Премьер-министр Кыргызстана завершил официальный визит во Вьетнам

Различные соглашения о сотрудничестве между двумя странами подписаны в ходе официального визита премьер-министра Кыргызстана Адылбека Касымалиева во Вьетнам. Фото: ВИA

Министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен и посол Вьетнама в Казахстане и Кыргызстане Фам Тхай Ньы Май попрощались с премьер-министром Кыргызстана и его делегацией в международном аэропорту Нойбай.



Во время пребывания во Вьетнаме кыргызский лидер почтил память президента Хо Ши Мина в его мавзолее и возложил венок к Монументу героям и павших бойцам на улице Бакшон в Ханое.



Его приняли генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и президент государства Лыонг Кыонг.



Премьер-министр Фам Минь Тьинь организовал церемонию приветствия и провел переговоры со своим кыргызским коллегой. Премьер-министры подписали совместное заявление по итогам визита лидера Кыргызстана, а также провели подписание и обмен документами о двустороннем сотрудничестве в области образования, права и авиации.



Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман также встретился с премьер-министром Адылбеком Касымалиевым.



В ходе встреч вьетнамские лидеры выразили удовлетворение визитом премьер-министра Адылбек Касымалиева, считая, что он откроет новую главу в традиционной дружбе и многогранном сотрудничестве между двумя странами. Они подтвердили, что Вьетнам дорожит своими отношениями с Кыргызстаном, отмечая поддержку этой страной борьбы Вьетнама за независимость в прошлом и нынешнего процесса национального строительства.



Стороны отметили, что, несмотря на укрепление политических и дипломатических отношений за последние три десятилетия и положительное развитие экономического сотрудничества, остается значительный нереализованный потенциал.

Лидеры выразили желание развивать двустороннее сотрудничество во всех сферах, эффективно используя преимущества Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), при этом обе страны могут стать связующими мостами в своих регионах.



Они обменялись мнениями о ситуации в каждой из стран, а также о путях укрепления двусторонних отношений, согласовав при этом конкретные меры по созданию новых мотивов и развитию сотрудничества на более глубокой и содержательной основе.



Лидер Кыргызстана также принял участие и выступил с речью на вьетнамско-кыргызском бизнес-форуме.







