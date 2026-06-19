НОВОСТИ
Премьер-министр Ле Минь Хынг провёл встречу с Президентом России Владимиром Путиным
В свою очередь Премьер-министр Ле Минь Хынг отметил, что рад впервые посетить Россию в новом качестве, и поздравил российскую сторону с успешным проведением Саммита АСЕАН–Россия, который способствует дальнейшему укреплению взаимовыгодного и практического сотрудничества между Россией и государствами-членами Ассоциации.
В ходе встречи Премьер-министр Ле Минь Хынг и Президент Владимир Путин обсудили основные направления и меры, способные придать новый импульс двустороннему сотрудничеству, обеспечить более ощутимые практические результаты и укрепить долгосрочную основу всеобъемлющего стратегического партнёрства в интересах развития обеих стран.
Стороны договорились активизировать регулярный и содержательный диалог по всем каналам и на всех уровнях, поддерживать контакты между руководителями двух государств для своевременного обсуждения двусторонних и международных вопросов.
Было подтверждено, что сотрудничество в области обороны и безопасности остаётся стратегической опорой двусторонних отношений.
Стороны договорились активизировать переговоры для скорейшего начала реализации проекта строительства атомной электростанции «Ниньтхуан-1».
Лидеры также согласовали основные направления дальнейшего взаимодействия в сферах торговли и инвестиций, науки и технологий, образования и подготовки кадров, транспорта, культуры и туризма с целью дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества.