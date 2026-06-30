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Премьер-министр Ле Минь Хынг: В ближайшее время вывести отношения между Вьетнамом и Канадой на новый уровень
Премьер-министр Ле Минь Хынг подтвердил, что Вьетнам рассматривает Канаду как важного партнёра и стремится развивать отношения всеобъемлющего партнёрства всё более прочными, глубокими и эффективными, с тем чтобы в ближайшее время вывести их на новый уровень. Премьер-министр выразил удовлетворение позитивными результатами двусторонних отношений почти за 10 лет после установления рамок всеобъемлющего партнёрства, в том числе регулярным поддержанием обмена делегациями всех уровней и контактов на высоком уровне; удвоением объёма двусторонней торговли за 5 лет до 8,6 млрд долларов США в 2025 году; позитивным развитием сотрудничества в области обороны через реализацию Меморандума о плане оборонного сотрудничества на 2024–2026 годы, а также сотрудничества в сферах миротворческой деятельности и подготовки кадров. Позитивные сдвиги также отмечены в сотрудничестве в области помощи развитию, образования и подготовки кадров, народных обменов и координации на многосторонних форумах.
Наряду с достигнутыми результатами Премьер-министр Ле Минь Хынг подчеркнул, что между двумя странами сохраняется значительный неиспользованный потенциал сотрудничества, прежде всего в таких сферах, как экономика и торговля, наука и технологии, инновации, зелёная трансформация, энергетика и других. В целях дальнейшего повышения эффективности всеобъемлющего партнёрства между Вьетнамом и Канадой Премьер-министр предложил Послу содействовать активизации контактов, телефонных переговоров и обменов делегациями, уделяя приоритетное внимание организации визитов руководителей двух стран на высоком уровне; оказывать поддержку канадским предприятиям в инвестировании в ключевые отрасли и проекты в области энергетики, зелёной экономики, экономики замкнутого цикла и других направлений во Вьетнаме.
Он также выразил надежду, что Канада продолжит открывать свой рынок для вьетнамских товаров, прежде всего продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства; активизирует сотрудничество в подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей (искусственный интеллект, квантовые технологии, полупроводники), расширит взаимодействие между образовательными учреждениями двух стран и будет поощрять ведущие университеты Канады к открытию своих филиалов во Вьетнаме.
Премьер-министр выразил надежду, что стороны продолжат тесно и эффективно координировать действия и оказывать взаимную поддержку в региональных и международных организациях и форумах, особенно в рамках Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP), председательство в котором Вьетнам будет осуществлять в 2026 году, а также Форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), председательство в котором Вьетнам примет в 2027 году.
Посол Джим Никел поздравил Вьетнам с успешным проведением XIV съезда Коммунистической партии Вьетнама и выборов в Национальное собрание XVI созыва, а также поздравил Премьер-министра с избранием Национальным собранием на пост главы Правительства.
Посол высоко оценил достижения Вьетнама в социально-экономическом развитии и выразил глубокое впечатление от стратегических ориентиров Партии и Правительства Вьетнама. Он подтвердил, что Канада рассматривает Вьетнам как важного партнёра, играющего ключевую роль в АСЕАН и Индо-Тихоокеанском регионе; подчеркнул, что Канада высоко ценит центральную роль АСЕАН в регионе и поблагодарил Вьетнам за поддержку усилий Канады по развитию отношений с АСЕАН и переговорам о заключении соглашения о свободной торговле с Ассоциацией.
Разделяя подходы, изложенные Премьер-министром Ле Минь Хынгом, Посол отметил значительный потенциал двустороннего сотрудничества и выдвинул ряд конкретных предложений в таких областях, как энергетика, продовольственная безопасность, безопасность пищевых продуктов, аэрокосмическая отрасль, морские перевозки, борьба с киберпреступностью и транснациональной преступностью, а также участие в миротворческих операциях ООН. Он подтвердил, что Канада продолжит тесную координацию с вьетнамской стороной как по двусторонним каналам, так и на многосторонних площадках.
По этому случаю Посол передал приглашение Премьер-министра Марка Карни Премьер-министру Ле Минь Хынгу посетить Канаду, а также сообщил, что Премьер-министр Карни выразил желание посетить Вьетнам в подходящее время.