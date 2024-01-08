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Премьер-министр Лаоса завершил визит во Вьетнам

Премьер-министр Лаоса Сонексай Сипхандон с супругой покинул Ханой 7 января во второй половине дня, завершив свой официальный визит во Вьетнам и сопредседательство на 46-м заседании Межправительственного комитета Вьетнам-Лаос 6-7 января по приглашению премьер-министра Фам Минь Тьиня.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь, премьер-министр Сонексай Сипхандон, их жены и вьетнамские и лаосские студенты позируют для фото в Ханое 7 января. Фото: ВИA  
Находясь здесь, лаосский лидер возложил венок к мавзолею президента Хо Ши Мина и отдал дань уважения покойному лидеру. Он также провел встречи с президентом государства Во Ван Тхыонгом и председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ.

В ходе переговоров и встреч вьетнамские лидеры высоко оценили достижения партии, государства и народа Лаоса. Лидеры двух стран выразили радость по поводу прекрасного, всестороннего, широкого, интенсивного и эффективного развития двусторонней великой дружбы, особой солидарности и всестороннего сотрудничества во всех областях.

Говоря о направлениях сотрудничества на ближайшее время, стороны договорились активизировать обмен визитами и контактами на высоком уровне, а также укреплять связи между экономиками двух стран.

Вьетнамские лидеры подтвердили свою готовность поддержать Лаос в успешном выполнении международных обязанностей в 2024 году, включая председательство в АСЕАН.

По этому случаю министерства и ведомства двух стран подписали четыре документа о сотрудничестве.

На конференции по инвестициям и сотрудничеству между Вьетнамом и Лаосом премьер-министры двух стран стали свидетелями передачи инвестиционных лицензий и документов о сотрудничестве в области финансов, сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности.

Утром 7 января оба премьер-министра совместно председательствовали на 46-м заседании Межправительственного комитета, который был посвящен оценке результатов реализации программы в прошлом году и разработке новых задач и направлений на 2024 год.

Находясь здесь, супруга премьер-министра Лаоса Вандара Сипхандон присоединилась к супруге премьер-министра Вьетнама Ле Тхи Бить Чан в посещении образовательных учреждений и ремесленных деревень в провинции Тхайбинь и Ханое.

ВИА/ИЖВ

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