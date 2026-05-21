Премьер-министр Ле Минь Хынг принял посла Республики Куба во Вьетнаме
На приёме Премьер-министр Ле Минь Хынг попросил передать приветствия Руководству Кубинской революции, генералу Раулю Кастро, Первому секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Кубы, Президенту Республики Куба Мигелю Диасу-Канелю, Премьер-министру Мануэлю Марреро Крусу и другим руководителям Кубы; поблагодарил кубинских руководителей за направленные поздравления по случаю избрания Национальным собранием Вьетнама XV созыва его на должность Премьер-министра, а также в связи с успешным проведением выборов депутатов Национального собрания XVI созыва.
Премьер-министр подтвердил, что на новом посту продолжит вносить вклад в дальнейшее укрепление и повышение эффективности отношений особой дружбы и всестороннего сотрудничества между двумя странами, достойных взаимного доверия и политической решимости двух партий и государств.
Выразив свою честь встретиться с премьер-министром Ле Минь Хунгом, посол Рохелио Поланко Фуэнтес передал Премьер-министру наилучшие пожелания от руководителей Партии, Государства и Правительства Кубы.
Посол с удовлетворением поделился с Премьер-министром позитивными сдвигами в отношениях между двумя странами за последнее время, особенно отметив регулярное поддержание обменов делегациями на различных уровнях, в частности государственный визит Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента То Лама на Кубу (сентябрь 2024 года) и государственный визит Первого секретаря, Президента Республики Куба Мигеля Диаса-Канеля во Вьетнам (сентябрь 2025 года) по случаю 65-летия установления дипломатических отношений, а также в преддверии 80-летия Августовской революции и Дня независимости Вьетнама 2 сентября; продолжает активно развиваться сотрудничество в таких сферах, как сельское хозяйство, юстиция и биотехнологии; проекты сотрудничества по выращиванию риса, развитию рыболовства и производству продовольствия на Кубе достигли многих практических результатов.
Премьер-министр подтвердил, что Партия, Государство и народ Вьетнама всегда помнят и ценят солидарность и искреннюю, верную и непоколебимую поддержку, которую Партия, Государство и народ Кубы оказывали Вьетнаму в прошлой борьбе за национальное освобождение, а также в нынешнем процессе национального строительства и развития.
Выразив желание, чтобы обе стороны в будущем еще больше укрепили и расширили особые вьетнамско-кубинские отношения, Премьер-министр предложил обеим сторонам тесно координировать выполнение соглашений, достигнутых высокопоставленными лидерами двух стран; содействовать обмену делегациями на всех уровнях и устойчивому сотрудничеству; тесно координировать организацию мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения лидера Фиделя Кастро, великого друга вьетнамского народа (13 августа 1926 г. – 13 августа 2026 г.); повысить эффективность механизмов сотрудничества между правительствами двух стран, а также между министерствами, ведомствами и местными органами власти; и продолжать тесно координировать и поддерживать друг друга на многосторонних форумах.
Выразив твердое согласие с руководящими указаниями премьер-министра Ле Минь Хынга, посол Рохелио Поланко Фуэнтес подтвердил, что Куба всегда считала Вьетнам близким братом и товарищем, а также образцом для подражания в деле национального обновления и развития; он также отметил, что достижения Вьетнама в социально-экономическом развитии за последние годы являются источником вдохновения для кубинского народа.
Посол выразил желание, чтобы обе стороны продолжали сотрудничество и обмен опытом, особенно уроками, извлеченными из 40 лет реализации вьетнамской политики «Доймой» (Обновление); и выразил готовность работать с Вьетнамом над эффективным выполнением соглашений высокого уровня и дальнейшим углублением содержательного сотрудничества в областях, где обе стороны имеют сильные стороны и потребности, особенно в сельском хозяйстве и биотехнологиях.