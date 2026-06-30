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Премьер-министр Ле Минь Хынг: Вьетнам и Республика Корея расширяют всестороннее сотрудничество, стремясь довести объём двусторонней торговли до 100 млрд долларов США
В ходе встречи Премьер-министр Ле Минь Хынг поздравил Посла с успешным завершением срока работы во Вьетнаме и высоко оценил его активный вклад в углубление отношений Всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Республикой Корея, приносящих практическую пользу народам двух стран.
Подводя итоги деятельности Посла Чхве Ён Сама во Вьетнаме, Премьер-министр отметил, что за время его работы сторонам удалось успешно организовать многочисленные обмены делегациями на высшем и других уровнях. Особое значение имели государственный визит Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама в Республику Корея в августе 2025 года и государственный визит Президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна во Вьетнам в апреле 2026 года. Одновременно продолжалось расширение сотрудничества в области обороны, безопасности, взаимодействия между регионами и народной дипломатии, что способствовало дальнейшему укреплению политического доверия между двумя странами.
Выразив уверенность в том, что прочная основа двусторонних отношений позволит и впредь расширять сотрудничество по всем направлениям, Премьер-министр предложил сторонам активизировать обмены делегациями на высшем и других уровнях, расширять сотрудничество в области обороны и безопасности, сосредоточить усилия на достижении объёма двусторонней торговли в 100 млрд долларов США уже в 2026 году с последующим выходом на 150 млрд долларов США к 2030 году на основе сбалансированного и устойчивого развития, а также содействовать дальнейшему расширению инвестиций южнокорейских компаний во Вьетнам, прежде всего в такие сферы, как производство высокотехнологичного электронного оборудования, полупроводниковая промышленность, возобновляемая энергетика, городской рельсовый транспорт и развитие умных городов.
Премьер-министр Ле Минь Хынг подтвердил, что Правительство Вьетнама будет и впредь создавать максимально благоприятные условия для того, чтобы иностранные компании, в том числе южнокорейские предприятия, могли осуществлять стабильную и долгосрочную инвестиционную деятельность во Вьетнаме.
Премьер-министр также предложил активизировать сотрудничество в области культуры и оказывать содействие развитию культурных индустрий Вьетнама, расширять гуманитарные обмены посредством увеличения квот и перечня профессий для приёма вьетнамских работников в Республике Корея, прежде всего в сферах информационных технологий, услуг, сестринского ухода и судостроения, а также укреплять сотрудничество между регионами двух стран, способствуя развитию экономики и расширению контактов между народами Вьетнама и Республики Корея.
Разделяя оценки и предложения Премьер-министра Ле Минь Хынга, Посол Чхве Ён Сам подчеркнул, что Республика Корея неизменно придаёт большое значение отношениям с Вьетнамом и заинтересована в их дальнейшем динамичном развитии, особенно в новых направлениях, где Республика Корея обладает преимуществами, а Вьетнам имеет высокий спрос, включая науку и технологии, полупроводниковую промышленность, возобновляемую энергетику, газовую электроэнергетику на основе СПГ (LNG), искусственный интеллект и инфраструктуру. Он отметил, что Республика Корея всегда остаётся надёжным партнёром и верным спутником Вьетнама в реализации целей развития страны до 2030 и 2045 годов.
Посол Чхве Ён Сам выразил надежду, что вьетнамская сторона и впредь будет уделять внимание, оказывать поддержку и создавать благоприятные условия для стабильной и долгосрочной деятельности южнокорейских предприятий, а также для проживания граждан Республики Корея во Вьетнаме.
Пользуясь случаем, Посол Чхве Ён Сам выразил искреннюю признательность руководству Партии, Государства, Правительства Вьетнама, а также профильным министерствам и ведомствам за всестороннюю поддержку, оказанную ему в период работы во Вьетнаме, благодаря которой он смог успешно выполнить свою дипломатическую миссию. Он подтвердил, что и впредь будет прилагать все усилия для дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами, содействуя поступательному, содержательному и всестороннему развитию отношений Всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Республикой Корея.