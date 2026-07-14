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Премьер-министр Ле Минь Хынг принял посла США Дженнифер Уикс
Премьер-министр подтвердил, что Вьетнам неизменно рассматривает США как одного из своих важнейших партнёров, поддерживает конструктивную роль Соединённых Штатов в обеспечении мира, стабильности и процветания в регионе и мире и стремится вывести Всеобъемлющее стратегическое партнёрство между двумя странами на новый уровень во благо народов обеих стран.
Ле Минь Хынг предложил послу Дженнифер Уикс и Посольству США продолжать выполнять роль моста, содействуя обмену визитами на высоком уровне, взаимодействию с министерствами, ведомствами и местными органами власти Вьетнама в целях конкретизации практических направлений сотрудничества, а также вести откровенный диалог по вопросам, по которым сохраняются разногласия, на основе взаимного уважения, не допуская, чтобы существующие проблемы негативно отражались на общей динамике двусторонних отношений.
По словам Премьер-министра, двум странам необходимо развивать торгово-экономическое сотрудничество на основе гармонии, устойчивости и взаимной выгоды, как можно скорее завершить переговоры и подписать взаимное, справедливое и сбалансированное торговое соглашение, которое создаст стабильную основу для расширения инвестиций, производства и предпринимательской деятельности компаний обеих стран. Он отметил, что Вьетнам продолжает реформировать административные процедуры, совершенствовать законодательную систему в направлении повышения прозрачности и модернизации, создавая более благоприятные условия для американского бизнеса, а также готов внимательно рассматривать и решать обоснованные вопросы, поднимаемые предприятиями.
В сфере обороны и безопасности Премьер-министр предложил расширять сотрудничество в области правоохранительной деятельности, гуманитарного реагирования, кибербезопасности и борьбы с транснациональной преступностью. Он поблагодарил США за поддержку в ликвидации последствий войны и одновременно предложил продолжить содействие в очистке территорий от диоксина, разминировании, оказании помощи людям с инвалидностью, а также в предоставлении архивных материалов, документации и технологий ДНК-экспертизы для поиска и идентификации останков вьетнамских павших военнослужащих. Он также подтвердил неизменную приверженность Вьетнама сотрудничеству в поиске американских военнослужащих, пропавших без вести во время войны.
Премьер-министр также предложил расширять сотрудничество в сферах науки и технологий, инноваций, цифровой трансформации, образования и подготовки кадров, а также гуманитарных обменов.
Посол Дженнифер Уикс поблагодарила Премьер-министра за то, что он нашел время для встречи с ней сразу после начала ее срока полномочий. Посол Уикс заявила, что Соединенные Штаты ценят свои отношения с Вьетнамом, передав послание о «гордости за партнерство с Вьетнамом», а также благодарность Президента Дональда Трампа и Государственного секретаря Марко Рубио в адрес вьетнамских лидеров за их поздравления по случаю 250-летия Дня независимости США. Посол подчеркнула, что приоритеты её работы на новом посту будут соответствовать приоритетам Президента Дональда Трампа и одновременно отражать общие интересы двух стран.
По её словам, торгово-экономическое сотрудничество станет главным приоритетом её дипломатической миссии. Она выразила надежду на скорейшее достижение двустороннего торгового соглашения, отвечающего высоким стандартам, основанного на принципах взаимности, справедливости и сбалансированности. Посол высоко оценила усилия Правительства Вьетнама по совершенствованию инвестиционного климата и заверила, что будет содействовать реализации конкретных совместных проектов и конструктивному урегулированию существующих вопросов, одновременно расширяя сотрудничество в сферах, где стороны обладают взаимодополняющими преимуществами.
Дженнифер Уикс также отметила значительный потенциал взаимодействия в области морской безопасности, правоохранительной деятельности и противодействия транснациональным угрозам, подтвердив готовность продолжать сотрудничество по преодолению последствий войны, расширению программ очистки территорий от диоксина, разминирования, поддержки людей с инвалидностью, поиску и идентификации останков вьетнамских павших бойцов, а также репатриации останков американских военнослужащих.
Посол подчеркнула важность народной дипломатии и выразила заинтересованность в расширении сотрудничества в области образования, науки и технологий, инноваций, поддержке реализации целей развития Вьетнама в соответствии с Резолюцией № 57-NQ/TW, укреплении связей между университетами двух стран и повышении качества преподавания английского языка.
Высоко оценив лидерскую роль Премьер-министра и усилия Правительства Вьетнама по продвижению общих приоритетов, Дженнифер Уикс заверила, что на протяжении всей своей миссии будет оставаться активным партнёром, содействуя дальнейшему развитию отношений между Вьетнамом и США. Она также подтвердила намерение продвигать двустороннее сотрудничество по вопросам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес, высоко оценила роль Вьетнама и выразила надежду на тесную координацию в рамках Совета мира по Газе.