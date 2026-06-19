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Премьер-министр Ле Минь Хынг провёл встречу с Президентом России Владимиром Путиным

В рамках участия в Саммите, посвящённом 35-летию отношений между Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Россией, 18 июня Премьер-министр Вьетнама Ле Минь Хынг провёл встречу с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
  Премьер-министр Ле Минь Хынг встретился с Президентом России Владимиром Путиным. Фото: Зыонг Занг-ВИА  
Президент Путин подчеркнул, что Вьетнам является одним из важнейших партнёров России и её надёжным другом в регионе, играющим значимую роль в укреплении связей России со странами АСЕАН и продвижении российских инициатив в регионе. Российский лидер также высоко оценил достигнутые за последнее время практические результаты двустороннего сотрудничества, прежде всего укрепление политических отношений, основанных на высоком уровне взаимного доверия, которое служит прочной основой для дальнейшего расширения взаимодействия по всем направлениям.

В свою очередь Премьер-министр Ле Минь Хынг отметил, что рад впервые посетить Россию в новом качестве, и поздравил российскую сторону с успешным проведением Саммита АСЕАН–Россия, который способствует дальнейшему укреплению взаимовыгодного и практического сотрудничества между Россией и государствами-членами Ассоциации.

В ходе встречи Премьер-министр Ле Минь Хынг и Президент Владимир Путин обсудили основные направления и меры, способные придать новый импульс двустороннему сотрудничеству, обеспечить более ощутимые практические результаты и укрепить долгосрочную основу всеобъемлющего стратегического партнёрства в интересах развития обеих стран.

Стороны договорились активизировать регулярный и содержательный диалог по всем каналам и на всех уровнях, поддерживать контакты между руководителями двух государств для своевременного обсуждения двусторонних и международных вопросов.

Было подтверждено, что сотрудничество в области обороны и безопасности остаётся стратегической опорой двусторонних отношений.

Стороны договорились активизировать переговоры для скорейшего начала реализации проекта строительства атомной электростанции «Ниньтхуан-1».

Лидеры также согласовали основные направления дальнейшего взаимодействия в сферах торговли и инвестиций, науки и технологий, образования и подготовки кадров, транспорта, культуры и туризма с целью дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества.

ИЖВ/ВИА

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