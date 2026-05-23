НОВОСТИ
Премьер-министр Ле Минь Хынг принял участие в мемориальных мероприятиях, церемониях прощания и похоронах павших бойцов в провинции Куангчи
В церемонии также приняли участие товарищи - члены ЦК КПВ, руководители министерств, ведомств, центральных и местных органов. Присутствовали рабочие делегации лаосских провинций Саваннакхет и Кхаммуан, а также многочисленные соотечественники.
В траурной речи заместитель председателя Народного комитета провинции Куангчи Ле Ван Бао отметил, что, выполняя заключение Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама о дальнейшем усилении заботы о лицах, имеющих заслуги перед революцией, и следуя традиционной нравственной заповеди «Пьешь воду - помни об источнике», партийная организация, власти и представители народностей братских лаосских провинций Саваннакхет и Кхаммуан, особенно группы по поиску и сбору останков павших бойцов №584 и №589 провинции Куангчи, в минувшее время преодолели множество трудностей в поиске и эксгумации останков. Сегодня, спустя долгие годы вдали от Родины, павшие бойцы возвращены домой, чтобы обрести вечный покой на родной земле.
Их самопожертвование стало высоким символом отношения Вьетнама к международным друзьям, ярко воплотив традицию «помогая друзьям, помогаешь себе». Оно стало решающим фактором победы революционного дела двух стран - Вьетнама и Лаоса, бессмертной героической эпопеей мужества, самоотверженности и духа пролетарского интернационализма.
Партия, государство и народ Вьетнама безмерно гордятся, павшими героями, бойцами, поколениями предшественников и многочисленными революционными бойцами, отдавшими свои жизни за завоевание и защиту независимости, единства и территориальной целостности Родины, за свободу и счастье народа.
Ле Ван Бао подчеркнул необходимость и далее сосредоточить усилия на эффективной реализации кампании «500 дней и ночей активизации работы по поиску, сбору и идентификации останков павших бойцов» с высокой политической решимостью, чувством ответственности и самыми решительными действиями. Тем самым это будет способствовать успешному осуществлению политики в отношении армейского тыла, выражению благодарности за великие заслуги, павших героев, бойцов.
В торжественной и благоговейной атмосфере Премьер-министр Ле Минь Хынг и делегаты выразили глубокую благодарность достойным сынам Родины, героически сражавшимся и пожертвовавшим собой во имя мира, независимости и единства Отечества, а также ради выполнения высокой интернациональной миссии. Их подвиг внес вклад в укрепление особых дружественных отношений между Вьетнамом и Лаосом и продолжает питать верную солидарность двух народов.
За прошедший год благодаря внимательному, всестороннему и тесному руководству со стороны Специального рабочего комитета двух правительств Вьетнама и Лаоса, Партийного комитета Командования и Руководящего комитета 4-го военного округа, а также специальных рабочих комитетов провинций Куангчи, Саваннакхет и Кхаммуан работа по поиску и сбору останков павших бойцов была организована эффективно.\ В частности, в сухой сезон 2025–2026 годов поисковые группы 584 и 589 при Военном командовании провинции Куангчи, преодолев все трудности, в тесном взаимодействии с органами всех уровней, отраслями, местными властями и населением народностей Лаоса, провели поисковые и сборные работы. В результате на родную землю были возвращены останки 28 вьетнамских павших бойцов-добровольцев и специалистов, погибших при выполнении высокого интернационального долга в братском Лаосе.
По этому случаю Премьер-министр Ле Минь Хынг вручил поощрительные подарки офицерам и солдатам поисковых групп 584 и 589 при Военном командовании провинции Куангчи.
Сразу после церемонии Премьер-министр Ле Минь Хынг и делегаты совершили воскурение благовоний в память о павших героях, бойцах на Национальном кладбище павших бойцов «Дорога 9», где обрели вечный покой более 10 800 павших героях, бойцов со всей страны, сражавшихся, обеспечивавших боевые действия и героически погибших на фронте Дорога 9, на поле боя Куангчи и в братском Лаосе в годы войны Сопротивления против США за спасение Родины и национальную независимость.
Склоняя головы перед светлой памятью павших героев, бойцов, Премьер-министр Ле Минь Хынг и делегаты выразили безмерную благодарность и глубокую признательность за их великие заслуги. Они посвятили Родине свою молодость, мужественно сражались и отдали жизни во имя независимости и свободы страны.