Премьер-министр Кубы успешно завершил официальный визит во Вьетнам

Премьер-министр Фам Минь Тьинь и премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус стали свидетелями подписания Меморандума о взаимопонимании между министерствами сельского хозяйства двух стран по сельскохозяйственному сотрудничеству. Фото: Зыонг Жанг/ВИА

Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус покинул Хошимин днем 2 октября, завершив свой официальный визит во Вьетнам с 28 сентября.

Во время своего пребывания во Вьетнаме лидер Кубы провел переговоры со своим вьетнамским коллегой Фам Минь Тьинем, нанес визит вежливости генеральному секретарю партии Нгуен Фу Чонгу и отдельно встретился с президентом государства Нгуен Суан Фуком и председателем Национальной собрания Выонг Динь Хюэ.

Он был награжден вьетнамским орденом Хо Ши Мина и посетил вьетнамско-кубинский бизнес-форум. Он также встретился с руководителями г.Хошимина и стал свидетелем подписания нескольких соглашений между двумя странами.

В своем приеме кубинскому лидеру генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг сказал, что его визит во Вьетнам углубит особую дружбу и сотрудничество между двумя странами и партиями, которые долгое время лелеялись поколениями вьетнамских и кубинских лидеров, и подтвердил, что партия, государство и народ Вьетнама навсегда дорожим поддержкой Кубы в за деле борьбы за национальное освобождение и строительство страны Вьетнама.

Встречаясь с президентом государства Нгуен Суан Фуком, премьер-министр Кубы заявил, что его страна желает еще больше укрепить давнюю дружбу и всестороннее партнерство с Вьетнамом, добавив, что Куба надеется извлечь уроки из опыта Вьетнама в разработке политики и обеспечении ее соблюдения в области социально-экономического развития, международной интеграции и реагирования на глобальные экономические вызовы.

По словам Фука, в условиях глобальной неопределенности Вьетнам всегда проявляет солидарность и поддерживает братскую Кубу.

На двусторонней встрече председатель НС Хюэ сказал кубинскому лидеру, что вьетнамское НС будет продолжать тесно координировать свои действия со своим кубинским коллегой на региональных и международных парламентских форумах и обмениваться опытом в области законотворчества и надзора.

В ходе переговоров со своим вьетнамским коллегой Фам Минь Тьинем обе стороны выразили удовлетворение прогрессом, достигнутым двумя странами в сотрудничестве в области сельского хозяйства, инвестиций и здравоохранения, а также эффективностью механизма двустороннего сотрудничества.

Два премьер-министра договорились поддерживать диалоги и обмены делегациями на высоком уровне, а также укреплять партнерство посредством теоретических конференций двух сторон и заседаний межправительственных комитетов по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Стороны обсудили пути практической и эффективной активизации сотрудничества в области политики и дипломатии, национальной обороны и безопасности, торговли и инвестиций, здравоохранения, образования и профессиональной подготовки, фармацевтики и других.

Премьер-министр Чин заявил, что Вьетнам готов поделиться с Кубой опытом превращения сельского хозяйства в столп экономики.

Два лидера планируют создать все возможные условия для инвесторов друг друга в сфере развития инфраструктуры туризма и индустриальных парков, производства строительных материалов и товаров народного потребления, возобновляемой энергетики, а также изыскивать возможности для партнерства в других потенциальных областях.

Стороны договорились продолжать консультации и поддержку друг друга на международных и многосторонних форумах и поддержали позицию друг друга по урегулированию споров путем мирных решений, основанных на международном праве и Уставе ООН.

Позже премьер-министр Тьинь объявил, что Вьетнам пожертвует 5000 тонн риса, чтобы помочь Кубе решить текущие социально-экономические проблемы.



