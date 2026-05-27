Премьер-министр Ле Минь Хынг: Донгтхап должен эффективно использовать новый потенциал развития
Согласно докладу провинции Донгтхап, представленному на совещании, экономический рост (ВРП) в первом квартале 2026 года продолжил увеличиваться и составил 6,14%. Общие поступления в государственный бюджет за первые пять месяцев года превысили 12,2 трлн донгов, достигнув 51,5% годового плана и 107,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основные отрасли экономики продолжили развиваться; объём экспорта оценивается примерно в 4 млрд долларов США, увеличившись почти на 10%; общий объём розничной торговли и доходов от потребительских услуг вырос на 13,73%; промышленно-строительный сектор сохранил рост на уровне 7,89%; освоение государственных инвестиционных средств за первые пять месяцев достигло 18,8% плана, установленного премьер-министром.
Провинция завершила корректировку провинциального плана на период 2021–2030 годов с перспективой до 2050 года; в настоящее время координирует реализацию ряда ключевых транспортных проектов, включая скоростные автомагистрали Миан – Каолань, Каолань – Анхыу, а также расширение автомагистрали Хошимин – Чунглыонг – Митхуан. На сегодняшний день завершено 18 из 26 ключевых транспортных проектов.
Что касается функционирования двухуровневой модели местной администрации, провинция сосредоточила усилия на синхронной реорганизации организационной структуры, кадрового состава, размещении штаб-квартир, оснащении оборудованием и решении вопросов, связанных с режимами и политикой в отношении кадров, государственных служащих и работников, обеспечив непрерывность государственного управления. В целом двухуровневая модель местной администрации функционирует эффективно, способствуя оптимизации аппарата, сокращению промежуточных звеньев и повышению эффективности государственного управления.
Реализация резолюции Политбюро № 57-NQ/TW о прорывном развитии науки и технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации активно продвигается; административная реформа, сокращение и упрощение административных процедур продолжают усиливаться; решены 8 из 12 проблемных проектов, находившихся в базе данных Руководящего комитета 751.
Выступая с заключительным словом, Премьер-министр Ле Минь Хынг отметил и высоко оценил усилия и выдающиеся результаты, достигнутые партийной организацией, властями и народом провинции Донгтхап за последнее время, подчеркнув, что достигнутые результаты соответствуют духу резолюции XIV Всевьетнамского партийного съезда.
Анализируя существующие ограничения, трудности и вызовы, препятствующие развитию Донгтхапа, премьер-министр отметил, что рост в первом квартале 2026 года, несмотря на положительную динамику, всё ещё не соответствует поставленным планам; бюджетные поступления остаются низкими и нестабильными; структурная перестройка экономики происходит медленно; освоение государственных инвестиций продвигается недостаточно быстро; система межрегионального транспортного сообщения остаётся несогласованной; привлечение крупных инвестиций ограничено; перерабатывающая и высокотехнологичная промышленность развиваются не в полной мере в соответствии с потенциалом; кадровые ресурсы остаются ограниченными.
Подчеркнув необходимость решительного обновления мышления и методов управления, премьер-министр отметил, что провинция Донгтхап должна активно предлагать механизмы и политику, соответствующие местным условиям; разрабатывать программы и сценарии роста, усиливать контроль, надзор и объективную оценку результатов.
Премьер-министр обратил внимание на необходимость срочного принятия плана эффективной реализации провинциального плана развития; сосредоточения усилий на устранении препятствий для инфраструктурных проектов; полного решения вопросов, связанных с избыточными государственными объектами недвижимости и земельными участками; синхронного и современного развития культурной и социальной инфраструктуры; а также разработки среднесрочного плана государственных инвестиций на период 2026–2030 годов с обеспечением эффективности инвестиций до распределения капитала.
Премьер-министр предложил провинции определить новую модель роста на основе науки и технологий, инноваций, цифровой трансформации, а также потенциала, конкурентных преимуществ и имеющихся ресурсов; активно развивать экологическое и современное сельское хозяйство, связанное с глубокой переработкой и созданием брендов; развивать перерабатывающую промышленность; сосредоточиться на развитии региональной логистики; развивать приграничную торговлю; а также экологический, сельскохозяйственный и сельский туризм.
Наряду с этим Донгтхапу необходимо сосредоточиться на устранении трудностей и препятствий, активизировать распределение и освоение государственных инвестиционных средств на 2026 год; ускорить расчистку территорий; оперативно решать вопросы затянувшихся проектов для максимального высвобождения ресурсов развития.
Что касается реализации резолюции Политбюро № 57-NQ/TW, премьер-министр подчеркнул необходимость мобилизации ресурсов, сосредоточения внимания на развитии кадрового потенциала в сфере науки и технологий, инноваций и цифровой трансформации; активизации профессионального обучения в соответствии с потребностями бизнеса; поддержки молодёжного инновационного предпринимательства.
Глава Правительства также призвал провинцию эффективно реализовывать политику в сфере социального обеспечения, а также национальной и религиозной политики; развивать систему социального жилья; организовывать регулярные медицинские осмотры и бесплатные скрининговые обследования для населения; уделить особое внимание строительству шести межуровневых школ-интернатов в приграничных общинах.
По предложениям и рекомендациям провинции премьер-министр поручил министерствам, ведомствам и местным органам продолжить изучение представленных вопросов для координации их решения и самостоятельного выполнения задач в рамках своей компетенции; своевременно докладывать и вносить предложения по вопросам, выходящим за пределы полномочий.
Утром того же дня Премьер-министр Ле Минь Хынг и центральная рабочая делегация также воскурили благовония и посетили могилу господина-кандидата наук Нгуен Шинь Шака - отца Президента Хо Ши Мина - в мемориальном комплексе Нгуен Шинь Шака в квартале Каолань провинции Донгтхап.