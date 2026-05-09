Премьер-министр Ле Минь Хынг встретился с Генеральным секретарём АСЕАН

Ким Хорна за продолжение важного вклада в координацию и продвижение сотрудничества, строительство Сообщества АСЕАН и поддержку профильных органов и государств-членов, Премьер-министр Ле Минь Хынг отметил, что Вьетнам вступает в новую эпоху развития с целью поддержания высоких и устойчивых темпов роста за счёт эффективной мобилизации общественных ресурсов, формирования прозрачной и благоприятной институциональной среды, а также активизации цифровой трансформации.Премьер-министр Ле Минь Хынг подтвердил стремление Вьетнама продолжать тесное сотрудничество и координацию с государствами-членами и Секретариатом АСЕАН в этом процессе. По этому случаю глава правительства пригласил Генерального секретаря АСЕАН принять участие в третьем Форуме будущего АСЕАН, который планируется провести 9–10 июня в Ханой.Генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн высоко оценил тот факт, что спустя более чем 30 лет после вступления в АСЕАН Вьетнам стал одним из ключевых членов объединения, демонстрируя второй по величине средний темп экономического роста в регионе. Он подчеркнул, что цели и приоритеты развития Вьетнама полностью соответствуют приоритетам и направлениям развития АСЕАН, и отметил, что сильный и процветающий Вьетнам станет важным вкладом в процесс строительства Сообщества АСЕАН.Сообщив, что лично уже дважды принимал участие в Форуме будущего АСЕАН (AFF) в 2024 и 2025 годах, Генеральный секретарь отметил, что AFF стал важной площадкой для обмена мнениями, установления связей и выдвижения идей и инициатив руководителями правительств, представителями бизнеса и научных кругов. Он выразил надежду принять участие в предстоящем форуме для обсуждения решений и инициатив, направленных на укрепление солидарности, сотрудничества и центральной роли АСЕАН в условиях нынешних глобальных перемен.