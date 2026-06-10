Премьер-министр Камбоджи Хун Манет завершил официальный визит во Вьетнам и участие в AFF 2026

Выступает Премьер-министр Королевства Камбоджа Самдек Моха Борвор Тхипадей Хун Манет на церемонии открытия третьего Форума будущего АСЕАН. Фото: ВИА

Вечером 9 июня Премьер-министр Королевства Камбоджа Самдек Моха Борвор Тхипадей Хун Манет покинул Ханой, завершив официальный визит во Вьетнам и участие в третьем Форуме будущего АСЕАН (AFF), проходившие с 8 по 9 июня 2026 года по приглашению Премьер-министра Правительства Социалистической Республики Вьетнам Ле Минь Хынга.



В ходе пребывания во Вьетнаме и участия в AFF 2026 Премьер-министр Хун Манет, его супруга и делегация высокого уровня Камбоджи посетили Мавзолей Президента Хо Ши Мина и возложили венок к Мемориалу павшим героям и мученикам на улице Бакшон в Ханое.



Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент Социалистической Республики Вьетнам То Лам принял Премьер-министра Камбоджи Хун Манета. Премьер-министр Правительства Ле Минь Хынг провёл официальную церемонию приветствия и переговоры с Премьер-министром Камбоджи Хун Манетом. Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман провёл встречу с Премьер-министром Камбоджи Хун Манетом.



В ходе встреч и переговоров с Премьер-министром Камбоджи Хун Манетом руководители Вьетнама приветствовали его визит во Вьетнам и участие в Форуме будущего АСЕАН; поздравили Камбоджу с достижениями в социально-экономическом развитии под руководством Народной партии Камбоджи (НПК) во главе с её Председателем Хун Сеном и Правительства Камбоджи во главе с Премьер-министром Хун Манетом; отметили высокий уровень доверия народа Камбоджи к НПК и Правительству, а также постоянное повышение уровня жизни камбоджийского народа.



Руководители Вьетнама подтвердили неизменную поддержку делу строительства и развития Камбоджи; подчеркнули важное значение отношений между двумя партиями и двумя государствами — Вьетнамом и Камбоджей, а также между тремя партиями и тремя государствами — Вьетнамом, Камбоджей и Лаосом, назвав их ценным достоянием трёх стран. Вьетнамская сторона предложила и далее повышать эффективность существующих механизмов сотрудничества, включая механизм встреч трёх премьер-министров, трёх министров обороны, трёх министров общественной безопасности и трёх министров иностранных дел.



Премьер-министр Хун Манет поздравил Вьетнам с впечатляющими темпами развития и экономическим ростом свыше 8 % в 2025 году — самым высоким показателем в регионе. Он выразил уверенность, что под руководством Коммунистической партии Вьетнама и при эффективном управлении Правительства Вьетнам добьётся новых значительных успехов, успешно реализует две столетние цели развития и будет играть всё более важную роль на региональной и международной арене.



По этому случаю руководители двух стран обменялись мнениями и определили основные направления и меры по дальнейшему развитию сотрудничества во всех сферах, прежде всего в области всесторонней взаимосвязанности между двумя государствами.



В частности, стороны договорились организовать торжественные мероприятия по случаю 60-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Камбоджей (24 июня 1967 года – 24 июня 2027 года); продолжать развитие народной дипломатии, усиливать просветительскую и информационную работу по разъяснению исторического значения и ценности двусторонних отношений, чтобы молодое поколение двух стран укрепляло чувство ответственности и вносило вклад в дальнейшее развитие и укрепление дружбы между Вьетнамом и Камбоджей.



Стороны также подчеркнули необходимость расширения связей между молодёжью Вьетнама и Камбоджи, а также Вьетнама, Камбоджи и Лаоса, эффективно используя Программу подготовки молодых руководящих кадров трёх партий Вьетнама, Камбоджи и Лаоса.



Премьер-министры Вьетнама и Камбоджи приняли участие в церемонии подписания Плана сотрудничества в области информации на период 2026–2030 годов между Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама и Министерством информации Камбоджи.



Выступая на церемонии открытия Форума будущего АСЕАН (AFF) 2026, Премьер-министр Камбоджи Хун Манет подчеркнул, что мир является необходимым условием развития, а процветание — конечной целью процесса строительства Сообщества АСЕАН. Он призвал государства-члены совместными усилиями строить более мирный, безопасный и процветающий регион.



В рамках визита госпожа Пич Чамони, супруга Премьер-министра Камбоджи, вместе с госпожой Дао Тхи Бик Тхюи, супругой Премьер-министра Правительства Вьетнама, госпожой Вандарой Сипхандон, супругой Премьер-министра Лаоса, и госпожой Тхананон Нирамит, супругой Премьер-министра Таиланда, посетила Храм литературы — Куоктызям в Ханое и приняла участие в мероприятиях культурного обмена.