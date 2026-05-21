Премьер-министр Ле Минь Хынг провёл телефонный разговор с Премьер-министром Новой Зеландии
Ещё раз поздравив Премьер-министра Ле Минь Хынга с избранием Национальным собранием на новую ответственную должность, Премьер-министр Кристофер Лаксон подтвердил, что Вьетнам является одним из приоритетных партнёров Новой Зеландии, и выразил желание ещё активнее продвигать Всеобъемлющее стратегическое партнёрство между Вьетнамом и Новой Зеландией; одновременно поздравил Вьетнам с впечатляющим развитием как одной из наиболее быстрорастущих экономик региона.
Премьер-министр Ле Минь Хынг высоко оценил Новую Зеландию как одного из надёжных партнёров, который с раннего этапа оказывал Вьетнаму поддержку в обучении английскому языку, развитии человеческих ресурсов, подготовке кадров, а также предоставлял официальную помощь в целях развития в таких важных сферах, как сельское хозяйство, реагирование на изменение климата и управление рисками стихийных бедствий.
Опираясь на политическое доверие и эффективное партнёрство, Премьер-министр Ле Минь Хынг предложил сторонам сосредоточиться на реализации шести крупных направлений сотрудничества в предстоящий период. В частности, стороны продолжат укреплять политическое доверие посредством активизации обмена делегациями, контактов на высоком уровне и двусторонних механизмов сотрудничества; продвигать более практическое взаимодействие в области обороны и безопасности через расширение обменов, повышение потенциала в морской сфере, военно-морском сотрудничестве и обеспечении морской безопасности.
Высоко оценив эффективное и практическое развитие отношений между Вьетнамом и Новой Зеландией в последнее время, оба премьер-министра договорились продолжать продвижение сотрудничества в сферах экономики, торговли и инвестиций, стремясь довести двусторонний товарооборот до 3 млрд долларов США; создавать ещё более благоприятные условия для доступа ключевых товаров каждой страны на рынки друг друга; а также тесно взаимодействовать для эффективной реализации соглашений о свободной торговле, участниками которых являются обе страны, включая Соглашение о свободной торговле АСЕАН – Австралия – Новая Зеландия (AANZFTA), Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP) и Всестороннее региональное экономическое партнёрство (ВРЭП), способствуя укреплению внутреннего потенциала и экономической самодостаточности каждой страны, а также более эффективному реагированию на нынешние вызовы.
Премьер-министр Новой Зеландии высоко оценил роль Вьетнама как председателя CPTPP в 2026 году и подтвердил поддержку успешного выполнения Вьетнамом этой роли.
Оба премьер-министра также обменялись информацией о мерах по поддержанию макроэкономической стабильности и реагированию на колебания цен на топливо, включая фискальную политику и соответствующие меры поддержки для бизнеса и населения.
Кроме того, стороны договорились активизировать сотрудничество в области борьбы с изменением климата, энергетического перехода, устойчивого сельского хозяйства, продвижения моделей низкоуглеродного сельского хозяйства и развития возобновляемых источников энергии, особенно ветровой и солнечной энергетики.
Премьер-министр Ле Минь Хынг предложил Новой Зеландии продолжить расширение стипендиальных программ для вьетнамских школьников и студентов, содействовать связям между университетами и исследовательскими институтами двух стран; одновременно совместно продвигать открытие прямого авиасообщения и более удобных стыковочных рейсов между Вьетнамом и Новой Зеландией для облегчения поездок и народных обменов.
Оба премьер-министра выразили обеспокоенность нынешними сложными процессами, оказывающими негативное влияние на экономики стран региона, включая Вьетнам и Новую Зеландию, приводящими к росту цен на топливо и перевозки, а также к нарушениям глобальных цепочек поставок.
По этому случаю оба премьер-министра также обменялись мнениями о важности диалога, международного сотрудничества и соблюдения международного права в решении региональных вызовов безопасности; договорились продолжать обмен мнениями и координацию позиций по вопросам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес, тем самым укрепляя политическое доверие и внося вклад в мир, стабильность, сотрудничество и развитие в регионе и мире.