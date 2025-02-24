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Премьер-министр Лаоса посетил терминал Танканг-Катлай
В 2024 году Вьетнам стал третьим по величине поставщиком товаров на лаосский рынок после Таиланда и Китая. В этом контексте логистика играет решающую роль в обеспечении эффективной цепи поставок. Как крупнейший портовый оператор Вьетнама, корпорация «Танканг Сайгон» взяла на себя ведущую роль в построении эффективной цепи поставок, поддерживая многочисленные проекты по сотрудничеству с морскими портами и улучшая логистическую связь. Эти усилия направлены не только на укрепление торговых связей, но и на создание современной, устойчивой логистической экосистемы, подтверждающей дружбу и всестороннее сотрудничество между Вьетнамом и Лаосом.
Во время посещения порта премьер-министр Лаоса заявил, что правительство Вьетнама создало для Лаоса условия для работы в порту Вунганг в центральной провинции Хатинь, продемонстрировав сильную поддержку Лаоса, помогая стране, не имеющей выхода к морю, получить доступ к морю. Это значительно увеличило объем торговли между двумя странами, особенно сельскохозяйственной продукцией, минералами и электроэнергией.
Он объясняет этот результат вкладом вьетнамских предприятий в сфере обороны и безопасности, в частности корпорации «Танканг Сайгон», которая организовала множество мероприятий, таких как семинары по торговым связям с отечественными и иностранными предприятиями, работающими в Лаосе, и мобилизовала средства для транспортировки лаосских товаров в порт Вунганг.
Лаос высоко ценит модель участия военных предприятий в экономическом развитии Вьетнама, сказал премьер-министр.
Лаос в настоящее время находится в процессе реализации политики экономической независимости и самостоятельности, заявил он, отметив, что визит поможет Лаосу изучить и приобрести опыт в управлении и эксплуатации портовых логистических услуг, способствуя дальнейшему развитию импортно-экспортной деятельности.