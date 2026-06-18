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Премьер-министр Ле Минь Хынг провёл встречи с руководителями крупнейших российских компаний
Премьер-министр отметил, что отношения Всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Россией, основанные на высоком уровне политического доверия, являются важным стимулом и фундаментом для превращения сотрудничества в области атомной энергетики в долгосрочную стратегическую опору двусторонних отношений. Будучи активным членом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Вьетнам неизменно уделяет большое внимание развитию мирного использования атомной энергии, при этом сотрудничество с Россией и реализация проекта АЭС «Ниньтхуан-1» рассматриваются как приоритетное направление.
Премьер-министр предложил «Росатому» и российской стороне продолжить поддержку в продлении срока эксплуатации далатского реактора на переходный период, содействовать реализации проекта Центра ядерной науки и технологий в Донгнае, расширять сотрудничество в подготовке кадров, увеличивать локализацию производства оборудования, оптимизировать инвестиционные затраты и тесно взаимодействовать для оперативного решения возникающих вопросов при реализации проектов.
Генеральный директор «Росатома» А. Лихачёв приветствовал первый визит Премьер-министра во Вьетнама в Россию, подчеркнув его важное значение для Всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами.
Он отметил, что «Росатом» является мировым лидером в сфере атомной энергетики и на протяжении многих лет плодотворно сотрудничает с Вьетнамом, выразив готовность продолжать эффективную реализацию уже достигнутых договорённостей и искать новые перспективные направления взаимодействия. Подчеркнув, что сотрудничество с Вьетнамом относится к числу приоритетов корпорации, Лихачёв проинформировал Премьер-министра о ходе реализации проекта АЭС «Ниньтхуан-1», отметив, что подписание соглашения о строительстве станции имеет историческое значение для российско-вьетнамского сотрудничества и что «Росатом» тесно взаимодействует с вьетнамскими партнёрами по реализации проекта.
Генеральный директор «Росатома» подтвердил готовность содействовать Вьетнаму в создании национальной атомной промышленности, современного ядерного центра, развитии мирного использования атомной энергии и подготовке высококвалифицированных специалистов-ядерщиков. Он также отметил наличие значительного потенциала сотрудничества между «Росатомом» и вьетнамскими партнёрами в таких сферах, как возобновляемая энергетика, высокие технологии, логистика и строительство судов для Арктического региона, выразив надежду на дальнейшее развитие диалога по этим направлениям.
На встрече с генеральным директором «Зарубежнефти» С. Кудряшовым Премьер-министр Ле Минь Хынг высоко оценил усилия и вклад компании в совместную деятельность по поиску, разведке и добыче нефти и газа как во Вьетнаме, так и в Российской Федерации, что способствует развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
Подчеркнув, что энергетическое сотрудничество с Россией является одним из приоритетов Вьетнама, Премьер-министр поддержал намерение «Зарубежнефти» продолжить изучение возможностей расширения инвестиционной деятельности и заключения новых нефтегазовых контрактов по открытым участкам на континентальном шельфе Вьетнама на основе обеспечения эффективности инвестиций, баланса интересов всех сторон и соблюдения законодательства Вьетнама, а также рассмотреть возможности укрепления сотрудничества в третьих странах.
Премьер-министр предложил Petrovietnam и «Зарубежнефти» эффективно реализовывать протоколы о внесении изменений в межправительственное соглашение по «Вьетсовпетро» и «Русвьетпетро», а также межправительственное соглашение в нефтегазовой сфере, предусматривающее расширение районов деятельности по геологоразведке и добыче нефти и газа на континентальном шельфе Вьетнама и на территории России.
Он также предложил «Зарубежнефти» рассмотреть возможность долгосрочного и стабильного сотрудничества с вьетнамскими энергетическими компаниями в области торговли, что будет способствовать обеспечению энергетической безопасности и самостоятельности Вьетнама, а также удовлетворению потребностей его экономического развития. Кроме того, Премьер-министр призвал компанию совместно с Petrovietnam и «Вьетсовпетро» ускорить подготовку предложений по созданию во Вьетнаме производственной базы оборудования для ветроэнергетики и развитию соответствующих цепочек поставок.
Премьер-министр также предложил «Зарубежнефти» активизировать деятельность совместного предприятия «Русвьетпетро» в России, включая расширение районов добычи и получение новых нефтегазовых месторождений и перспективных участков, прилегающих к Ненецкому району, с целью максимально эффективного использования существующей инфраструктуры, технологий и кадрового потенциала.
Генеральный директор С. Кудряшов поблагодарил Премьер-министра за уделённое делегации время, выразил согласие с озвученными предложениями и подтвердил готовность совместно с вьетнамскими партнёрами реализовывать обозначенные Премьер-министром ориентиры и поручения. Он также проинформировал о ходе реализации и эффективности совместных проектов во Вьетнаме и России, а также о планах дальнейшего развития компании.
Кудряшов подтвердил намерение продолжить совместную с Petrovietnam реализацию документов, подписанных в ходе визита Генерального секретаря, Президента государства То Лама в Россию в мае 2025 года, отметив, что в настоящее время «Зарубежнефть» является крупнейшей российской компанией по поставкам угля на вьетнамский рынок. Подчеркнув огромный потенциал энергетического сотрудничества, он предложил расширить взаимодействие с вьетнамскими партнёрами в новых сферах, включая программы развития офшорной ветроэнергетики, проекты в области возобновляемых источников энергии и совместные инициативы в третьих странах.
Премьер-министр подтвердил, что правительство Вьетнама и впредь будет создавать максимально благоприятные условия для эффективной деятельности и успешного ведения бизнеса «Зарубежнефтью» и другими российскими энергетическими компаниями во Вьетнаме.