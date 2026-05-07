Премьер-министр Ле Минь Хынг отправился для участия в Саммите АСЕАН

Премьер-министр Ле Минь Хынг отбыл для участия в 48-м саммите ASEAN в Себу, Филиппины. Фото: ВИА

Утром 7 мая Премьер-министр Ле Минь Хынг и высокопоставленная делегация Вьетнама вылетели из столицы Ханоя для участия в 48-м Саммите АСЕАН в городе Себу (Филиппины), который пройдёт 7–8 мая 2026 года по приглашению Президента Республики Филиппины Фердинанда Ромуальдеса Маркоса-младшего — председателя АСЕАН в 2026 году.

В состав официальной делегации, сопровождающей Премьер-министра, входят: Министр, Руководитель Канцелярии Правительства Данг Суан Фонг; заместитель министра национальной обороны генерал-полковник Нгуен Ван Гау; заместитель министра общественной безопасности генерал-полковник Ле Ван Туен; заместитель Руководителя Канцелярии Правительства Дон Туан Фонг; заместитель министра иностранных дел, глава SOM АСЕАН Вьетнама Данг Хоанг Зянг; заместитель министра промышленности и торговли Фан Тхи Тханг; помощник Премьер-министра Чан Ань Туан. В состав делегации также входят Посол Вьетнама на Филиппинах Лай Тхай Бинь и Посол, глава Постоянного представительства Вьетнама при АСЕАН Тон Тхи Нгок Хыонг.

Это первая зарубежная поездка Премьер-министра Ле Минь Хынга в качестве главы нового Правительства, а также первый многосторонний форум, в котором Премьер-министр принимает личное участие.

То, что Премьер-министр Ле Минь Хынг возглавляет высокопоставленную делегацию Вьетнама на саммите, ярко демонстрирует последовательное проведение Вьетнамом внешнеполитического курса независимости, самостоятельности, опоры на собственные силы, мира, дружбы, сотрудничества и развития, многовекторности и диверсификации внешних связей в духе XIV съезда КПВ. Одновременно это подтверждает, что АСЕАН продолжает оставаться одним из важнейших стратегических приоритетов во внешней политике Вьетнама.

Это также является наглядным свидетельством приверженности Вьетнама строительству Сообщества АСЕАН, основанному на принципах инициативности, активности, ответственности и практического, эффективного вклада в деятельность Ассоциации