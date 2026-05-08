НОВОСТИ
Премьер-министр Ле Минь Хынг прибыл на Филиппины для участия в 48-м саммите АСЕАН
В качестве председателя АСЕАН в 2026 году Филиппины под девизом «Вместе направляя общее будущее» определили три ключевых направления сотрудничества АСЕАН на 2026 год: укрепление ключевых элементов мира и безопасности; расширение коридоров процветания; и расширение возможностей для населения.
48-й саммит АСЕАН сосредоточится на обсуждении основных направлений сотрудничества в 2026 году, включая обеспечение энергетической и продовольственной безопасности, защиту граждан стран АСЕАН, а также продолжение стратегии укрепления внутриблоковой интеграции, повышения устойчивости, стратегической автономии и центральной роли АСЕАН