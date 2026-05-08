НОВОСТИ

Премьер-министр Ле Минь Хынг прибыл на Филиппины для участия в 48-м саммите АСЕАН

В полдень 7 мая (по местному времени) Премьер-министр Правительства Ле Минь Хынг и высокопоставленная делегация Вьетнама прибыли в международный аэропорт Мактан-Себу в приморском городе Себу, начав программу участия в 48-м саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по приглашению Президента Республики Филиппины Фердинанд Ромуальдес Маркос-младший, председателя АСЕАН в 2026 году.
  Премьер-министр Ле Минь Хынг прибыл на Филиппины для участия в 48-м саммите АСЕАН.   
Это первая зарубежная поездка Премьер-министра Ле Минь Хынга в качестве главы нового правительства, а также первый многосторонний форум, в котором он принимает участие лично. Тем самым Вьетнам вновь подтверждает приверженность активному, инициативному и ответственному вкладу в деятельность АСЕАН.

В качестве председателя АСЕАН в 2026 году Филиппины под девизом «Вместе направляя общее будущее» определили три ключевых направления сотрудничества АСЕАН на 2026 год: укрепление ключевых элементов мира и безопасности; расширение коридоров процветания; и расширение возможностей для населения.

48-й саммит АСЕАН сосредоточится на обсуждении основных направлений сотрудничества в 2026 году, включая обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, защиту граждан стран АСЕАН, а также продолжение стратегии укрепления внутриблоковой интеграции, повышения устойчивости, стратегической автономии и центральной роли АСЕАН

ИЖВ/ВИА

Торжественная церемония приветствия Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама, находящегося с государственным визитом в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка

В рамках государственного визита в Демократическую Социалистическую Республику Шри-Ланка утром 8 мая в Президентском дворце состоялась торжественная официальная церемония встречи Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама и высокопоставленной делегации Вьетнама.
