Премьер-министр Ле Минь Хынг: Необходимо активизировать развитие арендного жилья в ключевом экономическом регионе Северного Вьетнама

Премьер-министр Ле Минь Хынг проводит рабочее совещание с руководством города Хайфон и провинций Куангнинь, Бакнинь, Ниньбинь и Хынгйен по вопросам социального и арендного жилья. Фото: ВИА

Совещание было организовано для оперативного выполнения указаний, содержащихся в уведомлении № 64-TB/VPTW от 22 мая 2026 года о заключениях Генерального секретаря, Президента То Лама по итогам работы с рядом ведомств по вопросам реализации директивы 34-CT/TW Секретариата о социальном жилье и направлениях развития жилищного строительства на предстоящий период. В документе подчёркивается, что наряду со строительством жилья для продажи необходимо уделять приоритетное внимание развитию арендного жилья, особенно многоквартирных домов для аренды в крупных городах, промышленных зонах, экономических зонах, центрах роста и важных экономических коридорах.В ходе совещания участники сосредоточили внимание на оценке реальной потребности в арендном жилье в каждом регионе, определении разрыва между спросом и существующими возможностями предложения, а также анализе причин и узких мест в механизмах политики и организации их реализации.Подводя итоги совещания, Премьер-министр Ле Минь Хынг подчеркнул, что развитие арендного жилья является крупной задачей, чётко определённой партией и государством в последних указаниях Секретариата и заключениях Генерального секретаря, Президента То Лама. Поэтому министерства, ведомства и местные органы власти должны иметь единое понимание этой задачи и рассматривать её как важную, неотложную и долгосрочную политическую миссию.Он отметил, что речь идёт не только о жилищном вопросе, но и о социальной защите населения, качестве трудовых ресурсов, конкурентоспособности в привлечении инвестиций и устойчивом развитии провинций и городов ключевого экономического региона Северного Вьетнама.Глава правительства высоко оценил Хайфон как регион-первопроходец в создании местного жилищного фонда и достижении заметных результатов в развитии социального жилья. Он также отметил активность Куангниня, Бакниня, Ниньбиня и Хынгйена в подготовке условий для реализации политики развития арендного жилья.Однако, по оценке Премьер-министра, существующий фонд арендного жилья по-прежнему значительно уступает реальным потребностям. Большинство рабочих и трудящихся всё ещё вынуждены арендовать жильё в частном порядке, при этом условия проживания, противопожарная безопасность и социальная инфраструктура во многих случаях остаются неудовлетворительными. Кроме того, значительная часть государственного жилищного фонда используется недостаточно эффективно, а действующие механизмы финансовых и кредитных льгот пока недостаточно привлекательны для привлечения бизнеса к инвестициям в развитие арендного жилья.Премьер-министр отметил, что если ранее основное внимание уделялось строительству жилья для продажи, то теперь необходимо одновременно развивать как коммерческое жильё, так и арендное. При этом арендное жильё должно стать стратегическим и долгосрочным сегментом рынка, особенно в регионах с высокой концентрацией промышленных и экономических зон и значительным числом трудовых мигрантов.Он подчеркнул, что государство не осуществляет прямого субсидирования жилья, однако не может полностью полагаться на саморегулирование рынка. Государство должно играть созидательную роль посредством планирования, совершенствования институтов, политики и финансовых инструментов, направляя рынок по пути здорового развития. Вместе с тем развитие арендного жилья должно быть тесно увязано с планированием промышленных зон, экономических зон, транспортных коридоров и системой управления населением.Он обратил внимание на то, что местные органы власти не должны занимать выжидательную позицию или ожидать дополнительных указаний от вышестоящих органов. По вопросам, относящимся к их компетенции, местные власти должны самостоятельно принимать решения и организовывать их выполнение. Вопросы, связанные с внесением изменений в законодательство, необходимо своевременно и в полном объёме обобщать для включения в процесс подготовки поправок к Закону о жилье и Закону о предпринимательской деятельности в сфере недвижимости в предстоящий период.Что касается первоочередных задач, Премьер-министр поручил Хайфону, Куангниню, Бакниню, Ниньбиню и Хынгйену в срочном порядке провести пересмотр и корректировку планов развития арендного жилья на своих территориях; определить конкретное местоположение и масштабы жилых комплексов для аренды, связанных с ключевыми промышленными зонами и стратегическими районами развития каждого региона.