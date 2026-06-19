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Премьер-министр Ле Минь Хынг принял участие в пленарном заседании Саммита по случаю 35-летия отношений АСЕАН–Россия
Российский лидер представил повестку заседания. Обсуждение сосредоточено на актуальных региональных и международных вопросах, итогах сотрудничества между Россией и АСЕАН за последние 35 лет, а также перспективах развития Стратегического партнёрства АСЕАН–Россия. Особое внимание предполагается уделить вопросам экономики и созданию условий для участия в сотрудничестве предприятий всех категорий — от малого и среднего бизнеса до крупных компаний.
Саммит по случаю 35-летия отношений АСЕАН–Россия призван придать дополнительный импульс развитию Стратегического партнёрства, укрепить политические обязательства сторон и определить дальнейшие ориентиры взаимодействия по трём основным направлениям: политико-безопасностному, экономическому и социально-культурному. Участие Премьер-министра Вьетнама в саммите подчёркивает стратегическое значение сотрудничества АСЕАН–Россия для Вьетнама и подтверждает стремление страны содействовать дальнейшему развитию партнёрства между Ассоциацией и Россией на практической и взаимовыгодной основе.
Новый этап в отношениях между АСЕАН и Россией был достигнут в ноябре 2018 года на третьем Саммите АСЕАН–Россия в Сингапуре, где стороны договорились повысить уровень отношений до Стратегического партнёрства.
В настоящее время взаимодействие между АСЕАН и Россией осуществляется в рамках Всеобъемлющего плана действий на 2021–2025 годы по реализации Стратегического партнёрства, который продолжает положения Плана действий на 2016–2020 годы и опирается на основу отношений, сформированную с 1991 года.