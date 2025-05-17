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Премьер-министр Королевства Таиланд Пхэтхонгтхан Чиннават завершила официальный визит во Вьетнам

Вечером 16 мая премьер-министр Королевства Таиланд Пхэтхонгтхан Чиннават вылетала из Ханоя, завершив официальный визит во Вьетнам, в рамках которого она совместно с премьер-министром Фам Минь Тьинем сопредседательствовала на 4-м Совместного заседании кабинетов министров Вьетнама и Таиланда, проходившем 15–16 мая по приглашению вьетнамской стороны.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь проводит церемонию привествия на красной дорожке премьер-министра Таиланда Пхэтхонгтхана Чинавата в Ханое 16 мая. Фото: ВИА  
Провожали делегацию в международном аэропорту Нойбай министр культуры, спорта и туризма Нгуен Ван Хунг, заместитель министра иностранных дел Нгуен Мань Кыонг, а также посол Вьетнама в Таиланде Фам Виет Хунг.

В рамках официального визита во Вьетнам премьер-министр Таиланда Пхэтхонгтхан Чиннават посетила мавзолей и возложила венок в знак уважения к Президенту Хо Ши Мину, а также возложила венок к памятнику Павшим героям (улица Бакшон, район Бадинь, Ханой).

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам и президент Вьетнама Лыонг Кыонг приняли премьер-министра Таиланда Пхэтхонгтхан Чиннават.

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь возглавил официальную церемонию приветствия, провёл переговоры и совместно с премьер-министром Таиланда Пхэтхонгтхан Чиннават сопредседательствовал на 4-м Совместного заседании кабинетов министров Вьетнама и Таиланда. В рамках визита главы правительств двух стран также приняли участие в церемонии подписания и обмена восемью документами о сотрудничестве в сферах экономики, безопасности и образования. Кроме того, премьер-министр Фам Минь Тьинь устроил официальный приём в честь своей тайской коллеги. Оба премьер-министра также совместно возглавили работу Вьетнамо-таиландского бизнес-форума.

Председатель Национального собрания (НС) Вьетнама Чан Тхань Мань провёл встречу с премьер-министром Таиланда Пхэтхонгтхан Чиннават.

Во время встреч, переговоров и протокольных мероприятий в рамках визита, вьетнамские лидеры отметили особую значимость данного визита, подчеркнув, что это — первый официальный визит премьер-министра Пхэтхонгтхан Чиннават во Вьетнам с момента её вступления в должность, а также первое Совместного заседание кабинетов министров двух стран за последние почти десять лет. Руководство Вьетнама подчеркнуло, что Таиланд является близким соседом, важным партнёром и надёжным другом, с которым Вьетнам разделяет стратегические интересы и общие ценности.

Премьер-министр Пхэтхонгтхан Чиннават, в свою очередь, заявила, что Вьетнам является одним из важнейших партнёров Таиланда в регионе. Она подчеркнула уникальность механизма Совместного заседания кабинетов министров, который Таиланд практикует только с соседними странами, включая Вьетнам. Глава правительства Таиланда выразила стремление к дальнейшему углублению двусторонних отношений, приданию им большей глубины и практической направленности.

При наличии общей решимости и согласия со стороны высшего руководства обеих стран, Вьетнам и Таиланд официально объявили о повышении уровня двусторонних отношений до уровня “Всеобъемлющего стратегического партнёрства”, открыв новую главу в истории вьетнамско-таиландских связей. Это решение отражает долгосрочное видение, стратегическое доверие и общее стремление двух государств к устойчивому и тесному будущему.

На этой основе стороны согласовали направления сотрудничества, опираясь на три ключевых столпа: Партнёрство во имя устойчивого мира, Партнёрство ради устойчивого развития и Партнёрство ради устойчивого будущего.

По случаю этого важного события руководители двух стран приняли Совместное заявление о повышении уровня отношений между Вьетнамом и Таиландом до Всеобъемлющего стратегического партнёрства, что отражает общую волю к углублению и расширению двустороннего сотрудничества.

ИЖВ/ВИА

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