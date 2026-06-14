Премьер-министр Ле Минь Хынг призвал провинцию Донгнай усилить свою роль одного из ключевых локомотивов экономического роста страны

Премьер-министр Ле Минь Хынг с руководством города Донгнай. Фото: Зыонг Жанг/ВИА



Сосредоточить усилия на решительных мерах по ускорению экономического роста



Несмотря на достигнутые результаты, премьер-министр отметил, что Донгнай по-прежнему сталкивается с серьёзными вызовами. Темпы экономического роста пока не соответствуют ожиданиям, освоение государственных инвестиций остаётся медленным, а традиционные драйверы роста постепенно утрачивают свою динамику, тогда как новые направления развития, такие как логистика, формирование аэропортового города, высокотехнологичное производство, цифровая экономика и инновационная деятельность, ещё не раскрыли свой потенциал в полной мере.



Хотя город располагает значительными преимуществами, включая развитую сеть промышленных парков, стратегическое положение в юго-восточном регионе страны и проект международного аэропорта Лонгтхань, эти возможности пока используются недостаточно эффективно. Отрасли глубокой переработки развиты слабо, добавленная стоимость ключевой сельскохозяйственной продукции остаётся ограниченной, цифровая трансформация и реализация Резолюции № 57 Политбюро продвигаются недостаточно быстро, а обеспечение высококвалифицированными кадрами и взаимодействие между научно-исследовательскими учреждениями и бизнесом всё ещё не отвечают требованиям развития.



В сфере экономического развития премьер-министр поручил городским властям принять более решительные меры для стимулирования роста, выполнения квартальных показателей и обеспечения годовых темпов экономического роста на уровне не менее 10%. Он призвал активизировать поддержку предприятий в расширении рынков сбыта, наращивании экспорта и доступе к кредитным ресурсам, одновременно реализуя политику по привлечению и подготовке высококвалифицированных кадров для промышленных парков, экспортно-производственных зон и крупных инвестиционных проектов.



Премьер-министр Ле Минь Хынг также призвал город к тесному взаимодействию с министерствами и центральными ведомствами в целях урегулирования затянувшихся проектов, ускорения административной реформы, сокращения административных процедур для граждан и бизнеса, укрепления взаимосвязанности баз данных и расширения спектра государственных услуг, предоставляемых в электронном формате.

В то же время Донгнай должен эффективно реализовывать политику поддержки развития частного сектора, создавая благоприятные условия для более глубокого участия частных предприятий во внутренних и глобальных производственно-сбытовых цепочках и превращения их в один из ключевых драйверов экономического роста города.



Глава правительства уделил особое внимание необходимости ускорения освоения государственных инвестиций, призвав городские власти обеспечить выполнение целевого показателя по освоению 50% запланированного объёма капитальных вложений в первом полугодии и добиться полного освоения всех выделенных средств в 2026 году. Он подчеркнул, что среднесрочный план государственных инвестиций на 2026–2030 годы должен быть более целенаправленным и эффективным, предусматривая сокращение количества проектов при одновременном повышении качества и результативности инвестиций.



Ввод в эксплуатацию международного аэропорта Лонгтхань в намеченные сроки как фактор формирования нового пространства для развития



Что касается вопросов планирования, премьер-министр Ле Минь Хынг поручил Донгнаю наладить тесную координацию с министерствами, ведомствами и городом Хошимином для пересмотра действующих планов и обеспечения их согласованности на уровне провинции, города и функциональных зон, особенно в части, касающейся международного аэропорта Лонгтхань. Цель состоит в том, чтобы максимально эффективно использовать потенциал этого ключевого национального проекта и создать новые импульсы для развития города.



Премьер-министр вновь подчеркнул, что ввод в эксплуатацию Международного аэропорта Лонгтхань к концу 2026 года остаётся одним из главных приоритетов правительства и что реализация этого проекта не должна отставать от утверждённого графика. Он поручил властям Донгнай тесно взаимодействовать с Министерством строительства, профильными ведомствами и Корпорацией аэропортов Вьетнама (ACV) для оперативного устранения существующих препятствий, завершения работ по освобождению земельных участков и обеспечения достаточного земельного фонда для реализации остальных составляющих проекта. Премьер-министр отметил, что положительные результаты, достигнутые Донгнаем в первый год после получения статуса города центрального подчинения, обусловлены прежде всего важным фактором - изменением мышления, подходов и методов работы, что отражает решимость руководства к обновлению, стремление к развитию, а также дух инициативности и ответственности.Несмотря на достигнутые результаты, премьер-министр отметил, что Донгнай по-прежнему сталкивается с серьёзными вызовами. Темпы экономического роста пока не соответствуют ожиданиям, освоение государственных инвестиций остаётся медленным, а традиционные драйверы роста постепенно утрачивают свою динамику, тогда как новые направления развития, такие как логистика, формирование аэропортового города, высокотехнологичное производство, цифровая экономика и инновационная деятельность, ещё не раскрыли свой потенциал в полной мере.Хотя город располагает значительными преимуществами, включая развитую сеть промышленных парков, стратегическое положение в юго-восточном регионе страны и проект международного аэропорта Лонгтхань, эти возможности пока используются недостаточно эффективно. Отрасли глубокой переработки развиты слабо, добавленная стоимость ключевой сельскохозяйственной продукции остаётся ограниченной, цифровая трансформация и реализация Резолюции № 57 Политбюро продвигаются недостаточно быстро, а обеспечение высококвалифицированными кадрами и взаимодействие между научно-исследовательскими учреждениями и бизнесом всё ещё не отвечают требованиям развития.В сфере экономического развития премьер-министр поручил городским властям принять более решительные меры для стимулирования роста, выполнения квартальных показателей и обеспечения годовых темпов экономического роста на уровне не менее 10%. Он призвал активизировать поддержку предприятий в расширении рынков сбыта, наращивании экспорта и доступе к кредитным ресурсам, одновременно реализуя политику по привлечению и подготовке высококвалифицированных кадров для промышленных парков, экспортно-производственных зон и крупных инвестиционных проектов.Премьер-министр Ле Минь Хынг также призвал город к тесному взаимодействию с министерствами и центральными ведомствами в целях урегулирования затянувшихся проектов, ускорения административной реформы, сокращения административных процедур для граждан и бизнеса, укрепления взаимосвязанности баз данных и расширения спектра государственных услуг, предоставляемых в электронном формате.В то же время Донгнай должен эффективно реализовывать политику поддержки развития частного сектора, создавая благоприятные условия для более глубокого участия частных предприятий во внутренних и глобальных производственно-сбытовых цепочках и превращения их в один из ключевых драйверов экономического роста города.Глава правительства уделил особое внимание необходимости ускорения освоения государственных инвестиций, призвав городские власти обеспечить выполнение целевого показателя по освоению 50% запланированного объёма капитальных вложений в первом полугодии и добиться полного освоения всех выделенных средств в 2026 году. Он подчеркнул, что среднесрочный план государственных инвестиций на 2026–2030 годы должен быть более целенаправленным и эффективным, предусматривая сокращение количества проектов при одновременном повышении качества и результативности инвестиций.Что касается вопросов планирования, премьер-министр Ле Минь Хынг поручил Донгнаю наладить тесную координацию с министерствами, ведомствами и городом Хошимином для пересмотра действующих планов и обеспечения их согласованности на уровне провинции, города и функциональных зон, особенно в части, касающейся международного аэропорта Лонгтхань. Цель состоит в том, чтобы максимально эффективно использовать потенциал этого ключевого национального проекта и создать новые импульсы для развития города.Премьер-министр вновь подчеркнул, что ввод в эксплуатацию Международного аэропорта Лонгтхань к концу 2026 года остаётся одним из главных приоритетов правительства и что реализация этого проекта не должна отставать от утверждённого графика. Он поручил властям Донгнай тесно взаимодействовать с Министерством строительства, профильными ведомствами и Корпорацией аэропортов Вьетнама (ACV) для оперативного устранения существующих препятствий, завершения работ по освобождению земельных участков и обеспечения достаточного земельного фонда для реализации остальных составляющих проекта.

Премьер-министр также указал на необходимость устранения процедурных барьеров и дефицита строительных материалов, негативно влияющих на реализацию ключевых инфраструктурных объектов, одновременно ускоряя строительство объектов недвижимости, проектов социального жилья и формирование современной городской экосистемы вокруг аэропорта.



Наряду с этим городу поручено ускорить реализацию стратегически важных транспортных проектов, включая скоростную автомагистраль Бьенхоа - Вунгтау, кольцевые автодороги № 3 и № 4 города Хошимина, железную дорогу Бьенхоа - Вунгтау, скоростную автомагистраль Зянгиа - Чонтхань, маршрут Хошимин - Тхудаумот - Чонтхань и другие проекты, непосредственно связанные с Международным аэропортом Лонгтхань.

Что касается арендного жилья, премьер-министр поручил городским властям пересмотреть и скорректировать градостроительное планирование с целью содействия развитию арендного жилищного фонда в ключевых промышленных зонах, обеспечить выполнение установленных показателей по жилищному строительству, создать и эффективно управлять муниципальным жилищным фондом, разработать стратегию развития арендного жилья до 2030 года, а также предложить соответствующие механизмы поддержки.



Глава правительства подчеркнул необходимость кардинального изменения подхода - от приоритетного стимулирования приобретения жилья в собственность к обеспечению каждому гражданину доступа к достойным жилищным условиям. Арендное жильё должно рассматриваться как одно из стратегических направлений государственной политики, при котором государство инвестирует в развитие данного сектора и поощряет бизнес к строительству арендного жилья. Это позволит рабочим и трудящимся в промышленных зонах, не имеющим возможности приобрести собственное жильё, получить доступ к доступным по цене жилым помещениям.



Он также подчеркнул важность обеспечения бесперебойного функционирования двухуровневой модели городского управления, повышения профессионального потенциала должностных лиц на местах, особенно в сферах земельных отношений, градостроительного планирования, строительства и инвестиционного управления, а также укрепления административной дисциплины при одновременном поощрении инноваций и защите чиновников, которые смело действуют в интересах общества.



Глава правительства также призвал провинцию Донгнай эффективно реализовывать Резолюцию № 57 Политбюро, ускорить развитие стратегических технологических отраслей, таких как искусственный интеллект, большие данные, полупроводниковая промышленность, робототехника, автоматизация и аэрокосмические технологии, создать современную цифровую инфраструктуру, интегрированную с национальными и отраслевыми базами данных, а также укреплять сотрудничество между научно-исследовательскими институтами, университетами и предприятиями для разработки ключевых и стратегических технологий, а также флагманских продуктов, способствующих социально-экономическому развитию региона.



Наряду с экономическим развитием премьер-министр подчеркнул, что городу необходимо продолжать реализацию политики социального обеспечения, повышать уровень жизни населения, совершенствовать систему здравоохранения, образования и подготовки кадров, обеспечивать охрану окружающей среды и водных ресурсов, содействовать устойчивому развитию лесного хозяйства, а также гарантировать национальную оборону, безопасность и общественный порядок, одновременно формируя мирную, дружественную, основанную на сотрудничестве и развитии приграничную территорию.



Он подтвердил, что Правительство, министерства и центральные ведомства продолжат сопровождать и тесно координировать свои действия с провинцией Донгнай в выполнении задач развития, а также оперативно содействовать в устранении возникающих трудностей и препятствий.



В первом квартале 2026 года провинция Донгнай продемонстрировала высокие темпы экономического роста: валовой региональный продукт (ВРП) увеличился на 9,76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что позволило региону войти в число наиболее динамично развивающихся территорий страны.



За первые пять месяцев года доходы бюджета превысили 50,4 трлн донгов (1,9 млрд долларов США), что составляет 50% от годового плана. Освоение средств государственных инвестиций достигло 6,77 трлн донгов, или 26,15% от утверждённого объёма. Объём розничной торговли и услуг вырос на 16,37%, туристическая отрасль приняла 2,5 млн посетителей и обеспечила доход в размере 1,9 трлн донгов. Индекс промышленного производства увеличился на 13,59%, объём прямых иностранных инвестиций достиг 1,1 млрд долларов США, что на 10,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объём внутренних инвестиций составил около 5,5 трлн донгов, или 110,06% от годового целевого показателя.



Город неизменно входит в число ведущих регионов страны по реализации Проекта 06 по развитию баз данных о населении, внедрению систем электронной идентификации и аутентификации для обеспечения национальной цифровой трансформации на период 2022–2025 годов с перспективой до 2030 года, что создаёт прочную основу для формирования цифровой экосистемы.



По итогам 2025 года Индекс реформирования государственного управления (PAR Index) города достиг 93,10%, что обеспечило ему третье место в стране. Уровень удовлетворённости населения качеством государственных услуг составил 87,16%, что также позволило городу занять третье место среди 34 провинций и городов центрального подчинения Вьетнама.



Спустя почти год после внедрения двухуровневой модели местной администрации город в основном завершил выполнение ключевых задач, связанных с организационной реорганизацией, укреплением кадрового состава, распределением должностей и расширением полномочий на местах.



Положительная динамика также отмечается в культурной и социальной сферах, в вопросах межнациональных и религиозных отношений, обороны, безопасности и внешних связей. Одновременно продолжается укрепление партийного строительства и совершенствование политической системы, что способствует повышению потенциала и боеспособности партийных организаций и членов партии.



