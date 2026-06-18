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Премьер-министр Ле Минь Хынг встретился с вьетнамской общиной в России

17 июня в Казани Премьер-министр Ле Минь Хынг во главе вьетнамской делегации высокого уровня встретился с сотрудниками дипломатических представительств Вьетнама в России, а также с представителями вьетнамской общины, проживающими, работающими и обучающимися в стране.
  Премьер-министр Ле Минь Хынг встречается с представителями вьетнамской общины в Российской Федерации. Фото: ВИА  
Посол Вьетнама в Российской Федерации Данг Минь Кхой отметил, что в последнее время Всеобъемлющее стратегическое партнёрство между Вьетнамом и Российской Федерацией получило новый мощный импульс развития благодаря росту политического доверия, расширению практического сотрудничества и активизации гуманитарных контактов между народами двух стран.

Особенно динамично развиваются новые направления взаимодействия, такие как атомная энергетика, наука и технологии, здравоохранение. Укрепляется сотрудничество в сфере образования: Вьетнам полностью использует предоставляемые Россией квоты на обучение студентов. Конкурс на российские стипендии остаётся очень высоким — 3 500 кандидатов на 1 000 стипендиальных мест.

В 2025 году Вьетнам посетили более 690 тысяч российских туристов, что вдвое превышает показатель 2024 года. За первые пять месяцев текущего года количество российских туристов достигло 618 тысяч человек, что почти в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Ожидается, что по итогам года число российских туристов превысит один миллион человек.

Посол также подчеркнул, что участие Премьер-министра Ле Минь Хынга в Саммите Россия – АСЕАН является одним из важнейших внешнеполитических мероприятий руководства Партии и Государства Вьетнама в текущем году и имеет особое значение как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Он сообщил о подготовке к созданию Вьетнамско-российской сети знаний, призванной содействовать социально-экономическому развитию Вьетнама и дальнейшему укреплению двусторонних отношений.

Член Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама, председатель Союза организаций вьетнамцев в России До Суан Хоанг выразил искреннюю благодарность Партии, Государству и лично Премьер-министру за постоянное внимание к соотечественникам за рубежом.

Он отметил, что, несмотря на сохраняющиеся трудности, вьетнамская община в России остаётся сплочённой, устойчивой и уверенно развивается, успешно интегрируясь в российское общество. Особое значение имеет постепенный переход вьетнамского бизнеса к видам деятельности с более высокой добавленной стоимостью, а также становление нового поколения вьетнамских специалистов, работающих в России. В перспективе именно они могут стать важным связующим звеном между экономиками и научно-технологическими системами двух стран.

По данным Союза организаций вьетнамцев в России, в настоящее время в стране проживают, работают и обучаются около 80 тысяч граждан вьетнамского происхождения. Они проживают в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Екатеринбурге, Владивостоке и других городах России.

Представители общины заняты в самых различных сферах — от торговли, услуг, производства, логистики, экспортно-импортной деятельности, ресторанного бизнеса и туризма до научных исследований, образования и высоких технологий.

Сегодня большинство представителей общины имеют стабильное положение, чёткий правовой статус и прочные позиции в российском обществе. Многие вьетнамские предприниматели, учёные, специалисты и студенты добились признания и пользуются уважением со стороны российских властей и населения.

Некоторые из них, добившись успеха в России, вернулись во Вьетнам с капиталом и накопленным опытом, создав ведущие частные компании страны и внося значительный вклад в её социально-экономическое развитие.

Выразив радость и глубокое волнение от встречи с многочисленными соотечественниками, Премьер-министр Ле Минь Хынг от имени руководства Партии, Государства и народа Вьетнама передал им самые тёплые пожелания.

Он отметил, что это его первая поездка в Россию и одновременно первая встреча с зарубежной вьетнамской общиной в качестве главы Правительства.

Премьер-министр подчеркнул, что руководство Партии и Государства хорошо понимает и разделяет трудности, вызванные воздействием международной обстановки на жизнь соотечественников за рубежом, и постоянно поручает дипломатическим представительствам уделять особое внимание защите прав и интересов граждан Вьетнама.

Высоко оценив сплочённость и взаимопомощь общины, Премьер-министр отметил, что именно в сложные времена наиболее ярко проявляются лучшие качества вьетнамского народа.

По словам главы Правительства, Россия является одной из стран с самой многочисленной и исторически сложившейся вьетнамской общиной. На протяжении всех этапов развития вьетнамско-российских отношений соотечественники в России неизменно оставались рядом со своей Родиной и вносили вклад в укрепление традиционной дружбы между двумя народами.

Премьер-министр также высоко оценил деятельность Союза организаций вьетнамцев в Российской Федерации, предпринимательских объединений, землячеств, профессиональных ассоциаций и других общественных организаций, которые способствуют консолидации общины, защите её законных интересов, сохранению национальной культуры и поддержанию связей с Родиной.

Он с удовлетворением отметил, что вьетнамское предпринимательское сообщество в России постепенно переходит к более устойчивым и долгосрочным моделям развития.

Несмотря на сложную международную обстановку, Вьетнам продолжает демонстрировать позитивные результаты развития, и в этих достижениях важную роль играют 6,5 миллиона вьетнамцев, проживающих за рубежом, включая соотечественников в России.

Премьер-министр сообщил, что Вьетнам ставит перед собой амбициозные цели: поддерживать двузначные темпы экономического роста на протяжении многих лет, к 2030 году стать развивающейся страной с современной промышленностью и уровнем доходов выше среднего, а к 2045 году — развитым государством с высоким уровнем доходов.

Для достижения этих целей Партия и Государство реализуют комплекс мер, основанных на новых подходах и твёрдой приверженности сохранению макроэкономической стабильности и основных экономических балансов.

Глава Правительства подчеркнул необходимость формирования открытой и прозрачной институциональной среды, соответствующей международным стандартам, для эффективного привлечения и использования внутренних и внешних ресурсов, включая потенциал зарубежной вьетнамской общины.

Одновременно Вьетнам осуществляет переход к новой модели развития, основанной на науке, технологиях, инновациях и цифровой трансформации, что является обязательным условием формирования современной, независимой, конкурентоспособной и высокопроизводительной экономики.

Особое внимание уделяется активному развитию внешнеполитической деятельности, международной интеграции и работе с соотечественниками за рубежом.

Премьер-министр подчеркнул, что поставленные цели являются крайне амбициозными и могут быть достигнуты только благодаря единству всей нации, включая вклад вьетнамской общины в России и 6,5 миллиона вьетнамцев по всему миру.

Он напомнил, что в ходе официального визита Генерального секретаря То Лама в Российскую Федерацию и его участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в мае 2025 года высшие руководители двух стран достигли общего понимания необходимости вывода двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень по всем направлениям.

Премьер-министр выразил надежду, что вьетнамская община в России продолжит развивать традиции патриотизма, предприимчивости и творческого подхода, расширять инвестиционную и предпринимательскую деятельность, способствовать продвижению вьетнамских товаров на российский рынок и рынок Евразийского экономического союза, а также содействовать внедрению российских технологий и управленческого опыта во Вьетнаме.

Он призвал укреплять связи с научными учреждениями, университетами и предприятиями Вьетнама, активно участвовать в программах инновационного развития, цифровой трансформации, научно-технологического прогресса и подготовки высококвалифицированных кадров.

Премьер-министр также выразил надежду, что молодое поколение вьетнамцев в России будет усердно учиться, успешно интегрироваться в общество страны проживания, сохранять вьетнамский язык и культуру, любовь к Родине и при этом становиться гражданами мира, сохраняющими свою национальную идентичность.

Он подчеркнул, что вьетнамско-российские отношения дружбы и традиционного сотрудничества, создававшиеся многими поколениями руководителей и народов двух стран, сегодня открывают широкие перспективы взаимодействия в сферах экономики, торговли, инвестиций, энергетики, обороны, безопасности, образования и подготовки кадров.

Премьер-министр выразил уверенность, что вьетнамская община в России и впредь будет играть передовую роль в развитии гуманитарных контактов, научно-технологического сотрудничества, торговли и образования между двумя странами, оставаясь надёжным мостом для дальнейшего углубления Всеобъемлющего стратегического партнёрства между Вьетнамом и Россией.

Подчеркнув, что каждый вьетнамец за рубежом является послом своей страны, глава Правительства призвал соотечественников сохранять единство, соблюдать законодательство страны пребывания, формировать позитивный образ современной, успешной и интегрированной вьетнамской общины и продолжать поддерживать Родину конкретными делами.

Премьер-министр подтвердил неизменную позицию Партии, Государства и Правительства о том, что зарубежные вьетнамцы являются неотъемлемой частью вьетнамской нации. Государство продолжит совершенствовать механизмы и политику, направленные на сохранение национальной культурной самобытности, обеспечение законных прав и интересов соотечественников и их более активное участие в развитии страны.

Пользуясь случаем, Премьер-министр отметил заслуги Посла, сотрудников Посольства и генеральных консульств Вьетнама в продвижении дружественных отношений с Россией и государствами аккредитации, организации визитов делегаций различного уровня и обеспечении защиты граждан.

Он призвал дипломатические представительства Вьетнама в России и далее сопровождать общину, внимательно относиться к её потребностям, своевременно защищать законные права и интересы граждан, а также активно развивать преподавание и изучение вьетнамского языка.

Премьер-министр подчеркнул, что дипломатические представительства должны стать настоящим общим домом, надёжной опорой и заслуживающим доверия адресом для соотечественников при любых обстоятельствах, особенно в трудные периоды

ИЖВ/ВИА

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