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Премьер-министр Ле Минь Хынг: поиск останков павших бойцов будет продолжаться до тех пор, пока не будет найден последний из них
В церемонии также приняли участие бывший Президент государства Чыонг Тан Шанг, бывший премьер-министр Нгуен Тан Зунг, бывший постоянный член Секретариата Ле Хонг Ань, член Политбюро, секретарь городского партийного комитета Хошимина Чан Лыу Куанг, секретарь ЦК КПВ, заместитель премьер-министра Фам Тхи Тхань Ча, бывшие руководители Партии и Государства, члены ЦК КПВ, руководители ряда центральных и местных министерств, ведомств и отраслей, Герои Народных вооружённых сил, многочисленные исторические свидетели, ветераны войны, а также лица, непосредственно предоставившие сведения о местах захоронения павших бойцов.
Перед началом церемонии премьер-министр Ле Минь Хынг и другие участники возложили цветы и благовония к памятнику Генеральному секретарю Чан Фу и мемориальной стеле, посвящённой павшим бойцам, расположенным в парке Ле Тхи Риенг, после чего почтили минутой молчания память бойцов, отдавших свою молодость и жизнь во имя независимости, свободы страны и счастья народа.
Согласно докладу Руководящего комитета Хошимина по поиску, эксгумации и идентификации останков павших бойцов, основанием для начала поисков стали результаты многолетних исследований, проведённых группой под руководством Нгуен Суан Тханга – члена Центральной ассоциации содействия семьям павших бойцов Вьетнама.
На основе изучения архивных фотоматериалов, спутниковых снимков, военных карт, исторических документов Вьетнама и зарубежных стран было предварительно установлено, что на территории кладбища Чихоа – Чокуан (ныне парк Ле Тхи Риенг) до 1975 года тогдашние власти Сайгона осуществляли массовые захоронения бойцов Освободительной армии и патриотически настроенных жителей, погибших в ходе Всеобщего наступления и восстания весной 1968 года.
На основе обобщения архивных материалов, результатов обследований и свидетельских показаний Национальный руководящий комитет утвердил план поисковых работ, состоящий из четырёх этапов: обследование, подготовка, эксгумация останков и проведение траурной церемонии с последующим захоронением.
Для повышения точности Руководящий комитет города совместно с Командованием 7-го военного округа, профильными подразделениями Министерства национальной обороны Вьетнама, Политехническим университетом Хошимина и Университетом естественных наук Хошимина провёл обследование трёх предполагаемых участков парка Ле Тхи Риенг с использованием георадара. Все участвовавшие подразделения зафиксировали на двух участках аномальные геологические сигналы, что послужило основанием для проведения разведочных раскопок.
Компетентные службы приступили к раскопкам на участке А и обнаружили траншею длиной около 25 метров и шириной около трёх метров. На первоначальном этапе были найдены останки пяти человек, армейские плащ-палатки, походные гамаки и многочисленные фрагменты костей. Сопоставление архивных материалов с результатами обследования позволяет предварительно сделать вывод, что речь идёт о братской могиле № 3.
После завершения эксгумации на участке братской могилы № 3 Руководящий комитет продолжит поиски на других предполагаемых участках с целью установления местонахождения братских могил № 1, № 2 и других захоронений, сведения о которых были предоставлены свидетелями.
Выступая на церемонии, премьер-министр Ле Минь Хынг с волнением подчеркнул, что сегодняшнее событие имеет священное значение и является практическим выражением глубокой благодарности и признательности Партии, Государства и народа тем сыновьям Родины, которые без остатка отдали свою молодость и жизнь во имя независимости и свободы Отечества.
Премьер-министр подтвердил, что Партия и Государство неизменно уделяют большое внимание политике благодарности и заботе о людях, имеющих заслуги перед революцией. Поиск, эксгумация и установление личности павших бойцов являются не только важнейшей политической задачей, но и выражением традиционных нравственных ценностей – памяти о предках, уважения к их заслугам и благодарности тем, кто пожертвовал собой ради Родины. Это ответственность и моральный долг нынешнего поколения перед павшими героями.
«Эта миссия будет продолжаться до тех пор, пока не будут найдены и собраны останки всех павших бойцов. Для многих семей погибших война ещё не закончилась – боль утраты остаётся живой, пока они день и ночь ждут хоть каких-либо известий о своих близких. Мы должны приложить максимум усилий и проявить высочайшую решимость, чтобы вернуть павших героев в их семьи и на родную землю», – подчеркнул премьер-министр.
Указывая, что проведение поисковых работ в парке Ле Тхи Риенг стало результатом многолетней кропотливой работы по сбору информации и изучению исторических материалов, прежде всего рассекреченных военных архивов, предоставленных американскими организациями и ветеранами, принимавшими участие в войне во Вьетнаме, премьер-министр отметил, что в рамках «500-дневной кампании по активизации поиска, эксгумации и идентификации останков павших бойцов» Национальный руководящий комитет и власти Хошимина активно ускорили проведение всестороннего анализа и оценки на основе исторических, научных и практических данных, сочетая их со свидетельскими показаниями и современными технологиями, чтобы в кратчайшие сроки определить предполагаемые районы, провести разведку и организовать поиск братских захоронений павших бойцов в парке Ле Тхи Риенг.
От имени Правительства премьер-министр выразил признательность и высоко оценил настойчивые и самоотверженные усилия Национального руководящего комитета, Командования 7-го военного округа, властей Хошимина, профильных ведомств, а также свидетелей, организаций и отдельных граждан, которые, невзирая на трудности, предоставляли важную информацию и оказывали действенную поддержку поисковой работе в течение прошедшего времени. Он подчеркнул, что именно этот незаметный, но самоотверженный труд вновь вселил надежду в тысячи семей павших бойцов по всей стране.
Для успешного выполнения этой священной миссии премьер-министр поручил подразделениям, непосредственно ведущим поисковые работы, совместно с профильными органами обеспечить организованное, научно обоснованное, безопасное и последовательное проведение поиска и эксгумации останков павших бойцов. По его словам, эта работа должна основываться на чувстве глубокой признательности и высокой ответственности, а её результаты – не только соответствовать поставленным задачам, но и превосходить их.
По его словам, поисковые работы должны проводиться с исключительной осторожностью и предельной тщательностью, поскольку каждый сохранённый в неприкосновенности след может стать дополнительной зацепкой и новой надеждой для установления личности погибших и возвращения им их имени.
Премьер-министр предложил властям Хошимина тесно взаимодействовать с Министерством национальной обороны и Министерством общественной безопасности, максимально мобилизовать имеющиеся ресурсы, активнее внедрять достижения науки и технологий, особенно технологии ДНК-идентификации, чтобы ещё больше ускорить процесс установления личности павших бойцов.
Исходя из практического опыта проверки информации, проведения разведки и организации поиска останков павших бойцов в парке Ле Тхи Риенг, премьер-министр поручил властям Хошимина совместно с Министерством национальной обороны и Командованием 7-го военного округа в кратчайшие сроки обобщить, систематизировать, всесторонне проанализировать и дать научную оценку архивным материалам и данным, касающимся крупных боевых операций и кампаний, проводившихся на территории города, прежде всего в 1968 и 1972 годах.
Одновременно необходимо активизировать сопоставление различных архивных источников, шире использовать свидетельства очевидцев исторических событий и современные технологии, чтобы ускорить проверку информации, определить наиболее вероятные районы расположения захоронений и сосредоточить усилия на проведении разведочных работ, раскопок и поисковых мероприятий в местах, где предположительно находятся братские могилы павших бойцов.
Склоняя головы перед светлой памятью павших бойцов, премьер-министр заявил, что, испытывая к ним глубочайшее уважение и безмерную благодарность, все присутствующие готовы сделать всё возможное для выполнения задачи по поиску и эксгумации останков погибших, чтобы хотя бы частично воздать должное их великой жертве, благодаря которой страна обрела мир, независимость и возможность вечного развития.
Выразив твёрдую уверенность в успехе этой работы, премьер-министр подчеркнул, что при наличии самой высокой решимости поставленная задача по поиску и эксгумации останков павших бойцов в парке Ле Тхи Риенг будет успешно выполнена.
По его словам, достигнутые результаты станут важным стимулом и ценным практическим опытом для Руководящих комитетов 515 всех уровней, которые смогут ещё активнее продолжить работу по расшифровке информации о крупных военных кампаниях и сражениях, ускорить организацию поиска братских захоронений павших бойцов на территории всей страны.
Премьер-министр обратился с призывом к соотечественникам, военнослужащим, всем вьетнамцам, проживающим за рубежом, а также к ветеранам иностранных государств, участвовавшим в войне во Вьетнаме, продолжить оказывать содействие, предоставлять имеющуюся информацию и тем самым открыть новые возможности для поиска выдающихся сынов Отечества, отдавших жизнь за Родину.
После завершения церемонии премьер-министр Ле Минь Хынг и другие участники непосредственно приняли участие в официальной церемонии начала работ по эксгумации останков павших бойцов на месте проведения поисков.
Извлечённые останки были покрыты Государственным флагом Вьетнама и в торжественной, скорбной обстановке доставлены в траурный зал, что стало выражением глубокого уважения и безмерной благодарности павшим бойцам.
В ходе нынешнего этапа поисковых работ удалось установить личность павшего бойцов Хюнь Ван Куен, уроженца бывшей провинции Лонган. Сразу после церемонии его останки были перевезены для захоронения на кладбище павших бойцов на его малой родине.
Мероприятие состоялось в период проведения наиболее интенсивного этапа «500-дневной кампании по активизации поиска, эксгумации и идентификации останков павших бойцов», старт которой был дан 2 апреля 2026 года в древней цитадели Куангчи.
Кампания проводится в рамках подготовки к 80-й годовщине Дня инвалидов войны и павших бойцов (27 июля 1947 года – 27 июля 2027 года) и направлена на практическую реализацию политической решимости Партии, Государства и всей политической системы страны ещё более эффективно осуществлять политику в отношении лиц, имеющих заслуги перед революцией, а также исполнить многолетнее чаяние десятков тысяч семей павших бойцов во всех уголках страны.