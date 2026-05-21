Премьер-министр Ле Минь Хынг принял Посла Великобритании во Вьетнаме
На встрече Премьер-министр Ле Минь Хынг передал благодарность Премьер-министру Великобритании Киру Стармеру за поздравительное письмо по случаю избрания Национальным собранием Вьетнама Ле Минь Хынга на новый пост; высоко оценил позитивный вклад Посла Иэна Фрю и Посольства Великобритании в продвижение двусторонних отношений в последнее время, особенно повышение уровня отношений между Вьетнамом и Великобританией до Всеобъемлющего стратегического партнёрства в рамках официального визита Генерального секретаря То Лама в Великобританию в октябре 2025 года.
Подтвердив, что Вьетнам всегда придаёт большое значение отношениям с Великобританией, Премьер-министр Ле Минь Хынг подчеркнул, что у двух стран сохраняется значительный потенциал сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, финансов, науки и технологий, образования и подготовки кадров, зелёного перехода, возобновляемой энергетики и обороны и безопасности; предложил активизировать обмен делегациями и контакты на всех уровнях, особенно на высоком уровне; а также ускорить координацию по разработке Плана действий по реализации рамок Всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Великобританией.
Премьер-министр предложил сторонам содействовать увеличению объёма двусторонней торговли до 10 миллиардов долларов США в 2026 году и в дальнейшем стремиться к достижению отметки в 15 миллиардов долларов США путём расширения рынков для товаров друг друга; подтвердил, что Правительство Вьетнама всегда создаёт благоприятные условия для долгосрочной и эффективной деятельности иностранных предприятий, включая британские компании, во Вьетнаме.
Подчеркнув важность двустороннего сотрудничества в создании и развитии Международного финансового центра во Вьетнаме, Премьер-министр предложил британской стороне продолжить поддержку Вьетнама в совершенствовании институциональной базы, разработке правовых механизмов, развитии финансовых продуктов и инструментов для мобилизации ресурсов на стратегические инфраструктурные проекты, а также в реализации проектов, обладающих масштабным и символическим значением, соответствующим уровню Всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами.
По этому случаю Премьер-министр Ле Минь Хынг выразил благодарность и предложил Правительству Великобритании продолжать создавать благоприятные условия для успешной интеграции вьетнамской общины в Великобритании, её активного вклада в социально-экономическое развитие Великобритании, а также в развитие отношений между двумя странами.
Выразив честь в связи с тем, что Премьер-министр Правительства уделил время встрече, Посол Иэн Фрю поздравил Вьетнам с достижениями в социально-экономическом развитии за последнее время; подтвердил стремление и далее способствовать углублению, практическому наполнению и повышению эффективности двусторонних отношений во всех сферах.
Посол высоко оценил роль Вьетнама в качестве председателя Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP) в 2026 году; подтвердил готовность Великобритании координировать действия с Вьетнамом в целях продвижения двусторонней и международной торговли.
Посол отметил, что британские инвесторы высоко оценивают перспективы развития Вьетнама, особенно в сферах энергетики, финансов и зелёного перехода; подчеркнул, что Великобритания стремится быть долгосрочным партнёром Вьетнама в реализации Партнёрства по справедливому энергетическому переходу (JETP).
Разделяя основные направления, обозначенные Премьер-министром Ле Минь Хынгом, Посол Иэн Фрю подтвердил готовность продолжать тесное взаимодействие для эффективного поддержания двусторонних механизмов сотрудничества в области безопасности и обороны; продвижения сотрудничества в сфере науки и технологий и инноваций, развития сетей экспертов, инвесторов и инвестиционных фондов; содействия подготовке высококвалифицированных технологических кадров, продвижения образовательного сотрудничества и поддержки внедрения английского языка как второго языка в школах Вьетнама, а также сопровождения Вьетнама в развитии зелёных финансов и создании международного финансового центра.
По региональным и международным вопросам стороны договорились продолжать укреплять координацию в рамках многосторонних механизмов, содействовать развитию отношений АСЕАН – Великобритания, поддерживать диалог и сотрудничество, обеспечивать свободу, безопасность и безопасность судоходства, внося вклад в поддержание мира, стабильности и развития в регионе и во всём мире.