Премьер-министр Ле Минь Хынг принял посла Российской Федерации во Вьетнаме
На встрече Премьер-министр Ле Минь Хынг высоко оценил позитивное развитие отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Российской Федерацией в последнее время, особенно регулярное поддержание контактов и обменов на высоком уровне, активизацию сотрудничества, максимально эффективное использование достигнутых результатов, а также продолжение реализации и формирования крупных взаимовыгодных направлений сотрудничества во всех сферах.
Отметив усилия посла и Посольства России, Премьер-министр предложил Геннадию Бездетко продолжать тесную координацию с министерствами, ведомствами и учреждениями Вьетнама для эффективной реализации договорённостей, достигнутых на высшем уровне, и дальнейшего углубления отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Россией.
Выразив честь в связи с возможностью встретиться с Премьер-министром Ле Минь Хынгом, Геннадий Бездетко искренне поздравил главу вьетнамского правительства с избранием на этот ответственный пост и подтвердил, что Российская Федерация неизменно придаёт большое значение традиционной дружбе и всеобъемлющему стратегическому партнёрству с Вьетнамом, рассматривая Вьетнам как одного из важнейших партнёров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Посол Геннадий Бездетко с удовлетворением проинформировал Премьер-министра Ле Минь Хынга о позитивном прогрессе двустороннего сотрудничества за последнее время, а также о сферах и направлениях, обладающих значительным потенциалом для дальнейшего развития. Он подтвердил готовность российской стороны и лично посла тесно взаимодействовать с министерствами, ведомствами, местными органами власти и предприятиями Вьетнама для конкретизации направлений сотрудничества, согласованных руководителями двух стран, а также для продвижения практического взаимодействия как в традиционных, так и в новых сферах, прежде всего в обеспечении энергетической безопасности, зелёном переходе, а также в области науки и технологий.
Премьер-министр Ле Минь Хынг и посол Геннадий Бездетко обсудили и согласовали направления и меры по продвижению двустороннего сотрудничества во всех сферах, от политики и дипломатии до экономики и торговли, энергетики и нефтегазовой отрасли, науки и технологий, образования и подготовки кадров, культуры и туризма.
Стороны также договорились координировать проведение мероприятий по случаю 35-летия установления отношений между АСЕАН и Россией. Премьер-министр подтвердил, что Вьетнам поддерживает укрепление стратегического партнёрства между АСЕАН и Россией, а также продвижение диалога и практического сотрудничества в представляющих взаимный интерес областях, таких как экономика и торговля, энергетика, наука и технологии, образование и подготовка кадров, взаимосвязанность, а также реагирование на вызовы нетрадиционной безопасности, способствуя миру, стабильности, сотрудничеству и развитию в регионе и в мире.
По этому случаю Премьер-министр Ле Минь Хынг передал приветствия Президенту Российской Федерации В. Путину, Премьер-министру М. Мишустину и другим руководителям Российской Федерации, а также выразил благодарность за добрые чувства и искренние дружеские поздравления, которые руководство и народ России адресовали Партии, Государству и народу Вьетнама, а также лично Премьер-министру.