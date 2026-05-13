Премьер-министр Ле Минь Хынг принял посла Китая
Выразив честь в связи с возможностью встретиться с Премьер-министром Ле Минь Хынгом, посол Китая Хэ Вэй передал наилучшие поздравления от Премьера Государственного совета Ли Цяна и руководителей Китая.
Посол Хэ Вэй с удовлетворением доложил Премьер-министру о положительных результатах развития отношений между двумя странами за последнее время, особенно о тесных контактах на высоком уровне, в частности о государственном визите Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама в Китай; двусторонняя торговля сохраняет темпы роста, инвестиции активно смещаются в сферы высоких технологий и инноваций; обе страны продолжают оставаться ведущими туристическими рынками друг для друга.
Премьер-министр Ле Минь Хынг подчеркнул, что партия и государство Вьетнама всегда высоко ценят помощь, оказанную Китаем Вьетнаму как в период борьбы за национальную независимость, так и в нынешнем деле развития страны; неизменно рассматривают развитие отношений с Китаем как последовательный курс, объективную необходимость, стратегический выбор и первоочередной приоритет во внешней политике независимости, самостоятельности, самодостаточности, многосторонности и диверсификации Вьетнама.
Премьер-министр выразил надежду, что стороны продолжат тесную координацию для эффективной реализации общих договорённостей, достигнутых двумя Генеральными секретарями, Президентами государств, прежде всего поддержания доброй традиции контактов на высоком уровне, активизации практического сотрудничества во всех сферах, а также совместных усилий по успешному достижению целей развития каждой страны.
В этой связи Премьер-министр выразил надежду, что стороны будут содействовать сбалансированному, здоровому и устойчивому развитию двусторонней торговли; добиваться прорыва в сфере стратегической инфраструктурной взаимосвязанности, отдавая приоритет железнодорожному сотрудничеству; активно развивать трансграничные экономические коридоры, логистические центры, приграничные экономические зоны и промышленные кластеры; ускорять строительство «умных пограничных пунктов пропуска» и как можно скорее синхронно развернуть зоны трансграничного экономического сотрудничества.
Премьер-министр предложил Китаю поддержать и создать благоприятные условия для эффективного участия Вьетнама в серии мероприятий «Совместное использование большого рынка - Экспорт Китая», шире открыть рынок для вьетнамской сельскохозяйственной, рыбной и животноводческой продукции; активизировать сотрудничество в области науки и технологий, образования и подготовки кадров; разработать конкретный план реализации Года туристического сотрудничества Вьетнам - Китай 2026–2027 годов; расширять сотрудничество в сфере здравоохранения, включая традиционную медицину.
Разделяя важные руководящие и ориентирующие мнения Премьер-министра Ле Минь Хынга, посол Хэ Вэй подтвердил, что Китай придаёт большое значение и высокий приоритет развитию отношений с Вьетнамом; намерен совместно с Вьетнамом эффективно реализовывать договорённости, достигнутые на высоком уровне, продвигать практическое сотрудничество, совместно формировать стабильные цепочки поставок и производственные цепочки; приветствует участие Вьетнама в серии мероприятий «Совместное использование большого рынка - Экспорт Китая», что будет способствовать поставкам вьетнамских товаров, прежде всего сельскохозяйственной продукции, на китайский рынок.
Посол отметил, что Китай готов делиться опытом в строительстве зон свободной торговли и международных финансовых центров, активизировать железнодорожное сотрудничество между двумя странами, включая взаимодействие в сфере железнодорожных технологий и техники, расширять железнодорожное сообщение между двумя странами в направлении Евразийского континента; углублять сотрудничество в области науки и технологий, инноваций, а также обеспечения энергетической безопасности.