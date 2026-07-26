Премьер-министр Ле Минь Хынг выступает на рабочем заседании. Фото: ВИА Уверенный рост в первом полугодии



Согласно докладу провинциального партийного комитета, валовой региональный продукт (ВРП) провинции Дьенбьен в первом полугодии вырос на 8,67%, превысив средненациональный показатель (8,18%).

Экономическая структура провинции продолжить смещаться в сторону сферы услуг, на долю которой пришлось 62,35% объема производства и которая осталась главным драйвером роста. Промышленное производство выросло на 16,03% в годовом исчислении, общий розничный оборот товаров и выручка от потребительских услуг поднялись на 14,86%, а внешнеторговый оборот скакнул на 26,68%. Доходы от туризма превысили 1,7 триллиона вьетнамских донгов (64,59 миллиона долларов США), так как провинция приняла почти 1 миллион туристов, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Дьенбьен возглавил список регионов страны по освоению государственных инвестиций, освоив 54,3% от годового плана.



Деятельность двухуровневой модели местной администрации оставалась стабильной, а административная реорганизация позволила сократить число деревень и жилых групп на 558 единиц, или на 38,6%.



Определенные успехи были достигнуты в сферах образования, здравоохранения, устойчивого сокращения бедности и обеспечения занятости населения; при этом власти продолжили реализацию 500-дневной национальной кампании по поиску, сбору и идентификации останков павших бойцов. Национальная оборона и безопасность оставались крепкими, общественный порядок был обеспечен, а сотрудничество с соседними приграничными районами продолжало расширяться.



Премьер-министр Ле Минь Хынг подчеркнул необходимость полного и эффективного выполнения резолюции XIV съезда КПВ, а также последующих резолюций и заключений Партии. По его словам, Дьенбьен обладает большим потенциалом и конкурентными преимуществами, включая тот факт, что провинция не подверглась административному слиянию, однако региону пока не удалось совершить совершить совершить настоящий прорыв из-за того, что давние внутренние «узкие места» еще не до конца устранены.



Раскрытие потенциала приграничной зоны, авиации и исторического наследия



Премьер-министр призвал провинцию Дьенбьен сделать сферу услуг главным драйвером роста, построить современные приграничные экономические зоны, а также превратить регион в центр трансграничной торговли и логистики для северо-запада Вьетнама и ворота в соседние страны.



Глава правительства также призвал максимально использовать уникальные местные активы, включая аэропорт Дьенбьен, особый национальный исторический памятник «Дьенбьенфу», военное наследие, рисовое поле Мыонгтхань и фестиваль цветов Бан, для создания уникальных туристических продуктов, опирающихся на историю, культуру и познавательный туризм.



Дьенбьен должен ускорить развитие обрабатывающей промышленности при одновременной модернизации энергетического сектора, заявил Ле Минь Хынг, призвав провинцию максимально эффективно использовать 23 гидроэлектростанции и проактивно добиваться включения проектов ветровой и солнечной энергетики в скорректированный национальный план развития электроэнергетики. Согласно докладу провинциального партийного комитета, валовой региональный продукт (ВРП) провинции Дьенбьен в первом полугодии вырос на 8,67%, превысив средненациональный показатель (8,18%).Экономическая структура провинции продолжить смещаться в сторону сферы услуг, на долю которой пришлось 62,35% объема производства и которая осталась главным драйвером роста. Промышленное производство выросло на 16,03% в годовом исчислении, общий розничный оборот товаров и выручка от потребительских услуг поднялись на 14,86%, а внешнеторговый оборот скакнул на 26,68%. Доходы от туризма превысили 1,7 триллиона вьетнамских донгов (64,59 миллиона долларов США), так как провинция приняла почти 1 миллион туристов, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Дьенбьен возглавил список регионов страны по освоению государственных инвестиций, освоив 54,3% от годового плана.Деятельность двухуровневой модели местной администрации оставалась стабильной, а административная реорганизация позволила сократить число деревень и жилых групп на 558 единиц, или на 38,6%.Определенные успехи были достигнуты в сферах образования, здравоохранения, устойчивого сокращения бедности и обеспечения занятости населения; при этом власти продолжили реализацию 500-дневной национальной кампании по поиску, сбору и идентификации останков павших бойцов. Национальная оборона и безопасность оставались крепкими, общественный порядок был обеспечен, а сотрудничество с соседними приграничными районами продолжало расширяться.Премьер-министр Ле Минь Хынг подчеркнул необходимость полного и эффективного выполнения резолюции XIV съезда КПВ, а также последующих резолюций и заключений Партии. По его словам, Дьенбьен обладает большим потенциалом и конкурентными преимуществами, включая тот факт, что провинция не подверглась административному слиянию, однако региону пока не удалось совершить совершить совершить настоящий прорыв из-за того, что давние внутренние «узкие места» еще не до конца устранены.Премьер-министр призвал провинцию Дьенбьен сделать сферу услуг главным драйвером роста, построить современные приграничные экономические зоны, а также превратить регион в центр трансграничной торговли и логистики для северо-запада Вьетнама и ворота в соседние страны.Глава правительства также призвал максимально использовать уникальные местные активы, включая аэропорт Дьенбьен, особый национальный исторический памятник «Дьенбьенфу», военное наследие, рисовое поле Мыонгтхань и фестиваль цветов Бан, для создания уникальных туристических продуктов, опирающихся на историю, культуру и познавательный туризм.Дьенбьен должен ускорить развитие обрабатывающей промышленности при одновременной модернизации энергетического сектора, заявил Ле Минь Хынг, призвав провинцию максимально эффективно использовать 23 гидроэлектростанции и проактивно добиваться включения проектов ветровой и солнечной энергетики в скорректированный национальный план развития электроэнергетики.

Провинции было поручено эффективно реализовать пилотный проект по развитию экономики малых высот, чтобы создать новую движущую силу для роста и продвигать концентрированное, высокотоварное сельское хозяйство с более глубокой переработкой, устойчивым развитием и четкой прослеживаемостью происхождения продукции.



Премьер-министр призвал Дьенбьен сохранить лидирующие позиции по освоению государственных инвестиций, поставив цель достичь 100% к концу 2026 года. По его словам, ресурсы должны быть сконцентрированы на ключевых объектах инфраструктуры с перераспределением средств от медленно реализуемых проектов в пользу тех, которые способны к более быстрому развертыванию.



Скорректированный генеральный план провинции должен быть согласован с национальными и региональными структурами планирования; кроме того, необходимо ввести в действие модель «четырех полюсов роста», где кластер «Дьенбьенфу - Мыонгтхань - Мыонгфанг» будет выполнять роль центрального экономического ядра.

Властям также было поручено в течение 2026 года окончательно урегулировать вопросы по длительно задерживающимся проектам и отдать приоритет транспортным связям, которые позволяют максимально использовать стратегические преимущества аэропорта Дьенбьен и углубляют межрегиональную связность.



Что касается цифровой трансформации, глава правительства приказал провести решительную 100-дневную кампанию по устранению «узких мест» во всей политической системе, ликвидировать слепые зоны мобильной связи и интернета в отдаленных деревнях, а также инвестировать в интегрированную цифровую инфраструктуру, создаваемую на основе национальной цифровой архитектуры.



Институциональная реформа должна стать конкурентным преимуществом за счет улучшения делового климата, сокращения административных процедур, условий ведения бизнеса и затрат на соблюдение нормативных требований, а также ускорения процессов децентрализации и передачи полномочий.



Особое внимание также было уделено развитию частного сектора, социальному обеспечению, здравоохранению, образованию, культуре и устойчивому сокращению бедности, особенно в районах проживания национальных меньшинств и приграничных территориях.



Премьер-министр подчеркнул необходимость надежного обеспечения политической стабильности, национальной обороны, безопасности и суверенитета на границе при одновременном расширении экономического сотрудничества и культурных обменов с северными провинциями Лаоса и китайской провинцией Юньнань для содействия приграничной торговле и строительства границы мира, дружбы, сотрудничества и развития.



Премьер-министр Ле Минь Хынг подчеркнул необходимость полного и эффективного выполнения резолюции XIV съезда КПВ, а также последующих резолюций и заключений Партии. По его словам, Дьенбьен обладает большим потенциалом и конкурентными преимуществами, включая тот факт, что провинция не подверглась административному слиянию, однако региону пока не удалось совершить совершить совершить настоящий прорыв из-за того, что давние внутренние «узкие места» еще не до конца устранены.



Раскрытие потенциала приграничной зоны, авиации и исторического наследия



Премьер-министр призвал провинцию Дьенбьен сделать сферу услуг главным драйвером роста, построить современные приграничные экономические зоны, а также превратить регион в центр трансграничной торговли и логистики для северо-запада Вьетнама и ворота в соседние страны.



Глава правительства также призвал максимально использовать уникальные местные активы, включая аэропорт Дьенбьен, особый национальный исторический памятник «Дьенбьенфу», военное наследие, рисовое поле Мыонгтхань и фестиваль цветов Бан, для создания уникальных туристических продуктов, опирающихся на историю, культуру и познавательный туризм.



Дьенбьен должен ускорить развитие обрабатывающей промышленности при одновременной модернизации энергетического сектора, заявил Ле Минь Хынг, призвав провинцию максимально эффективно использовать 23 гидроэлектростанции и проактивно добиваться включения проектов ветровой и солнечной энергетики в скорректированный национальный план развития электроэнергетики.



Провинции было поручено эффективно реализовать пилотный проект по развитию экономики малых высот, чтобы создать новую движущую силу для роста и продвигать концентрированное, высокотоварное сельское хозяйство с более глубокой переработкой, устойчивым развитием и четкой прослеживаемостью происхождения продукции.



Премьер-министр призвал Дьенбьен сохранить лидирующие позиции по освоению государственных инвестиций, поставив цель достичь 100% к концу 2026 года. По его словам, ресурсы должны быть сконцентрированы на ключевых объектах инфраструктуры с перераспределением средств от медленно реализуемых проектов в пользу тех, которые способны к более быстрому развертыванию.



Скорректированный генеральный план провинции должен быть согласован с национальными и региональными структурами планирования; кроме того, необходимо ввести в действие модель «четырех полюсов роста», где кластер «Дьенбьенфу - Мыонгтхань - Мыонгфанг» будет выполнять роль центрального экономического ядра.



Властям также было поручено в течение 2026 года окончательно урегулировать вопросы по длительно задерживающимся проектам и отдать приоритет транспортным связям, которые позволяют максимально использовать стратегические преимущества аэропорта Дьенбьен и углубляют межрегиональную связность.



Что касается цифровой трансформации, глава правительства приказал провести решительную 100-дневную кампанию по устранению «узких мест» во всей политической системе, ликвидировать слепые зоны мобильной связи и интернета в отдаленных деревнях, а также инвестировать в интегрированную цифровую инфраструктуру, создаваемую на основе национальной цифровой архитектуры.



Институциональная реформа должна стать конкурентным преимуществом за счет улучшения делового климата, сокращения административных процедур, условий ведения бизнеса и затрат на соблюдение нормативных требований, а также ускорения процессов децентрализации и передачи полномочий.



Особое внимание также было уделено развитию частного сектора, социальному обеспечению, здравоохранению, образованию, культуре и устойчивому сокращению бедности, особенно в районах проживания национальных меньшинств и приграничных территориях.



Премьер-министр подчеркнул необходимость надежного обеспечения политической стабильности, национальной обороны, безопасности и суверенитета на границе при одновременном расширении экономического сотрудничества и культурных обменов с северными провинциями Лаоса и китайской провинцией Юньнань для содействия приграничной торговле и строительства границы мира, дружбы, сотрудничества и развития.



