Премьер-министр Ле Минь Хынг: Забота о лицах, имеющих заслуги перед революцией, является последовательной политикой, отражающей глубокий гуманизм

Премьер-министр Ле Минь Хынг приветствует Матерей-героинь Вьетнама на Национальной конференции по выражению признательности лицам, имеющим заслуги перед революцией, приуроченной к 79-й годовщине Дня инвалидов войны и павших бойцов (27 июля), в Ханое 23 июля. Фото: ВИА

По случаю 79-й годовщины Дня инвалидов войны и павших бойцов (27 июля 1947 г. – 27 июля 2026 г.) в первой половине дня 23 июля в Национальном конференц-центре Министерство внутренних дел совместно с Министерством обороны, Министерством общественной безопасности, газетой «Нянзан», Вьетнамским телевидением и Народным комитетом Ханоя торжественно провело Национальную конференцию 2026 года по выражению признательности лицам, имеющим заслуги перед революцией, и объявило о начале движения по усилению заботы о них.Премьер-министр Ле Минь Хынг принял участие в конференции, где выступил с речью.В конференции приняли участие делегаты, являющиеся выдающимися лицами, имеющими заслуги перед революцией, из различных регионов страны, ветераны революционного движения, участники революционной деятельности до Августовской революции, Матери-героини Вьетнама, Герои Народных вооруженных сил, Герои труда периода войны Сопротивления, свидетели исторических событий, участники революционной борьбы, войн Сопротивления, защиты Отечества и выполнения интернационального долга, а также представители семей и родственников павших бойцов.Докладывая о работе по социальной поддержке лиц, имеющих заслуги перед революцией, исполняющий обязанности министра внутренних дел Нгуен Тьен Хай отметил, что, следуя заветам Президента Хо Ши Мина, на протяжении почти 80 лет Партия, Государство и народ Вьетнама неизменно проявляют заботу о людях, внесших вклад в дело революции, последовательно воплощая в жизнь принцип «Воздаяние за заслуги».К настоящему времени по всей стране признано более 9,2 млн лиц, имеющих заслуги перед революцией. В их числе свыше 1,2 млн павших бойцов, более 650 тыс инвалидов войны и лиц, пользующихся аналогичными льготами, свыше 132 тыс Матерей-героинь Вьетнама, а также более 320 тыс участников войн Сопротивления и их родных детей, пострадавших от воздействия отравляющих химических веществ.Только в 2026 году во исполнение указаний Секретариата ЦК КПВ, изложенных в Заключении № 57-KL/TW, и в преддверии 80-й годовщины Дня инвалидов войны и павших бойцов в стране комплексно проводится пересмотр ряда положений Ордонанса о льготах для лиц, имеющих заслуги перед революцией. В частности, уточняются критерии признания соответствующего статуса, дополняется система льгот, с 1 июля 2026 года на 8% повышается базовый размер льготных пособий, а также принимается специальная резолюция Правительства по организации поиска и установлению личности останков павших бойцов. Одновременно ресурсы сосредоточиваются на ремонте и модернизации мемориальных объектов в честь павших бойцов, а также центров содержания, ухода и оздоровления лиц, имеющих заслуги перед революцией, по всей стране.Выступая на конференции, премьер-министр Ле Минь Хынг подчеркнул, что, продолжая многовековые традиции строительства и защиты Отечества, партия, народ и армия Вьетнама сумели преодолеть бесчисленные испытания в борьбе за независимость, свободу и воссоединение страны. По его словам, именно в этой борьбе наиболее ярко проявились несгибаемый дух революционного героизма и твёрдая воля вьетнамского народа, выраженная в словах: «Лучше пожертвовать всем, чем потерять страну и стать рабами».Миллионы лучших сынов и дочерей Родины отдали свою молодость, пролили кровь на полях сражений и пожертвовали жизнью во имя Отечества. Миллионы родственников павших бойцов по-прежнему с тревогой и надеждой ждут сведений о своих близких. Миллионы соотечественников вернулись с войны с пожизненными увечьями, пострадавшими от воздействия отравляющих химических веществ, и молча переносят физическую боль, обостряющуюся при каждой перемене погоды.От имени руководства Партии и Государства премьер-министр выразил ветеранам революционного движения, Матерям-героиням Вьетнама, Героям Народных вооруженных сил, Героям труда, инвалидам войны, военнослужащим, утратившим трудоспособность вследствие заболеваний, родственникам павших бойцов и лицам, имеющим заслуги перед революцией, по всей стране безграничную благодарность и глубочайшую признательность.Премьер-министр подчеркнул, что на протяжении всех 79 лет Партия и Государство неизменно рассматривают заботу о лицах, имеющих заслуги перед революцией, как последовательную политику, политическую ответственность, традицию и нравственный принцип вьетнамского народа, отражающие глубокий гуманизм социалистического строя. Система льготной политики в отношении лиц, имеющих заслуги перед революцией, постоянно совершенствуется, а уровень их материальной и духовной жизни неуклонно повышается.Наряду с весьма значительными результатами, достигнутыми в работе по заботе о лицах, имеющих заслуги перед революцией, Премьер-министр Ле Минь Хынг отметил, что спустя более 50 лет после воссоединения страны до сих пор не найдены останки около 175 тыс павших бойцов, а примерно 230 тыс их захоронений остаются неопознанными. Это неутихающая боль, особенно когда время неумолимо идет вперед, а волосы матерей, разыскивающих сыновей, и жен, ищущих мужей, уже полностью поседели. Неизменную тревогу вызывает и то, что часть инвалидов войны, военнослужащих, утративших трудоспособность вследствие заболеваний, родственников павших бойцов и семей лиц, имеющих заслуги перед революцией, по-прежнему сталкивается с жизненными трудностями, а многие жертвы агента «оранж» продолжают переносить тяжелые страдания и утраты.Премьер-министр Ле Минь Хынг подчеркнул, что мы, живущие в мирное время, должны бережно хранить и навсегда помнить славные достижения, завоеванные ценой огромных и благородных жертв предыдущих поколений. Необходимо и впредь заботиться об инвалидах войны, военнослужащих, утративших трудоспособность вследствие заболеваний, семьях павших бойцов и лицах, имеющих заслуги перед революцией, тем самым содействуя укреплению великого блока национального единства, повышению доверия народа, воспитанию у молодого поколения патриотических традиций и созданию мощного духовного импульса для дела строительства и защиты Отечества на новом этапе.Глава правительства сообщил, что вся политическая система, армия и народ Вьетнама сосредоточили усилия на решительной реализации «Кампании 500 дней и ночей» по поиску, эксгумации и установлению личности останков павших бойцов. Кампания проводится во исполнение указаний Центрального комитета КПВ, Политбюро, Секретариата ЦК КПВ и Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама, чтобы как можно скорее вернуть павших героев их семьям и предать их земле на родине.К настоящему времени соответствующие силы обнаружили и собрали останки 1 482 павших бойцов, а также выявили 7 братских могил. От мин и взрывоопасных предметов очищено 8 462 га территории, в основном завершены работы в центральной зоне Висуен. Взяты образцы из 71 491 могилы павших бойцов, сведения о которых не установлены, получено около 243 тыс биологических образцов у их родственников. Примерно 66 тыс образцов проанализированы и внесены в национальную базу данных о населении. В настоящее время в срочном порядке продолжается ДНК-экспертиза собранных образцов.