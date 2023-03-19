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Премьер-министр: Корпорации фокусируются на 3 драйверах роста
За почти 5 лет своего существования Комитет по управлению государственным капиталом на предприятиях (Комитет) в основном в полном объеме выполнял функции, обязанности, полномочия и ответственность представителя государственного собственника по 19 экономическим корпорациям и государственным генеральным предприятиям (в кратком - корпорации). Эта модель управления приносит некоторые положительные изменения.
В результате 19 корпораций выросли хорошо, по состоянию на 31 декабря 2022 года их общий консолидированный капитал составляет 1,173 квадрлн. донгов, общие консолидированные активы составляют свыше 2 квадрлн.
Эти 19 корпораций охватывают 87 % электроэнергии, 50 % розничных продаж нефти, 100 % сухого газа, 70 % сжиженного нефтяного газа, 70 % удобрений, 45 % абонентов мобильной связи, 41 % фиксированной широкополосной связи, 49 % внутренних авиапассажирских перевозок, 16% морских перевозок, 100% железнодорожных перевозок, управляют 21/22 гражданскими аэропортами. В 2022 году их общий доход достиг 1,598 квадрлн. донгов, общая прибыль до налогообложения достиг 83,167 трлн., общая выплата в государственный бюджет достиг 191,781 трлн. донгов.
Ряд корпораций из них, таких как Вьетнамская нефтегазовая группа, Вьетнамская Почтовая и телекоммуникационная корпорация, Вьетнамская электроэнергетическая группа, Вьетнамская группа каучуковой промышленности... выполняет поставленные Правительством задачи, совмещая производство и бизнес, обеспечивая национальную оборону, безопасность и суверенитет.
Выступая в завершение конференции, премьер-министр Фам Минь Тьинь сказал, что Комитет управления государственными предприятиями претерпел ряд моделей, но оптимальной модели до сих пор нет, потому что экономика нашей страны находится в трансформации и развитии.
Однако Комитет добился определенных успехов, особенно в преодолении пандемии COVID-19. Однако эффект не ответил ожиданиям, не задействованы 63% капитальных ресурсов и 65% активов государственных предприятий, которыми владеют 19 корпораций.
На основе анализа ситуации, возможностей, преимуществ и недостатков премьер-министр поручил, чтобы в ближайшее время Комитет и 19 корпораций внесли эффективный вклад в обеспечение макроэкономической стабильности, сдерживание инфляции, содействие росту, обеспечили основные балансы, уделили основное внимание 3 драйверам роста, включая: внутреннее потребление, инвестиции и экспорт.
Премьер-министр поручил Комитету усилить инспекции, сосредоточиться на снятии нормативных узлов, усилить поиск и расширять рынок, улучшить корпоративное управление, усилить цифровую трансформацию.
Для корпораций премьер-министр потребовал в первую очередь поднять дух, ответственность и роль ведущего инвестиций: «Группы и корпорации должны работать эффективно, эффективно способствуя построению независимой и самодостаточной экономики, связанной с активной, обширной, существенной и эффективной интеграцией», — заявил он.
Для министерств, ведомств и населенных пунктов премьер-министр потребовал в пределах своих функций и задач оперативно решать трудности и проблемы, связанные с положениями закона и компетенцией органов государственного управления в отношении инвестиционных проектов, реструктуризации, отчуждения, переустройства домов и земель... предприятий; оперативно устранять «узкие места», являющиеся барьерами в инвестиционной деятельности предприятий, или инициативно предлагать их решение.
Министерство финансов берет на себя основную ответственность за изучение соответствующих механизмов увеличения ресурсов для государственных предприятий за счет чистой прибыли и других законных источников для инвестирования в важные и эффективные проекты, улучшения производственных и деловых возможностей.
В отношении конкретных рекомендаций корпораций премьер-министр поручил, чтобы вопрос решался по компетентности и географии, или передавался компетентным органам своевременно.