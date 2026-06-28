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Премьер-министр Ле Минь Хынг: Переносить сроки реализации ключевых транспортных объектов и проектов без объективных причин недопустимо
Заседание прошло в режиме видеоконференции, соединив штаб-квартиру Правительства с Народными комитетами 31 провинции и города центрального подчинения, на территории которых реализуются соответствующие проекты. В конференции также приняли участие член Политбюро, Постоянный заместитель Премьер-министра Правительства Фам Зя Тук; члены Центрального комитета КПВ: заместитель Премьер-министра Правительства Нгуен Ван Тханг, Министр строительства Чан Хонг Минь, Министр, Руководитель Канцелярии Правительства Данг Суан Фонг, а также руководители министерств, ведомств, центральных органов, местных органов власти, предприятий, управлений проектов и подрядных организаций.
На конференции Министерство строительства, министерства, ведомства, центральные органы, местные органы власти и инвесторы представили доклады о выполнении ключевых задач, поставленных Правительством и руководством Правительства; провели анализ и оценку хода реализации проектов и освоения государственных инвестиций, прежде всего по объектам, планируемым к завершению в 2026 году, ключевым проектам, а также проектам, реализация которых отстаёт от графика. Были подробно рассмотрены существующие проблемы, трудности и ответственность каждого участника процесса, особенно в вопросах освобождения земельных участков, обеспечения строительными материалами и трудовыми ресурсами. Руководители местных органов власти, инвесторы и подрядчики представили свои предложения и обращения, на которые профильные министерства и ведомства дали необходимые разъяснения и рекомендации.
Подводя итоги достигнутых результатов, Министерство строительства сообщило, что завершены и введены в эксплуатацию ряд важных объектов, включая шесть участков Восточной скоростной автомагистрали Север—Юг общей протяжённостью 395 км, что обеспечило непрерывное скоростное автомобильное сообщение от Лангшона до Камау. Введён в эксплуатацию проект автомагистрали Бьенхоа — Вунгтау, значительно улучшивший транспортное сообщение между Международным аэропортом Лонгтхань и морским портом Вунгтау. В соответствии с утверждённым графиком продолжается строительство первой очереди аэропортов Камау, Фукуок и Зябинь. Постепенно устраняются существовавшие трудности при реализации проекта Международного аэропорта Лонгтхань. По ряду проектов достигнут очень высокий уровень освоения инвестиционных средств.
Вместе с тем сохраняется ряд недостатков. Многие проекты испытывают дефицит строительных материалов, несмотря на то что Национальное собрание и Правительство уже приняли полный пакет специальных механизмов и мер политики, касающихся лицензирования и разработки месторождений общераспространённых строительных материалов. Темпы строительства на многих объектах остаются низкими, а объём выполненных работ за первые шесть месяцев года оказался значительно ниже намеченных показателей. Что касается освоения государственных инвестиций, то по ряду проектов, где все инвестиционные процедуры завершены и строительные работы ведутся непрерывно, уровень освоения средств за первое полугодие составил менее 20 %, а по многим объектам — менее 10 %.
Выступая на конференции, Премьер-министр Ле Минь Хынг подчеркнул, что в Резолюции XIV съезда Партии и Заключении № 18-KL/TW второго Пленума Центрального комитета поставлена задача формирования современной, комплексной системы инфраструктуры, включая транспортную инфраструктуру. Для реализации Заключения № 18-KL/TW Правительство приняло Резолюцию № 109/NQ-CP, определив конкретные задачи для министерств, отраслей и местных органов власти, значительная часть которых связана с созданием современной транспортной инфраструктуры.
В настоящее время Государственный руководящий комитет курирует 38 проектов транспортной отрасли с общим объёмом инвестиций около 5 квадриллионов донгов, при этом только на 2026 год на их реализацию предусмотрено 220 трлн донгов. По словам Премьер-министра, это колоссальный ресурс, эффективное использование которого будет способствовать социально-экономическому развитию страны, достижению двузначных темпов экономического роста и снижению коэффициента ICOR.
Премьер-министр выразил признательность Министерству строительства, министерствам, ведомствам, местным органам власти, профильным учреждениям, инвесторам, подрядным организациям, инженерам и рабочим за проявленные усилия, преодоление многочисленных трудностей и решительную реализацию проектов транспортной инфраструктуры, что внесло важный вклад в совершенствование инфраструктуры и обеспечение экономического роста как отдельных регионов, так и страны в целом.
Одновременно глава Правительства указал на сохраняющиеся недостатки. По его словам, реализация многих проектов задерживается уже на стадии подготовки инвестиций, утверждения инвестиционных проектов и выбора инвесторов. В ряде провинций крайне медленно ведётся работа по освобождению земельных участков, причём по сравнению с предыдущим заседанием существенного прогресса достигнуто не было, что непосредственно отражается на сроках строительства.
Премьер-министр подчеркнул, что соблюдение установленных сроков является исключительно важной задачей, особенно для объектов, подлежащих завершению в 2026 году. В связи с этим объём работ, который предстоит выполнить в ближайшие месяцы, прежде всего во втором полугодии, чрезвычайно велик. Основная ответственность за выполнение этих задач лежит на инвесторах, управлениях проектами, местных органах власти и подрядных организациях.
Для обеспечения эффективности реализации проектов транспортной инфраструктуры Премьер-министр потребовал от министерств, ведомств, государственных органов и местных властей строго придерживаться общего принципа: проявлять инициативу и максимально использовать свои полномочия и ответственность. Недопустимо выносить на рассмотрение Премьер-министра или заместителей Премьер-министра вопросы, которые относятся к компетенции самих органов. Все возникающие проблемы должны своевременно решаться самостоятельно либо во взаимодействии с соответствующими структурами без перекладывания ответственности, уклонения от исполнения обязанностей и ожидания решений вышестоящих органов.
Обращая внимание на ряд конкретных вопросов, связанных с реализацией проектов, Премьер-министр особо подчеркнул необходимость строгого соблюдения сроков, установленных Национальным собранием, Правительством и Премьер-министром, прежде всего при выполнении задач, предусмотренных Заключением № 18-KL/TW. Он особо отметил, что переносить, продлевать или корректировать сроки реализации проектов без объективных и обоснованных причин категорически недопустимо.
Кроме того, по словам главы Правительства, все проекты должны реализовываться в полном соответствии с установленными законодательством процедурами и требованиями, с обеспечением высокого качества строительства, соблюдением технических стандартов и требований безопасности на протяжении всего жизненного цикла объектов. Одновременно необходимо активнее внедрять достижения науки и технологий, развивать инновации, цифровую трансформацию и «зелёный» переход.
Говоря о контроле расходов, Премьер-министр потребовал обеспечивать правильный и полный расчёт стоимости инвестиционных проектов в соответствии с действующими нормативами, расценками и нормативной стоимостью строительства. Вместе с тем он подчеркнул, что необходимо категорически исключить любые проявления коррупции, негативных явлений, расточительства и утраты государственного и общественного имущества и ресурсов. Следует на постоянной основе осуществлять мониторинг, проверки и инспекции, своевременно выявляя и устраняя любые признаки нарушений и потенциальные риски уже на ранней стадии.
Премьер-министр также отметил, что в процессе реализации проектов по развитию транспортной инфраструктуры необходимо проводить всестороннюю оценку их экономической и политической значимости, финансово-экономической и социально-экономической эффективности. Следует мобилизовать всю политическую систему для организации работы по выплате компенсаций, оказанию поддержки населению, переселению граждан, обеспечению их новым жильём, а также надёжной защите социальных гарантий и законных интересов людей. Одновременно необходимо ускорить реализацию проектов, значительно увеличить объёмы строительных работ и освоения государственных инвестиций, чтобы уже в III квартале 2026 года уровень освоения средств превысил 50 % и соответствовал среднему показателю по стране.
Определяя ключевые задачи на июль и последующие месяцы года, Премьер-министр в отношении проектов строительства скоростных автомагистралей поручил Министерству строительства и местным органам власти сосредоточить усилия на завершении процедур подготовки инвестиций, утверждении технико-экономических обоснований и выборе инвесторов по проектам, реализация которых отстаёт от графика, а также в кратчайшие сроки завершить все необходимые процедуры для начала строительства по проектам, технико-экономические обоснования которых уже утверждены.
Председателям народных комитетов провинций и городов поручено лично руководить работой по ускорению освобождения земельных участков, строительству зон переселения, завершению компенсационных выплат, оказанию поддержки населению и проведению переселения, обеспечив своевременную передачу строительных площадок в соответствии с утверждёнными графиками.
Кроме того, Премьер-министр поручил Министерству строительства продолжить работу по совершенствованию методики определения стоимости строительных материалов. Провинциям, располагающим месторождениями строительных материалов, предписано провести дополнительную ревизию их запасов, актуализировать планы разработки, ускорить процедуры выдачи и продления лицензий на добычу. Одновременно необходимо усилить государственное управление, проверки и надзор, оперативно пресекать нарушения законодательства в сфере ценообразования, своевременно публиковать цены на строительные материалы и индексы стоимости строительства, обеспечивая контроль цен в соответствии с законодательством.
Министерству сельского хозяйства и окружающей среды поручено совместно с профильными ведомствами подготовить рекомендации для местных органов власти по проведению инвентаризации и оценке запасов строительных материалов, координировать распределение ресурсов между регионами, отдавая приоритет обеспечению ключевых национальных проектов. Генеральному инспектору Правительства совместно с Министерством сельского хозяйства и окружающей среды и Министерством общественной безопасности поручено организовать тематические инспекции и проверки использования строительных материалов в соответствующих регионах для своевременного устранения возникающих проблем и принятия предусмотренных законодательством мер в отношении выявленных нарушений. При необходимости местным органам власти следует отзывать лицензии, выданные с нарушением действующих требований, в интересах обеспечения реализации особо важных проектов. Министерству строительства поручено разработать систему мониторинга реализации проектов, регулярно представлять отчёты и публиковать информацию о ходе их выполнения, что станет основой для контроля и стимулирования работы местных органов власти.
Что касается проектов строительства аэропортов, Премьер-министр потребовал от Министерства финансов и Министерства строительства усилить контроль за их реализацией, при этом Корпорация аэропортов Вьетнама (ACV) несёт непосредственную ответственность за выполнение всех основных работ по проекту Международного аэропорта Лонгтхань. В отношении аэропорта Зябинь глава Правительства особо подчеркнул необходимость своевременного строительства подъездных дорог и всей сопутствующей инфраструктуры для обеспечения подготовки к саммиту АТЭС 2027 года.
Одновременно профильные органы продолжают выполнять уже поставленные задачи по реализации железнодорожных проектов, включая строительство высокоскоростной железной дороги Север—Юг, линий Лаокай — Ханой — Хайфон, Ханой — Лангшон, Хайфон — Монгкай, а также городских железнодорожных линий в Ханое и Хошимине. Министерству строительства поручено в кратчайшие сроки завершить отбор международного консорциума консультантов, обладающего необходимым опытом и компетенцией, для подготовки технико-экономического обоснования проекта высокоскоростной железной дороги Север—Юг, а также привлечь независимую организацию, обладающую соответствующей квалификацией, для проведения экспертизы указанного документа.
Министерству финансов, Министерству строительства и Государственному совету по экспертизе поручено организовать рассмотрение материалов скорректированного технико-экономического обоснования проекта железной дороги Лаокай — Ханой — Хайфон, обеспечив представление соответствующих материалов Правительству не позднее 5 июля 2026 года, а затем — Постоянному комитету Национального собрания не позднее 10 июля 2026 года.
В завершение Премьер-министр ещё раз подчеркнул необходимость того, чтобы министерства, ведомства и особенно руководители местных органов власти проявили максимальную ответственность, рассматривая реализацию ключевых национальных проектов как одну из важнейших задач второго полугодия. По его словам, это позволит обеспечить экономический рост регионов, поскольку «пока страна ожидает появления новых факторов роста, именно эти проекты являются важнейшим ресурсом, который находится непосредственно в распоряжении местных органов власти».
Для организации дальнейшей работы Премьер-министр Ле Минь Хынг поручил соответствующим органам в кратчайшие сроки подготовить и представить к изданию официальное уведомление по итогам заседания, чётко определив перечень задач, сроки их выполнения, ответственные и взаимодействующие органы. Это станет основой для организации исполнения и оценки результатов работы. Особое внимание поручено уделить регулярному обновлению информации о ходе реализации проектов и её открытому размещению на Правительственном портале электронной информации, включая сведения о проектах и задачах министерств, ведомств, местных органов власти и других органов, сроки выполнения которых нарушены, чтобы использовать эти данные при подведении итогов на следующем заседании.