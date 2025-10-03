НОВОСТИ
Премьер-министр Камбоджи направил письмо с соболезнованиями в связи с ущербом от тайфуна №10
«Я глубоко опечален, узнав о тяжёлых потерях, понесённых в результате тайфуна «Буалой» в северных и центральных провинциях Вьетнама, приведших к многочисленным человеческим жертвам, раненым и пропавшим без вести, а также к серьёзному материальному ущербу.
От имени правительства и народа Королевства Камбоджа прошу передать правительству и народу Вьетнама, а особенно семьям погибших, самые глубокие соболезнования и искренние чувства сочувствия.
Также выражаю пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Уверен, что под Вашим мудрым руководством мужественный и стойкий вьетнамский народ вскоре преодолеет этот трудный и испытательный период».