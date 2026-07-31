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Премьер-министр Ле Минь Хынг принял Посла Новой Зеландии
В ходе встречи Премьер-министр Ле Минь Хынг выразил удовлетворение встречей с Послом Кэролайн Бересфорд и высоко оценил её активный вклад с момента вступления в должность во Вьетнаме, особенно в успешную координацию мероприятий, посвящённых 50-летию установления дипломатических отношений между двумя странами и повышению уровня вьетнамско-новозеландских отношений до Всеобъемлющего стратегического партнёрства в 2025 году.
Подтвердив, что Вьетнам неизменно придаёт большое значение отношениям с Новой Зеландией, Премьер-министр с удовлетворением отметил, что двусторонние отношения продолжают динамично, содержательно и эффективно развиваться. Он также высоко оценил позитивные результаты сотрудничества между двумя странами, подчеркнув, что Программа действий по реализации Всеобъемлющего стратегического партнёрства на 2025–2030 годы активно осуществляется по всем пяти ключевым направлениям сотрудничества.
В целях дальнейшего укрепления политического доверия между двумя странами Премьер-министр предложил сторонам тщательно подготовить предстоящие контакты на высоком уровне, выразив надежду принять Премьер-министра Новой Зеландии во Вьетнаме для участия в Саммите АТЭС 2027 года.
Подчеркнув значительный потенциал сотрудничества в сфере торговли и инвестиций, Премьер-министр Ле Минь Хынг предложил принять прорывные меры для скорейшего доведения объёма двустороннего товарооборота до 3 млрд долларов США, устранить технические барьеры, создать благоприятные условия для выхода конкурентоспособной продукции каждой из стран на рынки друг друга и более эффективно использовать преимущества соглашений о свободной торговле, участниками которых являются обе страны.
Премьер-министр также предложил активизировать сотрудничество в области науки и технологий, инноваций, цифровой трансформации, «зелёной» трансформации и развития возобновляемой энергетики, включая ветровую и солнечную энергетику. При этом он отметил, что Вьетнам рассматривает науку, технологии и инновации в качестве ключевого двигателя новой модели развития, обеспечивающей устойчивый экономический рост.
Кроме того, Премьер-министр предложил расширять сотрудничество в сфере образования и подготовки кадров, содействуя развитию высококвалифицированных человеческих ресурсов, углублять практическое взаимодействие в области обороны и безопасности, а также прилагать усилия для открытия прямого авиасообщения и создания удобных стыковочных маршрутов с целью развития туризма, культурных обменов и контактов между народами двух стран.
Поблагодарив Премьер-министра за оказанный приём, Посол Кэролайн Бересфорд поздравила Вьетнам с выдающимися достижениями в социально-экономическом развитии за последнее время. Она подчеркнула, что Новая Зеландия неизменно рассматривает Вьетнам как важного партнёра в Юго-Восточной Азии и готова сопровождать, поддерживать и оказывать содействие Вьетнаму в реализации его целей развития.
Посол Кэролайн Бересфорд подтвердила намерение и впредь прилагать усилия для дальнейшего наполнения Всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами конкретным содержанием и повышения его эффективности, особенно в таких областях, как торговля и инвестиции, образование и подготовка кадров, высокотехнологичное сельское хозяйство, наука и технологии.
Разделяя подходы, обозначенные Премьер-министром Ле Минь Хынгом, Посол Кэролайн Бересфорд заверила, что продолжит тесно взаимодействовать с министерствами, ведомствами и местными органами власти Вьетнама в целях развития двустороннего сотрудничества по всем направлениям, прежде всего в рамках подготовки предстоящих обменов делегациями высокого уровня, придания нового импульса торгово-инвестиционному сотрудничеству, а также поддержки Вьетнама в развитии «зелёной» и цифровой экономики.
По вопросам, представляющим взаимный интерес на региональном и международном уровнях, Посол Кэролайн Бересфорд поддержала позицию Премьер-министра Ле Минь Хынга о необходимости дальнейшего укрепления тесной координации на многосторонних площадках, подчеркнула центральную роль АСЕАН и подтвердила готовность Новой Зеландии продолжать оказывать поддержку Вьетнаму в успешном проведении мероприятий Года АТЭС-2027.