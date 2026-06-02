Премьер-министр Ле Минь Хынг: Необходимо активизировать развитие арендного жилья в ключевом экономическом регионе Северного Вьетнама
В ходе совещания участники сосредоточили внимание на оценке реальной потребности в арендном жилье в каждом регионе, определении разрыва между спросом и существующими возможностями предложения, а также анализе причин и узких мест в механизмах политики и организации их реализации.
Подводя итоги совещания, Премьер-министр Ле Минь Хынг подчеркнул, что развитие арендного жилья является крупной задачей, чётко определённой партией и государством в последних указаниях Секретариата и заключениях Генерального секретаря, Президента То Лама. Поэтому министерства, ведомства и местные органы власти должны иметь единое понимание этой задачи и рассматривать её как важную, неотложную и долгосрочную политическую миссию.
Он отметил, что речь идёт не только о жилищном вопросе, но и о социальной защите населения, качестве трудовых ресурсов, конкурентоспособности в привлечении инвестиций и устойчивом развитии провинций и городов ключевого экономического региона Северного Вьетнама.
Глава правительства высоко оценил Хайфон как регион-первопроходец в создании местного жилищного фонда и достижении заметных результатов в развитии социального жилья. Он также отметил активность Куангниня, Бакниня, Ниньбиня и Хынгйена в подготовке условий для реализации политики развития арендного жилья.
Однако, по оценке Премьер-министра, существующий фонд арендного жилья по-прежнему значительно уступает реальным потребностям. Большинство рабочих и трудящихся всё ещё вынуждены арендовать жильё в частном порядке, при этом условия проживания, противопожарная безопасность и социальная инфраструктура во многих случаях остаются неудовлетворительными. Кроме того, значительная часть государственного жилищного фонда используется недостаточно эффективно, а действующие механизмы финансовых и кредитных льгот пока недостаточно привлекательны для привлечения бизнеса к инвестициям в развитие арендного жилья.
Премьер-министр отметил, что если ранее основное внимание уделялось строительству жилья для продажи, то теперь необходимо одновременно развивать как коммерческое жильё, так и арендное. При этом арендное жильё должно стать стратегическим и долгосрочным сегментом рынка, особенно в регионах с высокой концентрацией промышленных и экономических зон и значительным числом трудовых мигрантов.
Он подчеркнул, что государство не осуществляет прямого субсидирования жилья, однако не может полностью полагаться на саморегулирование рынка. Государство должно играть созидательную роль посредством планирования, совершенствования институтов, политики и финансовых инструментов, направляя рынок по пути здорового развития. Вместе с тем развитие арендного жилья должно быть тесно увязано с планированием промышленных зон, экономических зон, транспортных коридоров и системой управления населением.
Он обратил внимание на то, что местные органы власти не должны занимать выжидательную позицию или ожидать дополнительных указаний от вышестоящих органов. По вопросам, относящимся к их компетенции, местные власти должны самостоятельно принимать решения и организовывать их выполнение. Вопросы, связанные с внесением изменений в законодательство, необходимо своевременно и в полном объёме обобщать для включения в процесс подготовки поправок к Закону о жилье и Закону о предпринимательской деятельности в сфере недвижимости в предстоящий период.
Что касается первоочередных задач, Премьер-министр поручил Хайфону, Куангниню, Бакниню, Ниньбиню и Хынгйену в срочном порядке провести пересмотр и корректировку планов развития арендного жилья на своих территориях; определить конкретное местоположение и масштабы жилых комплексов для аренды, связанных с ключевыми промышленными зонами и стратегическими районами развития каждого региона.
Местные органы власти должны оперативно оценить потребность в арендном жилье по каждой промышленной зоне и каждой категории населения, а также разработать планы развития арендного жилья. Подготовка этих планов должна быть завершена в июне 2026 года.
Глава правительства особо подчеркнул необходимость быстрого перехода от этапа исследований к практической реализации. Каждая из пяти провинций и городов должна стремиться начать строительство как минимум одного проекта арендного жилья уже в июне 2026 года и приступить к реализации более крупных проектов в третьем или четвёртом квартале 2026 года.
Что касается механизмов и политики, местным органам власти поручено, исходя из практики реализации, подготовить конкретные предложения по механизмам и мерам политики в сфере развития арендного жилья и направить их в Министерство строительства для обобщения и последующего представления Премьер-министру, а также для включения в обновлённые редакции Закона о жилье и Закона о предпринимательской деятельности в сфере недвижимости.
Премьер-министр поручил Министерству строительства в срочном порядке провести исследования и усовершенствовать систему нормативно-правовой базы в сфере арендного жилья; обобщить планы развития арендного жилья пяти регионов до 2030 года и представить соответствующий доклад Премьер-министру в июле 2026 года.
Подчеркнув, что ключевой экономический регион Северного Вьетнама является одним из важнейших драйверов роста страны, Премьер-министр отметил, что эффективное решение жилищного вопроса для рабочих и трудящихся будет способствовать сохранению кадрового потенциала, повышению конкурентоспособности инвестиционного климата, обеспечению социальной защиты населения и созданию прочной основы для быстрого и устойчивого экономического развития в предстоящий период.