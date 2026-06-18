Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр Ле Минь Хынг провёл встречи с руководителями крупнейших российских компаний

17 июня в рамках участия в Саммите, посвящённом 35-летию установления отношений между АСЕАН и Россией, Премьер-министр Ле Минь Хынг провёл встречи с руководителями Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и Государственной нефтегазовой компании «Зарубежнефть».
  Премьер-министр Ле Минь Хынг принимает генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии Российской Федерации «Росатом» Алексея Лихачёва. Фото: ВИА  
На встрече с генеральным директором «Росатома» А. Лихачёвым Премьер-министр Ле Минь Хынг выразил искреннюю признательность за сотрудничество, поддержку и значительный вклад «Росатома» и российской стороны в развитие атомной энергетики Вьетнама на протяжении более 40 лет. В частности, он отметил эксплуатацию ядерного реактора в Далате, сыгравшего важную роль в социально-экономическом развитии страны благодаря производству радиофармацевтических препаратов для диагностики и лечения онкологических заболеваний, а также подготовке нескольких поколений ведущих учёных и специалистов, что создало прочную основу для развития атомной отрасли.

Премьер-министр отметил, что отношения Всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Россией, основанные на высоком уровне политического доверия, являются важным стимулом и фундаментом для превращения сотрудничества в области атомной энергетики в долгосрочную стратегическую опору двусторонних отношений. Будучи активным членом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Вьетнам неизменно уделяет большое внимание развитию мирного использования атомной энергии, при этом сотрудничество с Россией и реализация проекта АЭС «Ниньтхуан-1» рассматриваются как приоритетное направление.

Премьер-министр предложил «Росатому» и российской стороне продолжить поддержку в продлении срока эксплуатации далатского реактора на переходный период, содействовать реализации проекта Центра ядерной науки и технологий в Донгнае, расширять сотрудничество в подготовке кадров, увеличивать локализацию производства оборудования, оптимизировать инвестиционные затраты и тесно взаимодействовать для оперативного решения возникающих вопросов при реализации проектов.

Генеральный директор «Росатома» А. Лихачёв приветствовал первый визит Премьер-министра во Вьетнама в Россию, подчеркнув его важное значение для Всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами.

Он отметил, что «Росатом» является мировым лидером в сфере атомной энергетики и на протяжении многих лет плодотворно сотрудничает с Вьетнамом, выразив готовность продолжать эффективную реализацию уже достигнутых договорённостей и искать новые перспективные направления взаимодействия. Подчеркнув, что сотрудничество с Вьетнамом относится к числу приоритетов корпорации, Лихачёв проинформировал Премьер-министра о ходе реализации проекта АЭС «Ниньтхуан-1», отметив, что подписание соглашения о строительстве станции имеет историческое значение для российско-вьетнамского сотрудничества и что «Росатом» тесно взаимодействует с вьетнамскими партнёрами по реализации проекта.

Генеральный директор «Росатома» подтвердил готовность содействовать Вьетнаму в создании национальной атомной промышленности, современного ядерного центра, развитии мирного использования атомной энергии и подготовке высококвалифицированных специалистов-ядерщиков. Он также отметил наличие значительного потенциала сотрудничества между «Росатомом» и вьетнамскими партнёрами в таких сферах, как возобновляемая энергетика, высокие технологии, логистика и строительство судов для Арктического региона, выразив надежду на дальнейшее развитие диалога по этим направлениям.

На встрече с генеральным директором «Зарубежнефти» С. Кудряшовым Премьер-министр Ле Минь Хынг высоко оценил усилия и вклад компании в совместную деятельность по поиску, разведке и добыче нефти и газа как во Вьетнаме, так и в Российской Федерации, что способствует развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Подчеркнув, что энергетическое сотрудничество с Россией является одним из приоритетов Вьетнама, Премьер-министр поддержал намерение «Зарубежнефти» продолжить изучение возможностей расширения инвестиционной деятельности и заключения новых нефтегазовых контрактов по открытым участкам на континентальном шельфе Вьетнама на основе обеспечения эффективности инвестиций, баланса интересов всех сторон и соблюдения законодательства Вьетнама, а также рассмотреть возможности укрепления сотрудничества в третьих странах.

Премьер-министр предложил Petrovietnam и «Зарубежнефти» эффективно реализовывать протоколы о внесении изменений в межправительственное соглашение по «Вьетсовпетро» и «Русвьетпетро», а также межправительственное соглашение в нефтегазовой сфере, предусматривающее расширение районов деятельности по геологоразведке и добыче нефти и газа на континентальном шельфе Вьетнама и на территории России.

Он также предложил «Зарубежнефти» рассмотреть возможность долгосрочного и стабильного сотрудничества с вьетнамскими энергетическими компаниями в области торговли, что будет способствовать обеспечению энергетической безопасности и самостоятельности Вьетнама, а также удовлетворению потребностей его экономического развития. Кроме того, Премьер-министр призвал компанию совместно с Petrovietnam и «Вьетсовпетро» ускорить подготовку предложений по созданию во Вьетнаме производственной базы оборудования для ветроэнергетики и развитию соответствующих цепочек поставок.

Премьер-министр также предложил «Зарубежнефти» активизировать деятельность совместного предприятия «Русвьетпетро» в России, включая расширение районов добычи и получение новых нефтегазовых месторождений и перспективных участков, прилегающих к Ненецкому району, с целью максимально эффективного использования существующей инфраструктуры, технологий и кадрового потенциала.

Генеральный директор С. Кудряшов поблагодарил Премьер-министра за уделённое делегации время, выразил согласие с озвученными предложениями и подтвердил готовность совместно с вьетнамскими партнёрами реализовывать обозначенные Премьер-министром ориентиры и поручения. Он также проинформировал о ходе реализации и эффективности совместных проектов во Вьетнаме и России, а также о планах дальнейшего развития компании.

Кудряшов подтвердил намерение продолжить совместную с Petrovietnam реализацию документов, подписанных в ходе визита Генерального секретаря, Президента государства То Лама в Россию в мае 2025 года, отметив, что в настоящее время «Зарубежнефть» является крупнейшей российской компанией по поставкам угля на вьетнамский рынок. Подчеркнув огромный потенциал энергетического сотрудничества, он предложил расширить взаимодействие с вьетнамскими партнёрами в новых сферах, включая программы развития офшорной ветроэнергетики, проекты в области возобновляемых источников энергии и совместные инициативы в третьих странах.

Премьер-министр подтвердил, что правительство Вьетнама и впредь будет создавать максимально благоприятные условия для эффективной деятельности и успешного ведения бизнеса «Зарубежнефтью» и другими российскими энергетическими компаниями во Вьетнаме.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Заместитель Председателя Бундестага Федеративной Республики Германия Бодо Рамелов посетил Дананг

Заместитель Председателя Бундестага Федеративной Республики Германия Бодо Рамелов посетил Дананг

Заместитель Председателя Бундестага Федеративной Республики Германия Бодо Рамелов посетил Дананг
ПОДРОБНЕЕ

Top