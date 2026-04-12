Премьер-министр Ле Минь Хынг: Модернизировать методы государственного управления, строить администрацию, ориентированную на служение народу

Мероприятие состоялось в Ханое и было организовано Центральным партийным комитетом общественной безопасности и Министерством общественной безопасности Вьетнама.

В военное время она играла важную роль в систематизации и управлении данными о населении, поддержании порядка, выявлении угроз и обеспечении стабильности в тыловых районах, тем самым содействуя делу национального освобождения и воссоединения страны.

По словам Премьер-министра Ле Минь Хынга, после воссоединения страны эта сила внесла значительный вклад в восстановление общественного порядка, укрепление государственного управления и обеспечение политической и социальной стабильности, а также в противодействие подрывной деятельности враждебных сил.

Он подчеркнул, что в период обновления и международной интеграции данная сила продолжает играть ключевую роль в выработке предложений и реализации крупных направлений государственной деятельности в сфере обеспечения безопасности и общественного порядка. В круг ее обязанностей входят управление данными о населении, выдача и управление удостоверениями личности граждан, регулирование оборота оружия и взрывчатых веществ, контроль за условно разрешенными видами предпринимательской деятельности, а также поддержание общественного порядка.

Глава правительства особо подчеркнул стратегический вклад этой силы в национальную цифровую трансформацию в последние годы. Под руководством Центрального партийного комитета общественной безопасности и Министерства общественной безопасности Вьетнама она добилась крупных результатов, включая создание Национальной базы данных о населении, внедрение удостоверений личности гражданина с электронным чипом, а также развертывание систем электронной идентификации и аутентификации в рамках Правительственного проекта 06.

Премьер-министр Ле Минь Хынг отметил, что эти инициативы ознаменовали коренной переход к цифровому управлению и администрированию, обеспечив возможность управления на основе данных, а также электронного взаимодействия и верификации. Эти преобразования способствовали сокращению административных процедур, бумажного документооборота, временных и финансовых издержек, одновременно повысив прозрачность и удобство для граждан и предприятий.