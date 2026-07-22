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Премьер-министр Ле Минь Хынг: Вьетнам и Канада намерены вывести двусторонние отношения на новый уровень
Премьер-министр Хынг с удовлетворением отметил, что стороны активно поддерживают контакты и обмениваются делегациями по различным каналам и на всех уровнях, особенно на высшем, тесно координируют действия и оказывают взаимную поддержку на региональных и международных многосторонних площадках. Он подчеркнул, что эффективная реализация Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP) позволила двум странам стать важными торговыми и инвестиционными партнёрами друг для друга, при этом объём двусторонней торговли за последние пять лет удвоился. Обе стороны также уделяют большое внимание развитию сотрудничества в сферах обороны, безопасности, официальной помощи развитию, образования и подготовки кадров, а также гуманитарных обменов, где достигнуты позитивные результаты.
Отметив, что двусторонние отношения обладают значительным потенциалом для дальнейшего расширения и более содержательного и эффективного развития, с перспективой их вывода на новый уровень в ближайшее время, Премьер-министр Ле Минь Хынг предложил сторонам тесно взаимодействовать в реализации ряда конкретных приоритетных направлений. В их числе — активизация обменов делегациями на всех уровнях и по различным каналам с уделением первоочередного внимания организации визитов руководителей двух стран; дальнейшее открытие канадского рынка для вьетнамских товаров, прежде всего сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции; поощрение канадских предприятий к увеличению инвестиций в ключевые проекты в области энергетики, зелёной и циркулярной экономики во Вьетнаме; создание двусторонних механизмов сотрудничества в сфере правоохранительной деятельности; расширение взаимодействия в подготовке высококвалифицированных кадров по таким направлениям, как искусственный интеллект, квантовые технологии и полупроводники; а также дальнейшая тесная и эффективная координация на многосторонних площадках.
Со своей стороны Премьер-министр Канады Марк Карни выразил удовлетворение возможностью вновь провести обмен мнениями с Премьер-министром Ле Минь Хынгом уже в его новом качестве и поздравил его с избранием Национальным собранием Вьетнама на высокий государственный пост.
Премьер-министр Марк Карни также поздравил Вьетнам с достигнутыми успехами и выразил уверенность, что вьетнамский народ под руководством Коммунистической партии Вьетнама во главе с Генеральным секретарём, Президентом государства То Ламом и Правительства во главе с Премьер-министром Ле Минь Хынгом продолжит добиваться новых выдающихся успехов, всё более укрепляя роль и авторитет страны на международной арене.
Подчеркнув, что Вьетнам является одним из ключевых и наиболее важных партнёров Канады в АСЕАН и Индо-Тихоокеанском регионе, Премьер-министр Марк Карни отметил, что две страны объединяют многочисленные общие интересы и исключительно динамичное партнёрство, основанное на политическом доверии, широком торгово-инвестиционном сотрудничестве, тесных гуманитарных связях и общей приверженности развитию взаимодействия, а также поддержанию стабильности и процветания в условиях быстро меняющейся и всё более неопределённой международной обстановки.
Говоря о двусторонних отношениях, Премьер-министр Марк Карни разделил оценку Премьер-министра Ле Минь Хынга относительно успешного развития и значительного потенциала Всеобъемлющего партнёрства между Канадой и Вьетнамом, выразил согласие в ближайшее время вывести двусторонние отношения на новый уровень и предложил профильным ведомствам двух стран тесно взаимодействовать в подготовке этого важного шага.
Марк Карни выразил заинтересованность в том, чтобы стороны тесно взаимодействовали в продвижении общих интересов в таких сферах, как устойчивое и инклюзивное развитие, энергетика, аэрокосмическая промышленность, сельское хозяйство, безопасность пищевых продуктов, наука и технологии, подготовка высококвалифицированных кадров и других. Он также высказался за продвижение инициативы по открытию прямого авиасообщения между двумя странами и расширение народной дипломатии для создания прочной социальной основы для развития отношений между двумя странами.
Главы правительств договорились активизировать координацию в решении общих региональных и международных вызовов, продолжать поддерживать центральную роль АСЕАН, а также позицию АСЕАН и Вьетнама в отношении мирного урегулирования споров о суверенитете во Восточном море на основе международного права, включая Конвенцию Организации Объединённых Наций по морскому праву 1982 года (ЮНКЛОС 1982).
Премьер-министр Марк Карни поблагодарил Вьетнам за поддержку в ходе переговоров по Соглашению о свободной торговле между Канадой и АСЕАН, подчеркнул важную связующую роль Вьетнама как председательствующей страны в рамках CPTPP и выразил заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в продвижении усилий по развитию связей между CPTPP и другими партнёрами.
Он подтвердил, что Канада продолжит тесную координацию с Вьетнамом на региональных и международных многосторонних площадках, а также поддержит Вьетнам в качестве страны-хозяйки форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в 2027 году.
Пользуясь случаем, Премьер-министр Марк Карни передал Генеральному секретарю, Президенту государства То Ламу приглашение посетить Канаду с официальным визитом в ближайшее время. Премьер-министр Ле Минь Хынг поблагодарил за приглашение и предложил продолжить согласование визита по дипломатическим каналам, одновременно передав Премьер-министру Марку Карни приглашение посетить Вьетнам в конце 2026 года.