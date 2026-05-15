Премьер-министр Ле Минь Хынг принял участие в церемонии вручения звания Героя Народных вооружённых сил силам общественной безопасности города Хайфон
Премьер-министр Правительства Ле Минь Хынг принял участие в мероприятии и от имени руководства Партии и Государства вручил силам общественной безопасности города Хайфон звание Героя Народных вооружённых сил за особо выдающиеся заслуги в обеспечении политической безопасности и общественного порядка в период 2015–2025 годов, внесшие вклад в дело строительства социализма и защиты Отечества.
Генеральный секретарь, Президент государства То Лам направил поздравительную корзину цветов.
В церемонии также приняли участие: генерал полиции Лыонг Там Куанг, член Политбюро, министр общественной безопасности; Данг Суан Фонг, член ЦК КПВ, министр, заведующий Аппаратом Правительства; Ле Нгок Тяу, член ЦК КПВ, секретарь городского партийного комитета Хайфона; руководители и бывшие руководители Министерства общественной безопасности, города Хайфон и ряда других местных органов; представители Матерей-героинь Вьетнама, Героев Народных вооружённых сил, родственники семей павших бойцов сил Народной общественной безопасности и представители ряда профильных подразделений Министерства общественной безопасности.
Созданные в ходе великой Августовской революции, на протяжении более чем 80 лет под руководством, воспитанием и закалкой Партии и любимого Президента Хо Ши Мина; под руководством Министерства общественной безопасности, городского партийного комитета, Народного совета и Народного комитета города; при любви, поддержке и помощи народа; при тесном взаимодействии вооружённых сил, ведомств, отраслей и массовых организаций, силы общественной безопасности города Хайфон (ранее — провинции Хайзыонг и города Хайфон) непрерывно развивались и укреплялись по всем направлениям, неизменно проявляя революционный дух, стойкость и мужество в борьбе, добившись многочисленных выдающихся успехов и подвигов, за что было удостоено Партией, Государством и различными ведомствами многих высоких наград.
В период 2015–2025 годов на передовой борьбы с преступностью, руководствуясь принципом: "Профилактика — основа; тесное сочетание профилактики с наступательными операциями по выявлению и ликвидации преступности, нанесением точечных ударов по корням различных видов преступлений", силы общественной безопасности города расследовали и успешно раскрыли 12 645 дел, обеспечив уровень раскрываемости свыше 80%, а по особо тяжким и чрезвычайно тяжким преступлениям — свыше 90%; успешно расследовали множество особенно крупных и сложных дел, не имевших прецедентов и получивших широкий общественный резонанс по всей стране.
В знак признания особо выдающихся заслуг в период войны сопротивления против американской агрессии прежние силы общественной безопасности города Хайфон (в 2014 году) и провинции Хайзыонг (в 2015 году) были удостоены почётного звания Героя Народных вооружённых сил. 17 апреля 2026 года силы общественной безопасности города Хайфон были удостоены Партией и Государством высокого звания Подразделения — Героя Народных вооружённых сил за период 2015–2025 годов, что стало свидетельством его выдающегося роста и новым славным этапом в героической истории сил общественной безопасности города-порта, обладающего духом "мужество — решимость к победе".
От имени руководства Партии и Государства Премьер-министр Ле Минь Хынг выразил глубокое уважение и наилучшие поздравления руководителям и бывшим руководителям центральных и местных органов, делегатам и почётным гостям, Матерям-героиням Вьетнама, Героям Народных вооружённых сил, инвалидам войны, больным ветеранам, родственникам семей павших героев, поколениям кадров и бойцов сил общественной безопасности города Хайфон, а также всему народу.
Премьер-министр подчеркнул, что Хайфон является землёй выдающихся людей и богатых традиций, вобравшей в себя героический дух города-порта и глубокое культурное наследие региона Сыдонг. В истории борьбы за независимость, свободу, строительство и защиту Отечества Хайфон всегда занимал особо важное стратегическое положение в политике, экономике, обороне, безопасности и внешних связях. Из этих традиций выросли силы общественной безопасности Хайфона, чья история становления и борьбы неразрывно связана с делом национального освобождения, строительства и развития страны. Более 80 лет поколения кадров и бойцов сил общественной безопасности города Хайфон неизменно проявляют абсолютную преданность, сплочённость, мудрость, мужество и самоотверженность в служении Отечеству и Народу, достойно продолжая славные традиции героических сил Народной общественной безопасности Вьетнама: "Забывая о себе ради Родины, служить народу".
Премьер-министр Ле Минь Хынг отметил, что в последние годы силы общественной безопасности Хайфона продолжали укреплять традиции сплочённости, обновлять мышление и методы работы, добиваясь многочисленных выдающихся успехов в борьбе с преступностью, обеспечении безопасности и общественного порядка; в сфере государственного управления, административной реформы, цифровой трансформации, эффективной реализации Проекта 06, внося вклад в строительство города порядка, дисциплины, безопасности, цивилизованности и современности.
Премьер-министр подчеркнул, что страна вступает в новый этап с новым импульсом и новым видением, в котором задача защиты Отечества, поддержания мирной и стабильной среды, обеспечения безопасности и общественного порядка имеет особо важное значение. По его словам, для быстрого и устойчивого развития требования по обеспечению политической безопасности и общественного порядка становятся всё более высокими, сложными и многогранными; чем глубже интеграция, тем разнообразнее риски и вызовы; чем шире пространство развития, тем более тяжёлой становится задача обеспечения безопасности.
Подчеркнув, что город Хайфон является стратегической территорией с быстрыми темпами урбанизации, индустриализации и высоким уровнем международной интеграции, а также важным транспортным узлом и центром экономической и торговой активности, Премьер-министр отметил, что через Хайфон проходят всё более значительные потоки людей, товаров, капитала, данных и технологий, что требует точного прогнозирования, своевременного консультирования, строгого управления и эффективного реагирования. Обеспечение безопасности означает не только сохранение спокойствия в жизни народа, но и защиту стратегических ворот страны, поддержание темпов развития региона и всей страны.
Премьер-министр предложил силам общественной безопасности города Хайфон эффективно реализовывать задачи по конкретизации линии и взглядов Партии и Государства, указаний Министерства общественной безопасности в области защиты национальной безопасности и обеспечения общественного порядка; стратегий и ориентиров развития страны и города Хайфон; последовательно проводить линию, согласно которой политическая стабильность и общественный порядок являются фундаментом, а служение развитию и народу — высшей целью.
По этому случаю Премьер-министр Ле Минь Хынг и министр общественной безопасности Лыонг Там Куанг вручили скульптуру "Дядюшка Хо посещает родной край" — подарок Генерального секретаря, Президента государства То Лама силам общественной безопасности города Хайфон.