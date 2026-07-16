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Премьер-министр Ле Минь Хынг: Забота о людях, имеющих заслуги перед революцией, должна оставаться одним из приоритетов государства
В настоящее время в Центре работают около 60 сотрудников, врачей и медицинских работников, которые осуществляют уход, лечение и сопровождение 103 человек из 13 провинций и городов страны, включая 69 тяжелораненых инвалидов войны и больных ветеранов особой категории, а также 34 пенсионеров, бывших государственных служащих, утративших трудоспособность, и родственников лиц, имеющих заслуги перед Родиной.
Выразив глубокое волнение во время посещения Центра, Премьер-министр Ле Минь Хынг передал находящимся здесь на лечении инвалидам войны и больным ветеранам, а также всем инвалидам войны, больным ветеранам и лицам, имеющим заслуги перед революцией по всей стране, самые тёплые слова приветствия, глубокую признательность и наилучшие пожелания.
Премьер-министр отметил, что нравственные принципы, выраженные в пословицах «Пьешь воду – помни об источнике» и «Вкушая плод, помни того, кто посадил дерево», а также завет Президента Хо Ши Мина, согласно которому «инвалиды войны, больные ветераны, семьи военнослужащих и семьи павших бойцов – это люди, имеющие заслуги перед Родиной и народом», на протяжении 79 лет служат нравственной основой политики Партии и Государства по оказанию поддержки людям, имеющим заслуги перед революцией, и членам их семей. Государственная политика льгот для лиц, имеющих заслуги перед Родиной, постоянно совершенствуется, круг её получателей расширяется, уровень социальной поддержки последовательно повышается, а движения по выражению благодарности становятся всё более массовыми, превращаясь в прекрасную гуманистическую традицию, отражающую признательность тем, кто внёс вклад и пожертвовал собой во имя независимости и свободы Отечества.
Премьер-министр Ле Минь Хынг выразил глубокое уважение и восхищение высоким примером инвалидов войны и больных ветеранов. Несмотря на тяжёлые ранения, тяжёлые последствия войны и ежедневную, ежечасную борьбу с болезнями, они благодаря своей силе воли, стойкости и качествам «солдат дяди Хо» сохраняют оптимизм и мужество, активно участвуют в общественной жизни и продолжают внимательно следить за развитием страны. Их мужество и самоотверженность не только отражают героическое историческое прошлое, но и являются воплощением бессмертного революционного героизма, служат прочной духовной опорой, укрепляющей веру и придающей силы всей политической системе и всему обществу в деле обновления, международной интеграции, развития страны и защиты Отечества на современном этапе.
Премьер-министр высоко оценил результаты работы Центра реабилитации инвалидов войны Кимбанг по уходу за лицами, имеющими заслуги перед Родиной, и предложил министерствам, ведомствам и властям провинции Ниньбинь продолжать уделять внимание охране здоровья ветеранов, регулярно проводить медицинские обследования, координировать работу с системой здравоохранения и центральными, а также военными госпиталями для своевременного лечения инвалидов войны и больных ветеранов. Он также выразил надежду, что Центр и впредь будет сохранять свои лучшие традиции, укреплять единство коллектива и успешно выполнять возложенные на него задачи.
Премьер-министр проинформировал инвалидов войны и больных ветеранов об усилиях Партии, Государства и всего общества по поиску, эксгумации и установлению личностей павших героев, покоящихся в земле Вьетнама, а также военнослужащих, погибших при выполнении благородного международного долга. За более чем три месяца проведения Кампании «500 дней и ночей» по всей стране были эксгумированы останки более 1 300 павших бойцов. Одновременно активно проводится отбор образцов и ДНК-экспертиза, чтобы павшие смогли вернуться к своим семьям и на родную землю. Эта работа является одним из важнейших приоритетов страны в преддверии 80-й годовщины Дня инвалидов войны и павших бойцов.
По случаю 79-й годовщины Дня инвалидов войны и павших бойцов Премьер-министр Ле Минь Хынг от имени Правительства выразил глубокую признательность и наилучшие пожелания ветеранам революции, Матерям-героиням Вьетнама, Героям Народных вооружённых сил, Героям Труда, инвалидам войны, больным ветеранам, родственникам павших бойцов и всем лицам, имеющим заслуги перед революцией по всей стране, пожелав инвалидам войны и больным ветеранам крепкого здоровья, оптимизма и дальнейшего участия в развитии страны, оставаясь её духовной опорой и продолжая вносить свои предложения.
По этому случаю Премьер-министр Ле Минь Хынг и представители центральных комитетов, министерств и ведомств вручили подарки Центру реабилитации инвалидов войны Кимбанг, а также инвалидам войны и больным ветеранам, проходящим в нём лечение.