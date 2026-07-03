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Премьер-министр Ле Минь Хынг: Армия должна мыслить стратегически и повышать качество стратегического консультирования руководства
В работе совещания принял участие и выступил с руководящими указаниями член Политбюро, Премьер-министр Правительства Ле Минь Хынг.
Совещание проходило под председательством генерала армии Фан Ван Зянга — члена Политбюро, заместителя секретаря Центральной военной комиссии, министра национальной обороны.
В мероприятии также приняли участие член Политбюро, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг, члены ЦК КПВ, руководители Министерства национальной обороны, Центральной военной комиссии, а также центральных министерств, ведомств и отраслевых органов.
Согласно докладу, за прошедший период Вооружённые силы страны постоянно поддерживали высокий уровень боевой готовности, своевременно отслеживали обстановку, точно её прогнозировали и оперативно представляли КПВ и государству стратегические рекомендации, позволявшие гибко и эффективно реагировать на возникающие ситуации, не допуская стратегической внезапности. Это обеспечило надёжную защиту территориального суверенитета страны и эффективное взаимодействие с другими силами по поддержанию общественной безопасности и порядка на всей территории Вьетнама. Одновременно Вооружённые силы своевременно конкретизировали и последовательно реализовали руководящие установки и политические решения начала срока полномочий 2025–2030 годов, а также новые концепции и подходы в сфере национальной обороны и защиты Отечества, закреплённые в резолюциях КПВ и резолюции XII съезда партийной организации Вьетнамской народной армии.
Наряду с этим армия органично сочетала выполнение задач в области обороны с социально-экономическим развитием страны, мобилизовала потенциал всей политической системы и народа для строительства всенародной обороны, укрепления оборонительных районов военных округов и местных оборонительных районов. Усилены контроль и управление воздушным пространством, морскими акваториями, государственной границей, пунктами пропуска, внутренней территорией страны и киберпространством. Международная интеграция и оборонная дипломатия осуществлялись активно, гибко, предметно и эффективно. Усилено руководство и координация действий, максимально использовался совокупный потенциал Вооружённых сил. Решительно и эффективно реализуется «500-дневная кампания по активизации поиска, эксгумации и идентификации останков павших героев». Партийные комитеты и партийные организации всех уровней инициативно пересмотрели, дополнили и синхронно реализовали программы действий, регламенты работы и руководства отдельными направлениями деятельности, а также разработали планы формирования кадрового резерва руководящего и командного состава на срок полномочий 2025–2030 годов.
Что касается задач на второе полугодие, то Вооружённые силы продолжат глубоко изучать и неукоснительно выполнять указания Генерального секретаря, Президента государства То Лама, секретаря Центральной военной комиссии, данные на втором заседании Центральной военной комиссии, обеспечат ускорение работы и достижение прорывных результатов, с решимостью успешно выполнить все задачи 2026 года. Особое внимание будет уделено дальнейшему повышению потенциала в области исследований, прогнозирования и анализа обстановки, а также стратегического консультирования КПВ и государства по вопросам формирования правильной военной и оборонной политики, отвечающей как текущим, так и долгосрочным задачам защиты Отечества. Одновременно предстоит максимально использовать совокупную мощь государства для эффективного строительства современной и прочной системы всенародной обороны, продолжить создание революционной, регулярной, элитной и современной армии, повышать её совокупный потенциал и боеспособность. Наряду с этим Вооружённые силы продолжат последовательно выполнять решения и директивы Центрального комитета по вопросам партийного строительства и укрепления КПВ, совершенствовать партийную организацию Вьетнамской народной армии, обеспечивая её соответствие требованиям образцовой и передовой организации, а также воспитывать корпус кадров и членов партии как авангард, служащий примером и способный эффективно решать поставленные задачи. Будет также последовательно развиваться оборонная дипломатия, ориентированная на практические результаты, укрепление стратегического доверия, обеспечение независимости и самостоятельности страны, а также повышение готовности к адаптации к изменениям международной и региональной обстановки.
Выступая с руководящими указаниями, Премьер-министр Ле Минь Хынг отметил, что, несмотря на многочисленные трудности и вызовы, вызванные нестабильной мировой и региональной обстановкой, Вьетнамская народная армия благодаря сплочённости и высоким усилиям успешно выполнила поставленные военные и оборонные задачи, добившись ряда прорывных результатов и внеся важный вклад в общие достижения страны. Это способствовало сохранению общественно-политической стабильности, созданию благоприятной и безопасной среды для социально-экономического развития и реализации стратегических целей государства.
По словам Премьер-министра, Центральная военная комиссия и Министерство национальной обороны проявили инициативность и стратегическую дальновидность в консультировании по вопросам военного строительства и национальной обороны, эффективно обеспечивая решение задач защиты Отечества как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе. Армия постоянно владела полной информацией об обстановке, давала точные оценки и прогнозы, своевременно предлагала гибкие и эффективные меры реагирования, сохраняя стратегическую инициативу, не допуская внезапности и надёжно защищая территориальный суверенитет страны. Одновременно особое внимание уделялось строительству компактной, сильной и современной армии, обладающей высокой политической стойкостью, строгой дисциплиной, профессиональной подготовкой и способностью осваивать современные технологии, сочетая укрепление традиционной военной мощи с формированием новых возможностей ведения современной войны. Продолжалось формирование современной и прочной системы всенародной обороны в тесном взаимодействии с системой обеспечения всенародной безопасности. Кроме того, Центральная военная комиссия и Министерство национальной обороны сосредоточили усилия на развитии науки и технологий, инновационной деятельности и цифровой трансформации. Значительных успехов достигла оборонная промышленность, сделав новый шаг в освоении современных технологий. Одновременно армия успешно выполняла функции производительных сил, активно способствуя достижению поставленной государством цели по обеспечению двузначных темпов экономического роста.
Премьер-министр отметил, что оборонная дипломатия продолжает демонстрировать высокую эффективность. Вьетнамская народная армия активно и результативно участвует в международных форумах, успешно выполняет задачи в рамках миротворческих операций Организации Объединённых Наций, осуществляет поисково-спасательные и гуманитарные миссии, способствуя формированию образа регулярной, гуманной, профессиональной и ответственной армии Вьетнама, действующей во имя мира и стабильности в регионе и мире. Особенно ярким проявлением чувства ответственности и глубокой признательности стало решительное и эффективное проведение Вооружёнными силами «500-дневной кампании по активизации поиска, эксгумации и идентификации останков павших героев». В её рамках были сформированы специализированные поисковые подразделения, активизирован сбор информации, расширено применение современных технологий, включая ДНК-экспертизу, для установления личности погибших.
От имени руководства КПВ и государства Премьер-министр Ле Минь Хынг тепло поздравил Центральную военную комиссию, Министерство национальной обороны, а также офицеров, военнослужащих и весь личный состав Вооружённых сил с достигнутыми в первом полугодии 2026 года успехами и высоко оценил их усилия и вклад.
Отметив, что в предстоящий период международная обстановка останется сложной и изменчивой, Премьер-министр предложил Центральной военной комиссии и Министерству национальной обороны продолжить повышение качества стратегического консультирования по вопросам военного строительства, национальной обороны и внешней политики. По его словам, армия должна смотреть дальше вперёд, готовиться заблаговременно и обеспечивать более глубокое стратегическое консультирование. Необходимо прогнозировать не только развитие военно-политической и оборонной ситуации, но и её влияние на социально-экономическую сферу и внешние связи страны, своевременно выявлять как традиционные, так и нетрадиционные угрозы безопасности, не допускать возникновения стратегической внезапности и предотвращать перерастание внешних событий во внутренние кризисы.
Премьер-министр также подчеркнул необходимость дальнейшего строительства революционной, регулярной, элитной и современной армии, совершенствования критериев формирования современной армии в новых условиях, повышения качества боевой подготовки, военного образования и учений, освоения современных вооружений и военной техники, а также готовности к ведению боевых действий в новых условиях. Он особо отметил необходимость надёжной защиты суверенитета над морскими акваториями, островами, государственной границей, воздушным пространством, киберпространством и объектами стратегической инфраструктуры. При урегулировании возникающих ситуаций необходимо твёрдо придерживаться принципов, гибко выбирать методы действий, обеспечивать прочную международно-правовую основу принимаемых решений, активно вести информационную работу и не допускать втягивания страны в эскалацию конфликтов. Одновременно следует укреплять систему обороны военных округов и местных оборонительных районов в новых условиях, обеспечивая её согласованность с обновлёнными механизмами руководства и организацией военного управления на местах.
По словам Премьер-министра, необходимо развивать оборонную промышленность на принципах самостоятельности, самообеспечения, опоры на собственные силы, двойного назначения и современного технологического уровня, превратив её в одно из ведущих направлений национальной промышленности и обеспечив освоение ключевых оборонных технологий и стратегических производственно-снабженческих цепочек для гарантированного реагирования на любые возможные ситуации. Приоритетной задачей должно стать достижение прорыва в развитии науки и технологий, инновационной деятельности и цифровой трансформации. Одновременно следует и далее повышать эффективность оборонной дипломатии, качественно организовывать международные мероприятия и внешнеполитические контакты, способствуя укреплению доверия, расширению сотрудничества и снижению рисков возникновения конфликтов, уделяя особое внимание взаимодействию в сфере науки и технологий, а также подготовки высококвалифицированных кадров для развития оборонной промышленности.
Премьер-министр особо подчеркнул необходимость уделять повышенное внимание реализации государственной политики в отношении лиц, имеющих заслуги перед Родиной, а также организовать на высоком уровне мероприятия памяти и благодарности по случаю 79-й годовщины Дня инвалидов войны и павших героев, уделив особое внимание подготовке к 80-й годовщине Дня инвалидов войны и павших героев. Одновременно необходимо мобилизовать совокупный потенциал государства и повысить эффективность поиска, эксгумации останков павших героев, сбора информации и установления их личности, рассматривая эту работу как особо важную политическую задачу всех уровней и отраслей, прежде всего Министерства национальной обороны и Постоянного органа Национального руководящего комитета по поиску, эксгумации и идентификации останков павших бойцов.
Премьер-министр выразил уверенность, что, несмотря на сохраняющиеся серьёзные вызовы международной обстановки и их влияние на Вьетнам, Вьетнамская народная армия и впредь будет достойно продолжать свои героические традиции, успешно выполнять все поставленные задачи, добиваться новых выдающихся побед и достижений, внося ещё более весомый вклад в дело строительства, развития и надёжной защиты Отечества.