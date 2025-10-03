Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Премьер-министр Камбоджи направил письмо с соболезнованиями в связи с ущербом от тайфуна №10

Получив известие о том, что ряд северных и центральных провинций Вьетнама серьёзно пострадал от тайфуна «Буалой», 3 октября 2025 года премьер-министр Камбоджи Хун Манет направил письмо с соболезнованиями премьер-министру Вьетнама Фам Минь Тьиню.
  В течение последних трёх дней подъём уровня воды в реке Лам привёл к тому, что большинство домов жителей на островке Хонглам (деревня Хонглам, коммуна Нгисуан) оказалось глубоко затоплено. Фото: ВИА  
В письме премьер-министр Хун Манет написал:

«Я глубоко опечален, узнав о тяжёлых потерях, понесённых в результате тайфуна «Буалой» в северных и центральных провинциях Вьетнама, приведших к многочисленным человеческим жертвам, раненым и пропавшим без вести, а также к серьёзному материальному ущербу.

От имени правительства и народа Королевства Камбоджа прошу передать правительству и народу Вьетнама, а особенно семьям погибших, самые глубокие соболезнования и искренние чувства сочувствия.

Также выражаю пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. Уверен, что под Вашим мудрым руководством мужественный и стойкий вьетнамский народ вскоре преодолеет этот трудный и испытательный период».

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Открылся VIII съезд партийной организации Центрального комитета общественной безопасности

Открылся VIII съезд партийной организации Центрального комитета общественной безопасности

Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам принял участие и выступил с речью на VIII съезде партийной организации Центрального органа общественной безопасности на срок 2025–2030 гг., который открылся 4 октября в Ханое.
ПОДРОБНЕЕ

Top