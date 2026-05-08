НОВОСТИ

Премьер-министр Ле Минь Хынг принял участие в церемонии открытия 48-го Саммита АСЕАН

По сообщению спецкорреспондента ВИА, утром 8 мая в Конгресс-центре Mactan Expo Center в Себу официально открылся 48-й Саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с участием лидеров государств-членов АСЕАН, Генерального секретаря АСЕАН Као Ким Хорн и представителей ряда международных организаций. Делегацию высокого уровня Вьетнама на саммите возглавил Премьер-министр Ле Минь Хынг.
Премьер-министр Ле Минь Хынг принял участие в пленарном заседании 48-го Саммита АСЕАН. Фото: ВИА
Президент Филиппины Фердинанд Ромуальдес Маркос-младший провёл церемонию встречи глав делегаций, прибывших на саммит.

Под девизом «Совместно направляя общее будущее» страна-председатель Филиппины определила три ключевых направления сотрудничества ASEAN в 2026 году: укрепление ключевых факторов мира и безопасности; расширение коридоров процветания; и расширение возможностей для граждан.

Выступая на церемонии открытия, Президент Филиппины Фердинанд Ромуальдес Маркос-младший, председатель АСЕАН 2026 года, подчеркнул, что регион находится в «решающий момент» на фоне всё более сложной и нестабильной международной обстановки, особенно в связи с последствиями конфликта на Ближнем Востоке для безопасности, экономики и жизни населения региона.

Президент Филиппин подтвердил, что АСЕАН необходимо продолжать укреплять единство, адаптивность и центральную роль в региональной архитектуре. По его словам, нынешние трудности не разъединяют АСЕАН, а, напротив, становятся стимулом для государств-членов усиливать координацию, внимательнее прислушиваться друг к другу и действовать более эффективно, вырабатывая общие решения для преодоления вызовов в области безопасности, экономики и социальной стабильности, а также продолжая процесс формирования Сообщества АСЕАН несмотря на глобальные потрясения.

Президент Фердинанд Ромуальдес Маркос-младший высоко оценил координацию между государствами АСЕАН и партнёрами в сферах дипломатии, экономики, сельского хозяйства и энергетики для противодействия нынешним вызовам. Он отметил, что обсуждения на саммите будут сосредоточены на предложенной Филиппинами стратегии «3P», включающей укрепление мира и безопасности, расширение коридоров процветания и расширение возможностей для граждан.

Президент Маркос-младший призвал страны АСЕАН продолжать укреплять дух единства, открытости и общей ответственности ради построения мирного, стабильного и устойчиво развивающегося региона.

48-й Саммит АСЕАН является одной из двух регулярных ежегодных встреч лидеров АСЕАН в 2026 году и представляет собой важную площадку для обмена всесторонними оценками мировой и региональной ситуации, согласования стратегических направлений и мер по укреплению сотрудничества АСЕАН.

В ходе саммита Премьер-министр Ле Минь Хынг выступит с важными заявлениями, передав внешнеполитические ориентиры XIV съезда Коммунистической партии Вьетнама и позицию Вьетнама по приоритетам АСЕАН, а также представит практические предложения по укреплению процесса формирования Сообщества АСЕАН, повышению устойчивости и способности объединения реагировать на внешние вызовы, прежде всего последствия ситуации на Ближнем Востоке, и обсудит региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

ИЖВ/ВИА

Торжественная церемония приветствия Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама, находящегося с государственным визитом в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка

Торжественная церемония приветствия Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама, находящегося с государственным визитом в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка

В рамках государственного визита в Демократическую Социалистическую Республику Шри-Ланка утром 8 мая в Президентском дворце состоялась торжественная официальная церемония встречи Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама и высокопоставленной делегации Вьетнама.
