Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр Кыргызстана завершил официальный визит во Вьетнам

Премьер-министр Кыргызстана Адылбек Касымалиев покинул Ханой 7 марта во второй половине дня, завершив двухдневный официальный визит во Вьетнам по приглашению премьер-министра Фам Минь Тьиня.
  Различные соглашения о сотрудничестве между двумя странами подписаны в ходе официального визита премьер-министра Кыргызстана Адылбека Касымалиева во Вьетнам. Фото: ВИA  

Министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен и посол Вьетнама в Казахстане и Кыргызстане Фам Тхай Ньы Май попрощались с премьер-министром Кыргызстана и его делегацией в международном аэропорту Нойбай.

Во время пребывания во Вьетнаме кыргызский лидер почтил память президента Хо Ши Мина в его мавзолее и возложил венок к Монументу героям и павших бойцам на улице Бакшон в Ханое.

Его приняли генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и президент государства Лыонг Кыонг.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь организовал церемонию приветствия и провел переговоры со своим кыргызским коллегой. Премьер-министры подписали совместное заявление по итогам визита лидера Кыргызстана, а также провели подписание и обмен документами о двустороннем сотрудничестве в области образования, права и авиации.

Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман также встретился с премьер-министром Адылбеком Касымалиевым.

В ходе встреч вьетнамские лидеры выразили удовлетворение визитом премьер-министра Адылбек Касымалиева, считая, что он откроет новую главу в традиционной дружбе и многогранном сотрудничестве между двумя странами. Они подтвердили, что Вьетнам дорожит своими отношениями с Кыргызстаном, отмечая поддержку этой страной борьбы Вьетнама за независимость в прошлом и нынешнего процесса национального строительства.

Стороны отметили, что, несмотря на укрепление политических и дипломатических отношений за последние три десятилетия и положительное развитие экономического сотрудничества, остается значительный нереализованный потенциал.

Лидеры выразили желание развивать двустороннее сотрудничество во всех сферах, эффективно используя преимущества Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), при этом обе страны могут стать связующими мостами в своих регионах.

Они обменялись мнениями о ситуации в каждой из стран, а также о путях укрепления двусторонних отношений, согласовав при этом конкретные меры по созданию новых мотивов и развитию сотрудничества на более глубокой и содержательной основе.

Лидер Кыргызстана также принял участие и выступил с речью на вьетнамско-кыргызском бизнес-форуме.



ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам отправляется с визитами в Индонезию, Секретариат АСЕАН, Сингапур

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам отправляется с визитами в Индонезию, Секретариат АСЕАН, Сингапур

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) То Лам и его супруга Нго Фыонг Ли вместе с высокопоставленной делегацией Вьетнама 9 марта утром отбыли из Ханоя с государственным визитом в Индонезию, официальным визитом в расположенный в этой стране Секретариат АСЕАН и официальным визитом в Сингапур.
ПОДРОБНЕЕ

Top