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Премьер-министр Ле Минь Хынг встретился с Главой Республики Татарстан
Рустам Минниханов отметил, что в последнее время взаимодействие между регионами двух стран развивается весьма активно. Вместе с тем его уровень и вклад в развитие двусторонних торгово-экономических связей пока ещё не в полной мере соответствуют имеющемуся потенциалу и потребностям обеих сторон, поэтому существуют значительные возможности для дальнейшего расширения эффективного сотрудничества между регионами.
Он подчеркнул, что Татарстан располагает рядом ключевых отраслей промышленности, включая производство грузовых автомобилей КамАЗ, химическую промышленность, выпуск гражданских самолётов, нефтехимию, текстильное производство и деревообработку. Республика также уделяет большое внимание развитию малого и среднего бизнеса, а также индустриальных парков в сфере информационных технологий, которые обеспечивают занятость более 45 тысяч человек и генерируют ежегодный доход в размере около 10 миллиардов долларов США.
Татарстан заинтересован в установлении партнёрских связей с регионами Вьетнама, что позволит не только представить собственную модель развития, но и наладить контакты между предприятиями для поиска перспективных направлений сотрудничества. Выразив надежду на увеличение числа вьетнамских туристов, посещающих Татарстан, и на дальнейшее укрепление взаимопонимания между народами России и Вьетнама, Рустам Минниханов предложил вьетнамской стороне рассмотреть возможность открытия Генерального консульства Вьетнама в Казани.
В ходе встречи Премьер-министр Ле Минь Хынг высоко оценил тщательную подготовку Республики Татарстан и города Казани к проведению Саммита АСЕАН–Россия, который проходит в широком масштабе с участием многочисленных руководителей и экспертов из разных стран. Он выразил уверенность, что форум придаст новый импульс дальнейшему укреплению стратегического партнёрства между АСЕАН и Россией в целом, а также отношений между Россией и государствами-членами АСЕАН, включая Вьетнам.
Премьер-министр подчеркнул, что Вьетнам неизменно придаёт большое значение традиционной дружбе и всеобъемлющему стратегическому партнёрству с Россией, стремясь поддерживать и укреплять сотрудничество во всех сферах на благо народов двух стран, а также в интересах стабильности и развития в регионе и мире.
Глава правительства напомнил, что в ходе официального визита Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама в Россию и его участия в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в мае 2025 года высшее руководство двух стран достигло общего понимания и подтвердило решимость вывести взаимовыгодное двустороннее сотрудничество на качественно новый уровень по всем направлениям в соответствии с требованиями новой эпохи развития.
Подчеркнув важную роль регионов и предприятий в реализации этих договорённостей, Ле Минь Хынг отметил заинтересованность Вьетнама в сотрудничестве с ведущими промышленными компаниями Татарстана. Он подтвердил готовность правительства Вьетнама создавать максимально благоприятные условия для долгосрочной и стабильной деятельности российских компаний, включая предприятия Татарстана, на вьетнамском рынке.
Премьер-министр выразил благодарность руководству Республики Татарстан и лично Рустаму Минниханову за постоянное внимание к вьетнамской общине в Татарстане, а также за создание для неё благоприятных условий для жизни и работы. Он приветствовал намерение Татарстана найти подходящий регион-партнёр во Вьетнаме для установления официальных связей и развития сотрудничества в таких сферах, как торгово-экономические отношения, образование и подготовка кадров, туризм и культура, где обе стороны обладают значительным потенциалом и взаимным интересом.
Кроме того, глава правительства Вьетнама призвал авиакомпании двух стран уделить внимание развитию дополнительных коммерческих авиамаршрутов между Казанью и Ханоем.