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Премьер-министр Ле Минь Хынг призвал провинцию Донгнай усилить свою роль одного из ключевых локомотивов экономического роста страны
Сосредоточить усилия на решительных мерах по ускорению экономического роста
Несмотря на достигнутые результаты, премьер-министр отметил, что Донгнай по-прежнему сталкивается с серьёзными вызовами. Темпы экономического роста пока не соответствуют ожиданиям, освоение государственных инвестиций остаётся медленным, а традиционные драйверы роста постепенно утрачивают свою динамику, тогда как новые направления развития, такие как логистика, формирование аэропортового города, высокотехнологичное производство, цифровая экономика и инновационная деятельность, ещё не раскрыли свой потенциал в полной мере.
Хотя город располагает значительными преимуществами, включая развитую сеть промышленных парков, стратегическое положение в юго-восточном регионе страны и проект международного аэропорта Лонгтхань, эти возможности пока используются недостаточно эффективно. Отрасли глубокой переработки развиты слабо, добавленная стоимость ключевой сельскохозяйственной продукции остаётся ограниченной, цифровая трансформация и реализация Резолюции № 57 Политбюро продвигаются недостаточно быстро, а обеспечение высококвалифицированными кадрами и взаимодействие между научно-исследовательскими учреждениями и бизнесом всё ещё не отвечают требованиям развития.
В сфере экономического развития премьер-министр поручил городским властям принять более решительные меры для стимулирования роста, выполнения квартальных показателей и обеспечения годовых темпов экономического роста на уровне не менее 10%. Он призвал активизировать поддержку предприятий в расширении рынков сбыта, наращивании экспорта и доступе к кредитным ресурсам, одновременно реализуя политику по привлечению и подготовке высококвалифицированных кадров для промышленных парков, экспортно-производственных зон и крупных инвестиционных проектов.
Премьер-министр Ле Минь Хынг также призвал город к тесному взаимодействию с министерствами и центральными ведомствами в целях урегулирования затянувшихся проектов, ускорения административной реформы, сокращения административных процедур для граждан и бизнеса, укрепления взаимосвязанности баз данных и расширения спектра государственных услуг, предоставляемых в электронном формате.
В то же время Донгнай должен эффективно реализовывать политику поддержки развития частного сектора, создавая благоприятные условия для более глубокого участия частных предприятий во внутренних и глобальных производственно-сбытовых цепочках и превращения их в один из ключевых драйверов экономического роста города.
Глава правительства уделил особое внимание необходимости ускорения освоения государственных инвестиций, призвав городские власти обеспечить выполнение целевого показателя по освоению 50% запланированного объёма капитальных вложений в первом полугодии и добиться полного освоения всех выделенных средств в 2026 году. Он подчеркнул, что среднесрочный план государственных инвестиций на 2026–2030 годы должен быть более целенаправленным и эффективным, предусматривая сокращение количества проектов при одновременном повышении качества и результативности инвестиций.
Ввод в эксплуатацию международного аэропорта Лонгтхань в намеченные сроки как фактор формирования нового пространства для развития
Что касается вопросов планирования, премьер-министр Ле Минь Хынг поручил Донгнаю наладить тесную координацию с министерствами, ведомствами и городом Хошимином для пересмотра действующих планов и обеспечения их согласованности на уровне провинции, города и функциональных зон, особенно в части, касающейся международного аэропорта Лонгтхань. Цель состоит в том, чтобы максимально эффективно использовать потенциал этого ключевого национального проекта и создать новые импульсы для развития города.
Премьер-министр вновь подчеркнул, что ввод в эксплуатацию Международного аэропорта Лонгтхань к концу 2026 года остаётся одним из главных приоритетов правительства и что реализация этого проекта не должна отставать от утверждённого графика. Он поручил властям Донгнай тесно взаимодействовать с Министерством строительства, профильными ведомствами и Корпорацией аэропортов Вьетнама (ACV) для оперативного устранения существующих препятствий, завершения работ по освобождению земельных участков и обеспечения достаточного земельного фонда для реализации остальных составляющих проекта.
Премьер-министр также указал на необходимость устранения процедурных барьеров и дефицита строительных материалов, негативно влияющих на реализацию ключевых инфраструктурных объектов, одновременно ускоряя строительство объектов недвижимости, проектов социального жилья и формирование современной городской экосистемы вокруг аэропорта.
Наряду с этим городу поручено ускорить реализацию стратегически важных транспортных проектов, включая скоростную автомагистраль Бьенхоа - Вунгтау, кольцевые автодороги № 3 и № 4 города Хошимина, железную дорогу Бьенхоа - Вунгтау, скоростную автомагистраль Зянгиа - Чонтхань, маршрут Хошимин - Тхудаумот - Чонтхань и другие проекты, непосредственно связанные с Международным аэропортом Лонгтхань.
Что касается арендного жилья, премьер-министр поручил городским властям пересмотреть и скорректировать градостроительное планирование с целью содействия развитию арендного жилищного фонда в ключевых промышленных зонах, обеспечить выполнение установленных показателей по жилищному строительству, создать и эффективно управлять муниципальным жилищным фондом, разработать стратегию развития арендного жилья до 2030 года, а также предложить соответствующие механизмы поддержки.
Глава правительства подчеркнул необходимость кардинального изменения подхода - от приоритетного стимулирования приобретения жилья в собственность к обеспечению каждому гражданину доступа к достойным жилищным условиям. Арендное жильё должно рассматриваться как одно из стратегических направлений государственной политики, при котором государство инвестирует в развитие данного сектора и поощряет бизнес к строительству арендного жилья. Это позволит рабочим и трудящимся в промышленных зонах, не имеющим возможности приобрести собственное жильё, получить доступ к доступным по цене жилым помещениям.
Он также подчеркнул важность обеспечения бесперебойного функционирования двухуровневой модели городского управления, повышения профессионального потенциала должностных лиц на местах, особенно в сферах земельных отношений, градостроительного планирования, строительства и инвестиционного управления, а также укрепления административной дисциплины при одновременном поощрении инноваций и защите чиновников, которые смело действуют в интересах общества.
Глава правительства также призвал провинцию Донгнай эффективно реализовывать Резолюцию № 57 Политбюро, ускорить развитие стратегических технологических отраслей, таких как искусственный интеллект, большие данные, полупроводниковая промышленность, робототехника, автоматизация и аэрокосмические технологии, создать современную цифровую инфраструктуру, интегрированную с национальными и отраслевыми базами данных, а также укреплять сотрудничество между научно-исследовательскими институтами, университетами и предприятиями для разработки ключевых и стратегических технологий, а также флагманских продуктов, способствующих социально-экономическому развитию региона.
Наряду с экономическим развитием премьер-министр подчеркнул, что городу необходимо продолжать реализацию политики социального обеспечения, повышать уровень жизни населения, совершенствовать систему здравоохранения, образования и подготовки кадров, обеспечивать охрану окружающей среды и водных ресурсов, содействовать устойчивому развитию лесного хозяйства, а также гарантировать национальную оборону, безопасность и общественный порядок, одновременно формируя мирную, дружественную, основанную на сотрудничестве и развитии приграничную территорию.
Он подтвердил, что Правительство, министерства и центральные ведомства продолжат сопровождать и тесно координировать свои действия с провинцией Донгнай в выполнении задач развития, а также оперативно содействовать в устранении возникающих трудностей и препятствий.
В первом квартале 2026 года провинция Донгнай продемонстрировала высокие темпы экономического роста: валовой региональный продукт (ВРП) увеличился на 9,76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что позволило региону войти в число наиболее динамично развивающихся территорий страны.
За первые пять месяцев года доходы бюджета превысили 50,4 трлн донгов (1,9 млрд долларов США), что составляет 50% от годового плана. Освоение средств государственных инвестиций достигло 6,77 трлн донгов, или 26,15% от утверждённого объёма. Объём розничной торговли и услуг вырос на 16,37%, туристическая отрасль приняла 2,5 млн посетителей и обеспечила доход в размере 1,9 трлн донгов. Индекс промышленного производства увеличился на 13,59%, объём прямых иностранных инвестиций достиг 1,1 млрд долларов США, что на 10,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а объём внутренних инвестиций составил около 5,5 трлн донгов, или 110,06% от годового целевого показателя.
Город неизменно входит в число ведущих регионов страны по реализации Проекта 06 по развитию баз данных о населении, внедрению систем электронной идентификации и аутентификации для обеспечения национальной цифровой трансформации на период 2022–2025 годов с перспективой до 2030 года, что создаёт прочную основу для формирования цифровой экосистемы.
По итогам 2025 года Индекс реформирования государственного управления (PAR Index) города достиг 93,10%, что обеспечило ему третье место в стране. Уровень удовлетворённости населения качеством государственных услуг составил 87,16%, что также позволило городу занять третье место среди 34 провинций и городов центрального подчинения Вьетнама.
Спустя почти год после внедрения двухуровневой модели местной администрации город в основном завершил выполнение ключевых задач, связанных с организационной реорганизацией, укреплением кадрового состава, распределением должностей и расширением полномочий на местах.
Положительная динамика также отмечается в культурной и социальной сферах, в вопросах межнациональных и религиозных отношений, обороны, безопасности и внешних связей. Одновременно продолжается укрепление партийного строительства и совершенствование политической системы, что способствует повышению потенциала и боеспособности партийных организаций и членов партии.