Премьер-министр Ле Минь Хынг принял губернатора префектуры Яманаси (Япония)
Япония продолжает оставаться важным экономическим партнёром Вьетнама, занимая первое место по сотрудничеству в области ОПР и труда, третье место среди инвесторов, а также четвёртое место среди торговых и туристических партнёров. В особенности, визит во Вьетнам Премьер-министра Японии Такаити Санаэ с 1 по 3 мая 2026 года прошёл весьма успешно, открыв новые возможности для сотрудничества.
Сотрудничество на уровне местных органов власти и народные обмены между двумя странами становятся всё более тесными: установлено более 100 пар побратимских связей, в том числе при участии сообщества численностью около 5.000 вьетнамцев в префектуре Яманаси и 40 предприятий префектуры Яманаси, действующих во Вьетнаме.
Премьер-министр Ле Минь Хынг подчеркнул, что в процессе развития Вьетнам неизменно рассматривает Японию как одного из ведущих и долгосрочных партнёров, надёжного спутника; при этом сотрудничество на местном уровне является важным и практическим каналом углубления отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства во имя мира и процветания в Азии и мире между Вьетнамом и Японией.
Исходя из необходимости оперативной конкретизации договорённостей, достигнутых в ходе визита во Вьетнам Премьер-министра Японии Такаити Санаэ, Премьер-министр подтвердил поддержку префектуре Яманаси в дальнейшем продвижении практического и всестороннего сотрудничества с вьетнамскими провинциями, включая те, с которыми уже установлены связи, такие как Куангчи (бывшая Куангбинь), провинция Лаокай (бывшая Йенбай) и провинция Тэйнинь.
Высоко оценивая приверженность Японии поддержке Вьетнама в эффективной реализации проекта по созданию 1 миллиона гектаров высококачественного риса с низким уровнем выбросов, что способствует укреплению сотрудничества в обеспечении продовольственной безопасности каждой страны, Премьер-министр выразил пожелание, чтобы префектура Яманаси продолжила активизировать сотрудничество в сельском хозяйстве, продвигать передачу технологий, сотрудничество в подготовке высококвалифицированных кадров… а также содействовать скорейшему завершению Японией внутренних процедур и объявлению об открытии рынка для японского винограда и вьетнамского помело, расширяя взаимный доступ сельскохозяйственной продукции на рынки двух стран.
Наряду с этим, префектуре Яманаси предлагается взаимодействовать с Министерством промышленности и торговли и вьетнамскими предприятиями для усиления сотрудничества в сфере зелёной энергетики и водорода; продолжать уделять внимание и поощрять предприятия префектуры к расширению инвестиций во Вьетнам в приоритетных областях.
Что касается сотрудничества в подготовке кадров, Премьер-министр отметил необходимость активизации совместной подготовки и приёма высококвалифицированных специалистов в соответствии с потребностями предприятий префектуры Яманаси и Вьетнама, особенно в таких сферах, как наука и технологии, высокотехнологичное сельское хозяйство и инженерно-технические услуги.
Премьер-министр выразил признательность и предложил губернатору Нагасаки продолжать уделять внимание созданию благоприятных условий и реализации практических мер поддержки, включая страховые и трудовые режимы для вьетнамского сообщества, проживающего, обучающегося и работающего в префектуре, способствуя укреплению его роли как важного моста между местными органами власти двух стран и развитию двусторонних отношений.
По этому случаю Премьер-министр пригласил руководство и предприятия префектуры Яманаси принять участие во втором Форуме сотрудничества местных органов власти Вьетнама и Японии, который состоится в городе Хюэ в третьем квартале 2026 года.
Выразив радость в связи с визитом во Вьетнам, губернатор Нагасаки поздравил Премьер-министра Ле Минь Хынга с избранием Национальным собранием на должность главы Правительства Вьетнама; подтвердил, что префектура придаёт большое значение отношениям с Вьетнамом в целом и его провинциями в частности, и на сегодняшний день уже установила сотрудничество с тремя провинциями Вьетнама.
По словам господина Нагасаки Котаро, префектура Яманаси продолжает расширять сотрудничество с Вьетнамом по различным направлениям, особенно стремится углубить взаимодействие и внести вклад в дальнейшее развитие отрасли фруктоводства Вьетнама; а также развивать сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики и зелёного водорода, будучи готовой делиться опытом, знаниями и содействовать обменам между предприятиями и делегациями для изучения опыта.
Отметив, что Яманаси является регионом с наибольшим объёмом производства винограда и персиков в Японии, губернатор Нагасаки Котаро выразил удовлетворение тем, что в ходе недавнего визита Премьер-министра Японии правительства двух стран договорились продвигать разрешение на импорт японского винограда во Вьетнам, и выразил надежду, что продукция префектуры в скором времени появится на вьетнамском рынке.
В частности, префектура в настоящее время формирует систему медицинского страхования для семей вьетнамцев с целью обеспечить им спокойные условия жизни и работы и помочь воспринимать Яманаси как вторую родину.