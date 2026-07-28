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Премьер-министр Ле Минь Хынг: МВФ является стратегическим партнером Вьетнама по вопросам консультирования в области экономической политики
Сообщив, что на недавно состоявшемся 3-м пленуме ЦК КПВ была принята Резолюция об обновлении модели развития Вьетнама, Премьер-министр подчеркнул, что Правительство рассматривает нынешний этап как исторический переломный момент, требующий глубоких, масштабных и структурных реформ для создания прочной основы долгосрочного развития и достижения двух стратегических столетних целей: к 2030 году стать развивающейся страной с современной промышленностью и уровнем доходов выше среднего, а к 2045 году — развитой страной с высоким уровнем доходов.
Информируя о социально-экономической ситуации во Вьетнаме и ключевых направлениях государственной политики, Премьер-министр подчеркнул неизменную позицию Правительства, заключающуюся в обеспечении экономического роста на основе макроэкономической стабильности и устойчивости финансово-банковской системы, укреплении бюджетной дисциплины и развитии рынка капитала для постепенного снижения зависимости экономики от банковского кредитования. Он особо отметил, что Вьетнам не намерен жертвовать макроэкономической стабильностью и безопасностью финансово-банковской системы ради краткосрочного, но неустойчивого экономического роста.
Премьер-министр также рассказал о предстоящей сессии Национального собрания, на которой будет рассмотрен и принят целый ряд законопроектов, направленных на дальнейшее совершенствование институциональной системы, формирование открытой, прозрачной и соответствующей международным стандартам и практике правовой системы, повышение надежности и привлекательности инвестиционного и делового климата, а также укрепление доверия со стороны предприятий, инвесторов и международных партнеров к перспективам стабильного и устойчивого развития Вьетнама.
По словам Премьер-министра, для Вьетнама МВФ является стратегическим партнером по вопросам консультирования в области экономической политики и надежным спутником в процессе социально-экономического развития. Правительство Вьетнама высоко ценит аналитические доклады и рекомендации МВФ и рассматривает их как важный источник экспертной поддержки при разработке и реализации государственной политики.
Премьер-министр выразил надежду, что в период работы Фазурина Джамалудина Представительство МВФ продолжит играть роль важного и активного связующего звена, способствуя дальнейшему укреплению и развитию практического и эффективного сотрудничества, поддержанию регулярного политического диалога и подготовке содержательных рекомендаций, направленных на достижение Вьетнамом целей быстрого и устойчивого экономического роста.
Со своей стороны Йохен Шмиттман высоко оценил успешное сотрудничество между Вьетнамом и МВФ в последние годы. Он отметил, что экономика Вьетнама демонстрирует весьма впечатляющие темпы роста, страна эффективно справляется с внешними потрясениями и провела множество реформ в сферах, имеющих ключевое значение для долгосрочного роста и развития. По его словам, немногие государства смогли осуществить столь масштабные преобразования за столь короткий период.
Йохен Шмиттман также высоко оценил ключевые направления развития Вьетнама, особенно прорывные меры в области науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации. Он отметил, что у Вьетнама сохраняется значительный потенциал для дальнейшего ускорения экономического роста благодаря гармоничному сочетанию бюджетной, денежно-кредитной политики и других мер, которые одновременно будут стимулировать развитие экономики и способствовать сохранению макроэкономической стабильности.
Поделившись рядом конкретных рекомендаций, Йохен Шмиттман подтвердил, что МВФ полностью поддерживает цель Вьетнама по достижению двузначных темпов экономического роста и продолжит предоставлять оценки и рекомендации относительно экономических перспектив и государственной политики страны, включая вопросы финансово-денежной и банковской сфер.
Назначенный глава Представительства МВФ Фазурин Джамалудин отметил, что Вьетнам вступает в новый этап развития с большими перспективами, и выразил восхищение стремлением страны обеспечить двузначные темпы экономического роста. Он заявил о намерении продолжить и развивать достигнутые положительные результаты сотрудничества между МВФ и Вьетнамом в период своей работы, подчеркнув, что МВФ готов и впредь сопровождать, сотрудничать и оказывать поддержку Вьетнаму в реализации намеченных целей и направлений развития.