализовать Национальную целевую программу на период 2026–2030 годов, уделяя первоочередное внимание развитию инфраструктуры, образования, здравоохранения и культуры в районах проживания национальных меньшинств; укреплять великое единство всего народа, обеспечивать равный доступ представителей всех национальностей и религий к государственной политике и возможностям развития, не допуская использования враждебными и реакционными силами национального и религиозного факторов для раскола общества и подстрекательства; своевременно устранять возникающие «горячие точки» в районах проживания национальных меньшинств и религиозных общин; активизировать информационно-разъяснительную работу среди представителей национальных меньшинств и религиозных организаций по реализации курса и политики Партии и законодательства Государства, сохранению и развитию национально-культурной самобытности, искоренению устаревших обычаев и устойчивому преодолению бедности; в кратчайшие сроки ввести в официальную эксплуатацию единую базу данных по вопросам национальностей и религий, обеспечив её соответствие принципу «точность – полнота – чистота – актуальность», совместное использование и взаимную интеграцию.
Премьер-министр выразил уверенность, что на новых должностях товарищи будут и впредь проявлять высокое чувство ответственности, максимально использовать свои профессиональные способности, сильные стороны, богатый практический опыт, интеллектуальный потенциал и стратегическое видение, вместе с руководством и всем коллективом кадров сохранять единство, развивать лучшие традиции, настойчиво преодолевать существующие недостатки и трудности, успешно справляться со всеми вызовами и образцово выполнять все возложенные на них задачи.
Выступая от имени вновь назначенных руководителей, исполняющий обязанности Министра внутренних дел Нгуен Тиен Хай подчеркнул, что новое назначение является для него не только большой честью, но и огромной ответственностью перед Партией, Государством и народом.
Серьёзно и в полном объёме восприняв напутствие Премьер-министра, товарищ Нгуен Тиен Хай заверил, что приложит максимум усилий для работы с высочайшей ответственностью, будет постоянно совершенствовать свои моральные качества революционного кадра, неустанно учиться, прислушиваться к мнению коллег, обновлять подходы и методы работы, повышать её практическую эффективность и добросовестно выполнять все возложенные на него обязанности.