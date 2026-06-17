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Премьер-министр Ле Минь Хынг прибыл в Казань для участия в Саммите, посвящённом 35-летию отношений АСЕАН – Россия
Это первая зарубежная рабочая поездка Премьер-министра Ле Минь Хынга в новом качестве в РФ, что свидетельствует о высоком значении, которое Вьетнам придаёт стратегическому партнёрству между АСЕАН и Россией. Визит призван укрепить роль Вьетнама как важного «моста» между Россией и АСЕАН и придать новый импульс развитию отношений между двумя сторонами.
Диалоговое партнёрство между АСЕАН и РФ было установлено в 1991 году, а в 2018 году выведено на уровень стратегического партнёрства. С тех пор отношения АСЕАН – Россия продолжают поступательно развиваться по всем направлениям. Саммит, посвящённый 35-летию отношений АСЕАН – Россия, имеет важное значение для дальнейшего укрепления стратегического партнёрства, консолидации политической приверженности сторон, обновления стимулов сотрудничества и определения стратегических ориентиров взаимодействия на предстоящий период по трём основным направлениям: политико-безопасностному, экономическому и социально-культурному.
Саммит демонстрирует политическую приверженность обеих сторон на самом высоком уровне развитию стратегического партнёрства АСЕАН – Россия, отражает высокую оценку Россией центральной роли АСЕАН в архитектуре сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также признание странами АСЕАН роли и значения России в регионе и мире. Одновременно форум служит наглядным подтверждением того, что диалог и сотрудничество остаются наиболее эффективным инструментом формирования мирной, безопасной и стабильной среды, необходимой для устойчивого развития.
Являясь важным связующим звеном между Россией и АСЕАН, Вьетнам неизменно выступает одним из наиболее активных сторонников расширения сотрудничества России с Ассоциацией. Вьетнам выдвинул множество инициатив и предложений, направленных на развитие отношений между Россией и АСЕАН, а также поддерживал более активное участие России в механизмах сотрудничества АСЕАН.
Вьетнам намерен совместно с другими государствами продвигать практический, сбалансированный и ориентированный на конкретные результаты подход к сотрудничеству АСЕАН – Россия. Особое внимание будет уделяться раскрытию потенциала таких направлений, как торговля, наука и технологии, цифровая трансформация, противодействие нетрадиционным угрозам безопасности, образование и подготовка кадров, туризм, гуманитарные и межчеловеческие обмены, а также энергетика. Кроме того, Вьетнам заинтересован в расширении пространства сотрудничества между АСЕАН и Евразийским регионом.
На полях Саммита Премьер-министр Ле Минь Хынг, как ожидается, проведёт встречу с Президентом России Владимиром Путиным и рабочие переговоры с Главой Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Эти контакты станут важной возможностью донести позицию нового состава Правительства Вьетнама о неизменной приверженности дальнейшему укреплению вьетнамско-российских отношений, а также обсудить ключевые направления сотрудничества, перспективные инициативы и меры по устранению существующих препятствий для эффективной реализации достигнутых ранее договорённостей на высшем уровне.